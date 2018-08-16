16 августа 2018, 20:34

Один выходной объявлен в Дагестане по случаю Курбан-байрама

Власти Дагестана объявили 21 августа выходным днем в связи с празднованием Курбан-байрама.

Как писал "Кавказский узел", власти Чечни, как и в прошлом году, установили по случаю Курбан-байрама три выходных дня - 20, 21 и 22 августа.

В 2017 году мусульмане отмечали Курбан-байрам 1 сентября. В разделе "Справочник" "Кавказского узла" размещена справка о празднике Курбан-байрам

"Сегодня председатель правительства Дагестана Артем Здунов подписал постановление об объявлении 21 августа праздничным днем в связи с тем, что в этот день будет отмечаться один из важнейших праздников для мусульман Курбан-байрам", - приводит сегодня слова сотрудника пресс-службы главы и правительства Дагестана ТАСС.

В день праздника в Махачкале будут работать две площадки для жертвоприношений, на них будут работать профессиональные забойщики, сообщил сегодня муфтият Дагестана. 

Праздник Курбан-байрам знаменует собой завершение хаджа. В этом году около 9 тысяч паломников отправились в хадж из аэропорта Махачкалы. Стоимость путевки в хадж для жителей Дагестана начиналась от 2,35 тысячи долларов.

Хадж (один из пяти основных столпов ислама) – паломничество в священную для мусульман Мекку – совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря – зуль-хиджа. Совершить хадж хотя бы раз в жизни предписано каждому мусульманину или мусульманке, достигшим совершеннолетия и имеющим возможности для этого.

Примечание:

"Дагестанцы рассказали о праздновании Курбан-байрама", "Жители Чечни пожаловались на рост цен в канун Курбан-байрама", "Глава Кабардино-Балкарии объявил первое сентября нерабочим днем".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

16 августа 2018, 20:48

  • Гуковские шахтеры потребовали выдать им уголь

    Выдать обещанный в марте уголь с шахты "Обуховская" и полностью погасить все долги перед шахтерами призвали сегодня власти на пикете в Гуково бывшие работники "Кингкоула", отметив, что денег на покупку угля на зиму у них нет.

16 августа 2018, 20:34

16 августа 2018, 19:36

  • Следствие и защита поспорили о репутации отпустившего Кочаряна судьи

    Судья, освободивший бывшего президента Армении из-под ареста, должен был взять самоотвод, так как работал в администрации Роберта Кочаряна и выносил приговоры "по делу 1 марта", заявил сегодня глава Специальной следственной службы Армении. Защита Кочаряна сочла эти слова давлением на суд.

16 августа 2018, 19:30

16 августа 2018, 18:43

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Аналитика

Все статьи

Инфографика

Все справки

Новости

Все новости