Спецоперация. Фото пресс-службы Национального антитеррористического комитета http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/operativnym-shtabom-nacionalnogo.html

08 июня 2018, 13:20

Режим КТО введен в Ингушетии второй раз с начала года

Спецоперация в Назрани стала второй контртеррористической операцией в Ингушетии с начала 2018 года. Всего, по данным силовиков, в двух спецоперациях убиты четыре человека.

Как писал "Кавказский узел", силовики сегодня утром в Назрани блокировали двух предполагаемых боевиков. Позже НАК сообщил, что в Назрани действует режим контртеррористической операции (КТО), и здесь убиты двое боевиков. Среди убитых оказалась молодая женщина, а один из предполагаемых боевиков сдался, сообщили источники в правоохранительных органах.

Режим контртеррористической операции (КТО) предусматривает ограничения и дает силовикам полномочия на применение ряда мер, говорится в материале "Режим контртеррористической операции (КТО)" в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Сегодняшняя спецоперация проходила в назрановском селе Альтиево на улице Нагорная, передает корреспондент "Кавказского узла". Эта улица, согласно сервису "Яндекс-карты", имеет протяженность около одного километра и расположена в частном секторе. Конец улицы расположен в 95 метрах от администрации Альтиевского административного округа, в 254 метрах от середины улицы расположена школа.

Это уже вторая контртеррористическая операция в Ингушетии с начала года. Ранее режим КТО в Ингушетии был введен 10 февраля в Назрановском районе.

Тогда были убиты два предполагаемых боевика, опознанные как уроженцы Дагестана. По утверждению силовиков, боевики были блокированы утром в лесу близ села Али-Юрт и в ответ на предложение сдаться открыли огонь из автоматов и были убиты. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что один из убитых находился в федеральном розыске по делу об участии в боевых действиях в Сирии.

Назрань - крупнейший город Ингушетии, административный центр Назрановского района, в состав которого не входит, образует муниципальное образование город Назрань со статусом городского округа. В городе, по данным статуправления на 1 января 2017 года, проживали 116 020 человек.

9 апреля глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в ходе ежегодного послания депутатам Народного собрания заявил, что "в значительной степени удалось улучшить криминогенную обстановку и ликвидировать очаги терроризма и экстремизма в республике". При этом, согласно подсчетам "Кавказского узла", жертвами вооруженного конфликта в Ингушетии в 2017 году стали не менее 24 человек, что на 26% больше, чем в прошлом году.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Ингушетии и ведет хронику происходящих здесь вооруженных инцидентов, взрывов, спецопераций и похищений людей. В разделе "Северный Кавказ - статистика жертв" "Кавказский узел" публикует информацию о жертвах вооруженного конфликта в Ингушетии, основанную на данных из открытых источников и полученных от собственных корреспондентов.

Примечание:

"Один человек стал жертвой вооруженного конфликта на Северном Кавказе с 28 мая по 3 июня", "Ингушские правозащитники сочли покушение на прокурора актом устрашения", "Отменен режим КТО в двух селах Ингушетии".

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