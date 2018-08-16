Один выходной объявлен в Дагестане по случаю Курбан-байрама

16 августа 2018, 20:34

Власти Дагестана объявили 21 августа выходным днем в связи с празднованием Курбан-байрама.

Как писал "Кавказский узел", власти Чечни, как и в прошлом году, установили по случаю Курбан-байрама три выходных дня - 20, 21 и 22 августа.

В 2017 году мусульмане отмечали Курбан-байрам 1 сентября. В разделе "Справочник" "Кавказского узла" размещена справка о празднике Курбан-байрам.

"Сегодня председатель правительства Дагестана Артем Здунов подписал постановление об объявлении 21 августа праздничным днем в связи с тем, что в этот день будет отмечаться один из важнейших праздников для мусульман Курбан-байрам", - приводит сегодня слова сотрудника пресс-службы главы и правительства Дагестана ТАСС.

В день праздника в Махачкале будут работать две площадки для жертвоприношений, на них будут работать профессиональные забойщики, сообщил сегодня муфтият Дагестана.

Праздник Курбан-байрам знаменует собой завершение хаджа. В этом году около 9 тысяч паломников отправились в хадж из аэропорта Махачкалы. Стоимость путевки в хадж для жителей Дагестана начиналась от 2,35 тысячи долларов.

Хадж (один из пяти основных столпов ислама) – паломничество в священную для мусульман Мекку – совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря – зуль-хиджа. Совершить хадж хотя бы раз в жизни предписано каждому мусульманину или мусульманке, достигшим совершеннолетия и имеющим возможности для этого.