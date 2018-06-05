Конфликт Евкурова с муфтием напомнил об интересах Кадырова в Ингушетии

05 июня 2018, 16:34

Отрешение Юнус-Бека Евкурова от мусульманской общины ставит под угрозу его одобрение Кремлем на грядущих выборах главы Ингушетии, при этом муфтият не играет самостоятельной роли в конфликте, считают Дмитрий Орешкин и Алексей Малашенко. Периоды обострения отношений Евкурова с муфтиятом связаны с разногласиями между главами Ингушетии и Чечни, отметил Ахмет Ярлыкапов.

Как писал " Кавказский узел" , 27 мая муфтият Ингушетии принял решение отрешить главу республики Юнус-Бека Евкурова от мусульманской общины. Этому решению предшествовало обвинение Евкурова в притеснении работников Духовного центра мусульман республики и имамов. Опрошенные "Кавказским узлом" эксперты назвали отрешение Евкурова политическим актом и попыткой муфтията повлиять на выборы главы Ингушетии.

Противостояние Евкурова с муфтиятом Ингушетии длится не один год. В марте 2016 года глава республики объявил о роспуске муфтията Ингушетии и его ликвидации как общественной организации. Этому заявлению предшествовало участие муфтия Исы Хамхоева и представителей ингушского духовенства в сходе в Грозном 2 февраля 2016 года, где глава Чечни Рамзан Кадыров призвал власти Ингушетии не давать трибуны ингушским религиозным деятелям Хамзату Чумакову и Исе Цечоеву. В сентябре 2017 года Минюст заключил мировое соглашение с муфтиятом Ингушетии в связи с устранением нарушений. Однако после заявления Евкурова 15 февраля 2018 года о том, что проповеди будут контролироваться на предмет политизации при помощи камер видеонаблюдения, установленных в мечетях, конфликт вновь обострился.

Ярлыкапов: муфтият Ингушетии - не самостоятельная оппозиция



Позиция ингушского муфтията может быть принята во внимание лишь потому, что его поддерживает Рамзан Кадыров, считает старший научный сотрудник Центра изучения проблем Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

"Ингушский муфтият создает шум лишь в той ситуации, когда проявляются разногласия между Евкуровым и Кадыровым... В республике идет конкуренция между двумя политиками. В Кремле им сказали - выплескивать противостояние не стоит, поэтому конфликт проявляется в ссорах ингушского лидера с муфтиятом. Вряд ли Кремлю нужен в Ингушетии лояльный Кадырову человек. У Москвы есть заинтересованность в конкуренции, Евкуров показал себя стойким руководителем. Однако решение - оставить Евкурова или нет - остается за Кремлем. В Москве прекрасно понимают, что муфтият - это не самостоятельная оппозиция", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Ярлыкапов.

По его словам, у Евкурова нет конкурентов, но "говорить о конкуренции в отсутствии прямых выборов в принципе нельзя".

"Конкуренция в Кремле?.. Вряд ли. Есть влиятельные бизнесмены, такие как Гуцериев и Келигов, которые хотели бы повлиять на выборы, но они крупные игроки только в масштабах Ингушетии. Это не те фигуры, которые могут повлиять на решение Кремля. Да, конечно, они доводят свое мнение до высшего руководства страны, особенно перед выборами, но радикально повлиять на решение Москвы... Я очень сильно сомневаюсь", - считает Ярлыкапов.

Он заметил, что "очевидной" фигуры, которая может заменить Евкурова, нет.

В 2009 году после покушения на Юнус-Бека Евкурова президент Чечни заявил о том, что с подачи президента РФ намерен возглавить в Ингушетии борьбу с боевиками. После чего в Ингушетию по поручению Рамзана Кадырова выезжала группа духовных лиц. Они посетили больницы и раздали в качестве подаяния по пять тысяч рублей больным и медперсоналу. Жители Ингушетии сочли эту акцию пиаром и высказали мнение, что Кадыров "видит себя в роли будущего первого лица новой старой Чечено-Ингушетии". В 2012 году главы Чечни и Ингушетии публично поспорили после спецоперации в ингушском поселке Галашки. Кадыров тогда выступил с критикой в адрес Евкурова, оценив противостояние ингушских властей терроризму как недостаточно активное. Также между Евкуровым и Кадыровым был конфликт, связанный с определением границы между соседними республиками, справочный материал о котором "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней" опубликован на "Кавказском узле".

Орешкин: конфликт с муфтиятом негативно влияет на репутацию Евкурова

Шум вокруг Евкурова влияет на его репутацию негативно, позиция муфтията будет проанализирована и учтена в Москве, уверен политолог Дмитрий Орешкин.

"Я думаю, что это серьезный "наезд" со стороны контрэлит, неких групп влияния. И неважно, поддерживают ли они муфтият или нет. Важно, что это сигнал для Кремля - Евкуров не смог договориться. Для Москвы показателем является способность главы республики договориться, чтобы не было скандалов, а также правильные результаты выборов и экономический рост. Если с выборами у Евкурова все в порядке, а роста никто не ждет, то договориться не вышло", - заявил Орешкин.

По его словам, для Кремля очевидно, что Евкуров потерял власть над муфтиятом.

"Некие альтернативные структуры, договорившись с муфтиятом, послали мессендж Кремлю - Евкуров, как руководитель регионального уровня, недостаточно авторитетен. Как решат в Кремле - неясно. Потому что там люди пользуются как публичной, так и непубличной аналитикой. Если решат, что происходящее - информационный наезд, то Евкурова оставят. В противном случае он уйдет", - подчеркнул Орешкин.

Выборы главы республики пройдут в Ингушетии осенью 2018 года. 24 мая Евкуров заявил, что готов в очередной раз возглавить республику, если президент России предложит его кандидатуру для голосования в парламенте.

Малашенко: если Евкуров устраивает Кремль, то он останется

Муфтият Ингушетии позиционирует себя как политическая структура и при необходимости может быть использован Кремлем, считает руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", политолог Алексей Малашенко.

"Есть ингушский муфтият, а есть Кремль. Первый весом в полкило, второй - в тонну. Решать будет только Кремль, как и кого выбирать", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Малашенко.

По его мнению, в данном случае муфтият позиционирует себя, как исключительно политическую структуру, которая, впрочем, при необходимости может быть использована Кремлем.

"Если Евкуров устраивает Кремль, то он останется. Крупный, влиятельный бизнес, к примеру, в лице того же Гуцериева, не сможет повлиять на решение Кремля, так как он завязан на московскую элиту", - отметил Малашенко.

В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликованы биографии Юнус-Бека Евкурова и Рамзана Кадырова.