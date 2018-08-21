Жители Чечни отметили рост расходов для празднования Курбан-байрама

21 августа 2018, 13:39

Мусульмане сегодня отмечают первый день праздника жертвоприношения Курбан-байрам. Жители Чечни рассказали о выросших ценах на жертвенный скот. Власти республики отчитались о помощи малоимущим.

Как писал "Кавказский узел", власти Чечни установили в связи с празднованием Курбан-байрама три выходных дня - 20, 21 и 22 августа.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) - праздник жертвоприношения в память решения пророка Ибрахима принести в жертву своего сына. Это один из двух главных мусульманских праздников, он отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) и приходится на десятый день месяца Зуль-хидж, который знаменует собой завершение хаджа - паломничества в Мекку, говорится в справке о Курбан-байраме, подготовленной "Кавказским узлом".

Религиозные мероприятия по случаю Курбан-байрама сегодня традиционно начались с проповедей и праздничного намаза во всех джума-мечетях Чечни. Верующие произносили такбир (славословие Аллаху), восхваляли Аллаха и его пророка Мухаммеда. Кроме того, в этот день мусульмане раздают милостыню нуждающимся, посещают родственников и друзей, принимают гостей и поздравляют друг друга, передает "Грозный-информ".

Жители Чечни считают завышенными цены на жертвенный скот

В Чечне местные жители отметили рост расходов на проведение праздника по сравнению с прошлым годом. Они заявили корреспонденту "Кавказского узла", что цены на жертвенный скот в первые два дня праздника всегда бывают явно завышены.

"Цены на скот не радуют, они явно чрезмерные. За нормального барана просят тысяч 12, мелкую овцу продают по 8-10 тысяч рублей. А так есть бараны и по 15, и 25 тысяч, в зависимости от живого веса и породы. В общем, выбор большой, но цены довольно-таки «кусачие»", - рассказал житель республики Докка.

В прошлом году накануне Курбан-байрама, по словам местных жителей, средняя овца стоила около 10 тысяч рублей, а мелкая - 7 тысяч рублей. Коровы и быки стоили 40-45 тысяч рублей.

"Совершать Курбан можно двумя способами. Либо самому брать барана или овцу, либо войти в долю и купить быка или корову, мясо которых потом делится на семь частей - по одной на каждого участника. Я обычно предпочитаю второй вариант, поскольку баранину в семье едят не все. Плюс еще говорят, что она повышает давление. Договорились с родственниками и соседями взять сегодня вскладчину бычка, обойдется это в 10 тысяч. В прошлом году доля стоила мне 8 тысяч рублей, так что разница вполне-таки ощутимая", - рассказал грозненец Султан.

Скот для продажи на Курбан-байрам, как правило, завозят в Чечню из соседних регионов - Калмыкии, Ставрополья или Волгоградской области. В дни праздника машины-скотовозы, где прямо с колес продается мелкий и крупный рогатый скот, можно увидеть в населенных пунктах: как в Грозном, так и других городах.

"Обычно в первые два дня Курбана продавцы просят за жертвенную скотину завышенную цену, а вот на третий день, цены снижаются, потому что, если скот не реализовать на праздник, то сделать это потом будет очень сложно. Так что лучше не спешить и совершать Курбан в последний день", – уверен другой грозненец Хамид.

Власти Чечни рапортовали о помощи малоимущим к празднику

В канун Курбан-байрама чеченские власти выделили для жителей Чечни и Ингушетии из числа малоимущих семей 23 тысячи голов мелкого скота. Кроме того, 20 августа инвалидам, сиротам и многодетным семьям было роздано более 30 тысяч мешков муки, сахара и риса, сообщили сегодня в аппарате главы и правительства Чечни.

"По случаю праздника Курбан-байрам, по указанию президента фонда имени Ахмата-хаджи Кадырова Аймани Несиевны, на минувшей неделе малоимущим семьям в Чечне и Ингушетии было роздано 23 тысячи голов овец. Вчера по распоряжению президента фонда для многодетных семей, инвалидов и сирот, проживающих в Чечне, в районы республики была направлена продуктовая помощь – свыше 30 тысяч мешков муки, сахара и риса. Продуктовые наборы вчера же были розданы нуждающимся семьям", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" представитель ведомства.

Стройки помпезных небоскребов, баснословные гонорары звездам и турниры по боям без правил упоминаются наряду с обычными для чиновничьих отчетов социальными и экономическими проектами, когда речь идет о деятельности чеченского Фонда имени Ахмата Кадырова. Ежемесячно все бюджетники Чечни обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, также фонд пополняется через господряды, тендеры и взносы коммерческих предприятий, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"".

Стоит отметить, что сам глава Чечни Рамзан Кадыров вместе со своей семьей и матерью находится в настоящее время в Саудовской Аравии, где совершает хадж. О том, что Кадыров прибыл в Мекку, он сам написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" 19 августа.

Получатели помощи заявили корреспонденту "Кавказского узла", что помощь, оказанная властями, оказалась не столь существенной.

"Действительно скот нам недавно выделяли. Мне тоже дали овцу как многодетной матери-одиночке. Не знаю, кто и где закупал этих овец, но это были какие-то небольшие, заморенные животные. Нам сказали, что овец выделили на Курбан, но приносить их в жертву, фактически было нельзя, потому что у всех были порваны уши, а жертвенное животное, насколько я знаю, не может иметь каких-то изъянов. Я свою овцу продала прямо там же какому-то перекупщику за три тысячи рублей, больше он не дал", - рассказала местная жительница Хава.

"Что такое по пять килограммов муки, сахара и риса на большую семью? Нам этого хватит максимум на пару недель", - заявила другая жительница Чечни Раиса.