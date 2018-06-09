Муфтият Чечни определил размер обязательного закята в 100 рублей

09 июня 2018, 07:14

Минимальный размер обязательной милостыни, которую каждый верующий должен сделать по завершении поста в месяц Рамадан, составляет в этом году 100 рублей, проинформировали в Духовном управлении мусульман Чечни. Жители республики сообщили, что предпочитают отдавать закят нуждающимся родственникам.

Как сообщал "Кавказский узел", пост в честь месяца Рамадан в Чечне, как и в Дагестане, начался в этом году 17 мая. В этом вопросе муфтияты республики разошлись с Советом муфтиев России, объявившим началом Рамадана 16 мая. Дата завершения Рамадана и празднования Уразы-Байрама в Чечне пока не определена, но власти республики уже объявили нерабочими дни с 15 по 18 июня.

Закят - религиозный налог у мусульман, взимание которого предписано Кораном, а размеры и правила обложения разработаны в шариате. Закят является одним из пяти основных столпов Ислама. Пшеницу или деньги следует отдавать наиболее нуждающимся членам мусульманской общины, как правило, сиротам или престарелым людям. Закят обязателен на праздник Ураза-байрам, которым завершается пост Рамадан Рамазан) - этот закят называется закят-уль-фитр (закят разговения). В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликованы справки о Рамадане, Ураза-байраме и закяте.

"Закят-уль-фитр, как и прежде, установлен в размере трех килограммов пшеницы с одного человека. В денежном выражении сумма закята составляет 100 рублей с одного члена семьи", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в муфтияте республики.

В 2017 году обязательный закят аль-фитр в Чечне также составлял 100 рублей человека, в 2016 году муфтият оценил стоимость трех килограммов пшеницы в 80 рублей, а в 2015 - в 50.

Предпочтительнее раздавать закят пшеницей, а не деньгами, считает один из местных богословов, Мохмад. "Но в наше время в ходу больше деньги, нужды в пшенице люди не видят", - заметил он.

Богослов добавил, что при раздаче закята верующий должен соблюсти ряд условий, на которые часто не обращают внимания. "Закят-уль-фитр следует раздавать в период после завершения вечернего намаза в последний день Рамадана либо утром следующего дня до наступления времени общего ид-намаза в мечетях. Это одно из обязательных условий, к соблюдению которого многие наши люди относятся, скажем так, слишком легкомысленно", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Помимо обязательного закята-уль-фитр, верующим следует также подумать о раздаче милостыни за пропущенные дни поста Рамадан, отметил другой представитель местного духовенства. "Если верующий по каким-то причинам пропустил один или несколько дней поста в Рамадан, то он должен восполнить их в другое время. Но если ему этого не позволяет здоровье, то он должен совершить каффарат, то есть искупить совершенный им грех. Размер каффарата наш муфтият установил в размере 50 рублей. Это сумма за один пропущенный день поста", - пояснил собеседник.

Он рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что закят-уль-фитр всегда отдает своей одинокой пожилой тете. "В первую очередь закят-уль-фитр слеудет отдавать своим нуждающимся родственникам, затем соседям, потом односельчанам и так далее. Я обычно отдаю деньги своей тете - она пенсионерка, у нее нет своих детей, и лишние 500 рублей ей не помешают. К тому же, закят ей дают и другие наши родственники, так что это пусть и кратковременная, но все же поддержка", - заметил богослов.

Закят-уль-фитр как правило выплачивает за всю семью кто-то из старших ее членов. "У нас этот обряд совершала бабушка. Сажала нас, своих внуков, в круг, приносили пшеницу, она отмеривала одну чашку, а затем спрашивала у каждого в отдельности, дает ли он или она ей право сделать закят. И произносила короткую молитву. Это было очень занимательно. Теперь уже я сам это делаю за своих детей. Правда, не пшеницей, а деньгами. У меня двое детей и жена, закят с нас будет 400 рублей. Деньги отдам соседским сиротам", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель республики Сахаб.

Жительница Грозного Асет рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что каждый год получает закят от своих братьев и других родственников. "Они знают, что у меня тяжелая ситуация. Я сама инвалид, одна воспитываю троих дочерей, живем на мою пенсию. Обычно мои братья и близкие родственники закят на Рамадан отдают мне. В прошлом году, например, это было больше семи тысяч рублей - больше половины моей пенсии. Но больше денег важно внимание со стороны твоих родных или знакомых, вот что главное", – уверяет женщина.

Более обеспеченные верующие платят больше. "Я каждый год выплачиваю закят с имущества, как того требует наша религия, и, как правило, делаю это к концу Рамадана. Обычно выплачиваю по пять тысяч рублей наиболее нуждающимся семьям из числа своих родственников и знакомых, чтобы у них на Ураза-Байрам тоже был накрыт стол", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель республики Руслан, имеющий крупный бизнес за пределами региона.

Отметим, что жители Чечни пожаловались на рост цен перед окончанием поста Рамадан, несмотря на то, что муфтий республики призвал торговцев не повышать цены на Ураза-байрам.