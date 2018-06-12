Конфликт с элитами сыграл на руку Евкурову в глазах Кремля

12 июня 2018, 06:27

Конфликт с муфтиятом, разногласия с Кадыровым, резонансные процессы над силовиками и контртеррористические операции не помешают Кремлю переназначить Юнус-Бека Евкурова главой Ингушетии, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Кремль не принимает решения под давлением, и конфликт с муфтиятом скорее будет аргументом в пользу Евкурова, заявил политолог Борис Макаренко. Конфликты с элитами не являются определяющим фактором при принятии решения о переназначении главы региона, отметили политологи Михаил Виноградов и Николай Петров.

Выборы главы республики пройдут в Ингушетии осенью 2018 года. 24 мая Евкуров заявил, что готов в очередной раз возглавить республику, если президент России предложит его кандидатуру для голосования в парламенте.

Требования отстранить Евкурова от должности только укрепляют его позицию

Как писал "Кавказский узел", 27 мая муфтият Ингушетии принял решение отрешить главу республики Юнус-Бека Евкурова от мусульманской общины. Этому решению предшествовало обвинение Евкурова в притеснении работников Духовного центра мусульман республики и имамов. Опрошенные "Кавказским узлом" эксперты назвали отрешение Евкурова политическим актом и попыткой муфтията повлиять на выборы главы Ингушетии. Часть экспертов увидели в конфликте обострение отношений главы Ингушетии с Рамзаном Кадыровым, интересы которого лоббирует ингушский муфтият.

Конфликт с муфтиятом может стать аргументом, чтобы утвердить Юнус-Бека Евкурова на посту главы региона, считает председатель правления Центра политических технологий, директор общественно-политических программ Института современного развития Борис Макаренко.

Противостояние Евкурова с муфтиятом Ингушетии длится не один год. В марте 2016 года глава республики объявил о роспуске муфтията Ингушетии и его ликвидации как общественной организации. Этому заявлению предшествовало участие муфтия Исы Хамхоева и представителей ингушского духовенства в сходе в Грозном 2 февраля 2016 года, где глава Чечни Рамзан Кадыров призвал власти Ингушетии не давать трибуны ингушским религиозным деятелям Хамзату Чумакову и Исе Цечоеву. В сентябре 2017 года Минюст заключил мировое соглашение с муфтиятом Ингушетии в связи с устранением нарушений. Однако после заявления Евкурова 15 февраля 2018 года о том, что проповеди будут контролироваться на предмет политизации при помощи камер видеонаблюдения, установленных в мечетях, конфликт вновь обострился.

"В случае с Евкуровым конфликт с муфтиятом скорее станет аргументом, чтобы переутвердить его (на новый срок), потому что президент (Путин) не любит принимать решения под давлением", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Макаренко.

Конфликты руководителя региона с какими-либо элитами не являются ключевым фактором для Кремля при вопросе о переназначении губернаторов, считает президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов.

"Элитные конфликты учитываются при определении судеб губернаторов, однако нельзя сказать, что этот фактор сейчас ключевой", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Виноградов.

Возможные отставки губернаторов из-за конфликта с региональными элитами в российских регионах не могут являться правилом для национальных республик в связи с их особой спецификой, считает политолог, профессор Высшей школы экономики Николай Петров.

"Северный Кавказ – это особая ситуация... Они (администрация президента. - Прим. "Кавказского узла") ориентируются на закрытые опросы ФОМа (Фонда общественного мнения), которые показывают и отношение к элитам, и к главе, и отношение к лидеру страны и так далее. В Ингушетии такого рода опросов нет, потому они могут ориентироваться на какие-то закрытые опросы фокус-групп или данные ФСБ", - сказал Петров корреспонденту "Кавказского узла".

Политолог напомнил о кадровых чистках в Дагестане, отметив, что руководителя могут заменить при наличии конфликта, "который делает для Кремля такого руководителя обузой, и Кремль должен все время вкладываться, вместо того, чтобы от руководителя получать".

Московские следователи с января начали проверять сведения о коррупции местных чиновников и силовиков в Дагестане. Проверки привели к арестам высокопоставленных чиновников и уголовным делам. Новости об этом собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

"У Евкурова уже достаточно длительный срок... Разворошить еще один регион, не имея для этого каких-то особых оснований и не имея готовых вариантов решения проблемы, (не станут). В Ингушетии сложно и проблемно происходили замены лидеров, когда после ухода Аушева была очень серьезная и конфликтная ситуация с Муратом Зязиковым, и Евкуров, при всех его проблемах, относительно спокойный вариант для Кремля", - считает Петров.

30 октября 2008 года президент России Дмитрий Медведев подписал указ "О досрочном прекращении полномочий президента Республики Ингушетия", отправив в отставку возглавлявшего республику Мурата Зязикова. Вторым указом Медведев назначил временно исполняющим обязанности президента Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. На следующий день парламент республики наделил Евкурова полномочиями президента Ингушетии, говорится в биографии Юнус-Бека Евкурова на "Кавказском узле".

Кремль не устраивает вариант контроля Кадыровым Ингушетии

Конкуренция между главами различных регионов необходима для большей управляемости из федерального центра, отметил Борис Макаренко, комментируя вопрос об отношениях Юнус-Бека Евкурова с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

"Логика понятна. Это происходит из-за старого, как мир, принципа "разделяй и властвуй", - сказал политолог. Однако он отметил, что для такого "деликатного" региона, как Северный Кавказ, подобная конкуренция не может быть выгодна, так как это "дестабилизирует ситуацию".

В 2012 году главы Чечни и Ингушетии публично поспорили после спецоперации в ингушском поселке Галашки. Кадыров тогда выступил с критикой в адрес Евкурова, оценив противостояние ингушских властей терроризму как недостаточно активное. Также Евкуров и Кадыров вступили в конфликт, связанный с определением границы между соседними республиками, справочный материал о котором, "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней", опубликован на "Кавказском узле".

В свою очередь, Михаил Виноградов не видит "целенаправленного стимулирования конкуренции кавказских губернаторов".

"Имеется естественный фон конкуренции, например, в борьбе за федеральные средства", - сказал он.

Виноградов также отметил, что очевидного примера конкуренции между регионами, главы которых несколько сроков бы переназначались Кремлем и при этом были в конфликтных отношениях, он не видит.

Федеральному центру выгодно отсутствие консолидации между северокавказскими регионами, считает Николай Петров.

"Выгодно отсутствие какой-то консолидации, и отсутствие таких глав, которые могли бы выступать, как руководители, от лица целой группы регионов, чего Кремль опасался всегда... Конфликт Евкурова с Кадыровым, в той мере, в которой он не выходит за некоторые рамки, а время от времени происходит – он Кремль вполне устраивает. И наоборот, его не устроил бы вариант, когда Ингушетия неформально бы всецело контролировалась Кадыровым", - считает эксперт.

Петров также отметил, что на сегодня нет таких глав регионов, которые бы, вступая в конфликты, имели желание реализовывать свои амбиции за пределами своих территорий, и при этом переназначались бы Кремлем.

"На Юге России все губернаторы уже имеют относительно небольшой стаж, и все выступают как управленцы. И часто внешние, потому они не опасны в этом плане, как выразители интересов местной элиты", - сказал Петров.

Инциденты в Ингушетии не снизят оценку Евкурова со стороны Кремля

8 июня в Назрани силовики блокировали дом, где, по их словам, укрывались боевики. Позже НАК сообщил, что в Назрани действует режим контртеррористической операции (КТО) и здесь убиты двое боевиков. Среди убитых оказалась молодая женщина, а один из находившихся в блокированном доме сдался, сообщили источники в правоохранительных органах. Данная спецоперация стала второй контртеррористической операцией в Ингушетии с начала 2018 года. Всего, по данным силовиков, в двух спецоперациях убиты четыре человека. Евкуров обвинил убитых в Назрани в том, что они готовили теракт на мусульманский праздник Ураза-байрам.

Контртеррористические операции, проводимые в Ингушетии, могли бы ослабить позиции Евкурова перед федеральным центром, если бы действия силовых структур происходили под полным контролем главы республики, считает Петров.

"Это не епархия Евкурова. Это не Чечня, где все, что происходит, так или иначе контролируется Кадыровым. Скандалы с силовиками способны ослабить позиции Евкурова только в той мере и в том случае, когда у Евкурова с конкретно этими силовиками выстроены какие-то хорошие, добрые отношения… А если они, наоборот, конфликтные, то любые проблемы федералов – скорее в пользу Евкурова", - заключил Петров.

Утром 22 июня 2009 года на федеральной автомагистрали "Кавказ" в кортеж Евкурова вклинился заминированный автомобиль, управляемый террористом-смертником. В результате мощного взрыва Юнус-Бек Евкуров и его брат Увайс Евкуров были доставлены в больницу с тяжелыми ранениями. Двое охранников Евкурова погибли.

Юнус-Бек Евкуров зарекомендовал себя как лояльный к федеральному центру чиновник, лично пострадавший от террористов, заявил корреспонденту "Кавказского узла" заместитель председателя Ассоциации военных политологов России Александр Перенджиев.

По мнению политолога, инциденты в республике, как и резонансные уголовные дела, не снизят оценку Евкурова со стороны Кремля.

"Скорее, если какие-то вещи происходят в регионе, это ему в плюс. Ничего не скрывается, все происходит публично", - сказал Перенджиев.

Глава Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Тимур Хамхоев и его подчиненные были задержаны в декабре 2016 года по подозрению в причастности к смерти 16 июля того же года 50-летнего Магомеда Далиева и пыткам его жены, которых силовики заподозрили в причастности к разбойному нападению на отделение банка. После задержания в деле появилось еще несколько человек, заявивших, что стали жертвами пыток. Хамхоев, начальник отдела ЦПЭ Андрей Безносюк, оперативники Алихан Беков и Мустафа Цороев, сотрудник ФСБ находятся под стражей. Замначальника ЦПЭ Сергей Хандогин, начальник Сунженского РОВД Магомед Беков и оперативник Иса Аспиев ожидают суда под домашним арестом. Они обвиняются в убийстве, вымогательстве, превышении должностных полномочий с применением насилия к задержанным и других преступлениях. Подсудимые отказались признать вину.

"Ингушетия - весьма проблемная республика, и в плане стабильности и устойчивости, и что касается борьбы с криминалом. Но вряд ли все эти факты будут оценены как негативные со стороны федерального центра, более того, наоборот, Евкуров может получить поддержку в этом отношении. А если поставят другого, то с преступностью или с терроризмом будет лучше борьба? Не факт", - считает Перенджиев.

Жесткость власти должна находить понимание в обществе

Главе Ингушетии необходимо овладеть политическими методами взаимодействия с ингушским обществом, считает Перенджиев.

"Быть обычным управленцем в Ингушетии нельзя. Там нужно быть умелым политиком, и часто Евкуров не способен согласовывать интересы, что и приводит к конфликтам с элитами", - сказал Перенджиев.

При этом, по его мнению, власть в подобных конфликтах может проявлять и жесткость, но такие действия должны находить понимание в обществе. "Но часто бывает наоборот", - констатировал политолог.

"В Ингушетии много скандалов в связи с проведением спецопераций, арестами. Здесь нужно быть умелым политиком, умеющим согласовывать интересы", - сказал Перенджиев.