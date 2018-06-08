Сотрудники спецслужб во время КТО. Фото http://nac.gov.ru/kontrterroristicheskie-operacii/v-cumadinskom-rayone-dagestana-neytralizovan.htm

08 июня 2018, 12:37

Женщина оказалась среди убитых в Назрани

Среди убитых в Назрани в результате спецоперации была молодая женщина, а один из предполагаемых боевиков сдался, сообщили источники в правоохранительных органах.

Как писал "Кавказский узел", силовики сегодня утром в Назрани блокировали двух предполагаемых боевиков. Позже НАК сообщил, что в Назрани действует режим контртеррористической операции (КТО), и здесь убито двое боевиков.

В Назрани завершена активная фаза спецоперации, сообщил источник в правоохранительных органах Ингушетии. По его словам, в результате спецоперации убиты два человека, еще один сдался после переговоров, передает "Интерфакс".

Среди убитых, по словам другого информированного источника агентства, молодая женщина. "В ходе спецоперации уничтожены двое боевиков - мужчина и женщина, которая также была связана с террористическими организациями", - заявил этот источник.

О том, что в блокированном доме может находиться более двух человек, во время спецоперации сообщил ТАСС, сославшись на слова своего источника в правоохранительных органах.

Ранее корреспондент "Кавказского узла" передавал, что спецоперация проходит в назрановском селе Альтиево на улице Нагорная.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Ингушетии и ведет хронику происходящих здесь вооруженных инцидентов, взрывов, спецопераций и похищений людей.

Примечание:

"Один человек стал жертвой вооруженного конфликта на Северном Кавказе с 28 мая по 3 июня", "Ингушские правозащитники сочли покушение на прокурора актом устрашения", "Отменен режим КТО в двух селах Ингушетии".

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