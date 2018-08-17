Власти Кабардино-Балкарии объявили 21 августа нерабочим днем

17 августа 2018, 10:42

Глава Кабардино-Балкарии принял решение об объявлении 21 августа выходным днем в связи с празднованием Курбан-байрама.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Дагестана также объявили 21 августа выходным днем в связи с празднованием Курбан-байрама. В свою очередь власти Чечни установили по случаю Курбан-байрама три выходных дня - 20, 21 и 22 августа.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) - праздник жертвоприношения в память решения пророка Ибрахима принести в жертву своего сына. Один из двух главных мусульманских праздников, говорится в справке о Курбан-байраме, подготовленной "Кавказким узлом".

"В связи с обращением Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарии по случаю праздника Курбан-байрам постановляю объявить 21 августа в Кабардино-Балкарии нерабочим праздничным днем", - цитирует сегодня указ главы Кабардино-Балкарии "Интерфакс".

Во всех мечетях республики 21 августа пройдут праздничные богослужения, в Соборной мечети они начнутся в 8.30 утра, говорится в сообщении от 15 августа на сайте Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарии.

Напомним, что праздник Курбан-байрам знаменует собой завершение хаджа. В этом году, по данным ДУМ Кабардино-Балкарии, квота на паломничество в Мекку, предоставленная республике, была исчерпана наполовину. В хадж отправились 200 человек, первая группа паломников вылетела в Саудовскую Аравию 7 августа.

Хадж (один из пяти основных столпов ислама) – паломничество в священную для мусульман Мекку, совершить его хотя бы раз в жизни предписано каждому мусульманину или мусульманке, достигшим совершеннолетия и имеющим возможности для этого.