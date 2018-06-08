Евкуров обвинил убитых в Назрани в подготовке теракта

08 июня 2018, 15:23

Убитые сегодня в Ингушетии боевики готовили теракты на мусульманский праздник Ураза-байрам, заявил глава республики Юнус-Бек Евкуров. В результате спецоперации убиты двое парней и их мать, отец задержан, сообщили очевидцы.

Как писал "Кавказский узел", силовики сегодня утром в Назрани блокировали дом, где, по их словам, укрывались боевики. Позже НАК сообщил, что в Назрани действует режим контртеррористической операции (КТО) и здесь убиты двое боевиков. Среди убитых оказалась молодая женщина, а один из находившихся в блокированном доме сдался, сообщили источники в правоохранительных органах.

Сегодняшняя спецоперация в Назрани стала второй контртеррористической операцией в Ингушетии с начала 2018 года. Всего, по данным силовиков, в двух спецоперациях убиты четыре человека.

Число убитых при спецоперации выросло, Евкуров обвинил их в подготовке теракта

В результате спецоперации погибли два молодых парня и их мать, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" местные жители, оказавшиеся очевидцами спецоперации. Отца убитых предполагаемых боевиков, по словам местных жителей, силовики вывели из дома, он жив, но где находится, неизвестно. Также местные жители говорят об одном погибшем в ходе спецоперации силовике.

Информация о погибшем сотруднике силовых структур официально пока не озвучивалась, а о том, что в результате спецоперации убиты не два, а три человека, сообщил источник в правоохранительных органах республики, слова которого приводит ТАСС. По словам этого источника, в результате спецоперации были убиты два боевика и женщина, которая была с ними, а еще один боевик сдался.

О том, что сдавшимся оказался отец убитых, заявил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, отмечает агентство. По словам Евкурова, группа боевиков была блокирована в домовладении, в котором они проживали, после оперативно-разыскных мероприятий.

"Отец вышел, силовики предлагали им сдаться, более полутора часов велись переговоры. С ними переговаривал и глава района, местные власти. Бандиты отказались сдаться и в ходе попытки их задержания открыли огонь по силовикам. Ответным огнем оба уничтожены", - рассказал Евкуров.

По его словам, группа из нескольких человек, в том числе убитые сегодня в Назрани, планировали совершить в регионе теракт в середине июня в канун празднования Ураза-байрама.

"Была получена информация о готовящемся теракте группой террористов в священный для мусульман месяц Рамадан. Сейчас правоохранители разбираются, кто являлся вербовщиком и идеологом нейтрализованных бандитов", - заявил Евкуров, слова которого приводит "Интерфакс".

В этом году завершение поста в месяц Рамадан приходится на 15 июня. Завершается месяц Рамадан праздником разговения Ураза-байрам (другое название - Ид ал-Фитр). В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликованы статьи о Рамадане и Ураза-байраме.

Местные жители рассказали о том, как силовики провели спецоперацию

В ходе спецоперации был разрушен дом, где оказались блокированными люди, во дворе стоит обгоревшая машина, оттуда до сих пор идет дым. В зоне проведения спецоперации не работает Интернет, но работает мобильная связь, передает с места событий корреспондент "Кавказского узла".

По словам очевидцев и местных жителей, звуки выстрелов они услышали в районе 06.00 утра.

Как рассказал один из очевидцев, с утра на месте спецоперации был только один "Урал", также были слышны автоматные очереди и выстрелы из легкого стрелкового оружия. К 08.00 утра к месту спецоперации подтянулись дополнительные силы – новые "Уралы", а также БТРы, и были слышны около 40 выстрелов из крупнокалиберного оружия – предположительно из гранатомета.

Очевидцы также рассказали со ссылкой на информацию от силовиков, что блокированным в доме людям было предложено сдаться, но те ответили отказом и начали стрелять, после чего силовики открыли по ним огонь. После того как спецоперация завершилась, а это произошло к 11.00 мск, оцепление сняли.

В районе проведения спецоперации нет социальных объектов, это частный сектор. В районе двух километров от места событий находится здание университета и мечеть, примерно в полукилометре – автозаправка.