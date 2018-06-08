Режим КТО введен в Ингушетии второй раз с начала года

08 июня 2018, 13:20

Спецоперация в Назрани стала второй контртеррористической операцией в Ингушетии с начала 2018 года. Всего, по данным силовиков, в двух спецоперациях убиты четыре человека.

Как писал "Кавказский узел", силовики сегодня утром в Назрани блокировали двух предполагаемых боевиков. Позже НАК сообщил, что в Назрани действует режим контртеррористической операции (КТО), и здесь убиты двое боевиков. Среди убитых оказалась молодая женщина, а один из предполагаемых боевиков сдался, сообщили источники в правоохранительных органах.

Режим контртеррористической операции (КТО) предусматривает ограничения и дает силовикам полномочия на применение ряда мер, говорится в материале "Режим контртеррористической операции (КТО)" в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Сегодняшняя спецоперация проходила в назрановском селе Альтиево на улице Нагорная, передает корреспондент "Кавказского узла". Эта улица, согласно сервису "Яндекс-карты", имеет протяженность около одного километра и расположена в частном секторе. Конец улицы расположен в 95 метрах от администрации Альтиевского административного округа, в 254 метрах от середины улицы расположена школа.

Это уже вторая контртеррористическая операция в Ингушетии с начала года. Ранее режим КТО в Ингушетии был введен 10 февраля в Назрановском районе.

Тогда были убиты два предполагаемых боевика, опознанные как уроженцы Дагестана. По утверждению силовиков, боевики были блокированы утром в лесу близ села Али-Юрт и в ответ на предложение сдаться открыли огонь из автоматов и были убиты. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что один из убитых находился в федеральном розыске по делу об участии в боевых действиях в Сирии.

Назрань - крупнейший город Ингушетии, административный центр Назрановского района, в состав которого не входит, образует муниципальное образование город Назрань со статусом городского округа. В городе, по данным статуправления на 1 января 2017 года, проживали 116 020 человек.

9 апреля глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в ходе ежегодного послания депутатам Народного собрания заявил, что "в значительной степени удалось улучшить криминогенную обстановку и ликвидировать очаги терроризма и экстремизма в республике". При этом, согласно подсчетам "Кавказского узла", жертвами вооруженного конфликта в Ингушетии в 2017 году стали не менее 24 человек, что на 26% больше, чем в прошлом году.