Ислам Гугов отверг обвинение в участии в "Имарате Кавказ"*

26 мая 2018, 05:48

Ислам Гугов проходил обучение в Сирии в лагерях боевиков незаконного вооруженного формирования "Джейш аль-Мухаджирин валь-Ансар" и террористической организации "Имарат Кавказ"*, заявил на открывшемся в Ростове-на-Дону процессе обвинитель. Это уже третий процесс по делу Гугова, который ранее дважды признавался виновным в участии в НВФ, но оба приговора были отменены Верховным судом Кабардино-Балкарии. На третьем процессе Гугову предъявлено обвинение в иной редакции, на этот раз следствие сочло, что Гугов причастен к деятельности террористической организации и проходил для этого спецподготовку.

Как информировал "Кавказский узел", дело жителя Баксана Ислама Гугова рассматривается в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону. Молодой человек обвинен в участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ). 22 мая стало известно, что Гугов этапирован в Ростов-на-Дону.

Гугов добровольно вернулся из Сирии в Россию, поверив обещаниям силовиков, что останется на свободе, но уже в аэропорту Нальчика он был задержан. Заявление Гугова о явке с повинной было изъято и в деле не фигурировало. Нальчикский горсуд дважды рассматривал первое дело в отношении Гугова и выносил обвинительный приговор - три года лишения свободы. 20 апреля Верховный суд Кабардино-Балкарии в третий раз рассмотрел жалобу на приговор Гугову и вновь отменил приговор, прекратив уголовное дело по части 2 статьи 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании).

25 мая Северо-Кавказский окружной военный суд приступил к рассмотрению второго дела Гугова по существу. Единственными посетителями заседания стали представители двух СМИ, включая корреспондента «Кавказского узла».

После установления личности Ислам Гугов заявил, что просит удалить с процесса адвоката Александру Игнатенко, назначенную судом, ввиду недоверия и наличия защитника по соглашению - Евы Чаниевой. Сама Игнатенко отметила, что её участие в деле «не обусловлено желанием или нежеланием» и оставила разрешение вопроса на усмотрение суда. Гособвинитель высказался против отвода защитника по назначению, в итоге Александра Игнатенко осталась на процессе.

Далее гособвинитель огласил обвинительное заключение. Большую часть документа заняла история создания и деятельности запрещенного в России и признанного судом террористической организацией «Имарата Кавказ» и официальной позиции России относительно вооружённого конфликта в Сирии.

Прокурор зачитал, что с 2012 года Гугов обучался в Северо-Кавказском федеральном университете в Ставрополе и примерно в это же время он стал исповедовать ислам, совершать намаз. С 2012 года по середину 2014 года на основе общих интересов и религиозных взглядов у Гугова сложились дружеские отношения с другим уроженцем Кабардино-Балкарии и студентом старших курсов того же университета Феликсом Хажнагоевым.

Уроженец села Малка Зольского района Кабардино-Балкарской республики Феликс Хажнагоев 1991 года рождения включён в Перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

11 июля 2014 года, по словам гособвинителя, Хажнагоев из аэропорта Ставрополя вылетел в турецкий город Сибаха с целью участия в «Имарате Кавказ»* на территории Сирии. Ислам Гугов продолжал поддерживать связь с Хажнагоевым, который, по версии силовиков, имел страницу «Дмитрий Макаров» в социальной сети «ВКонтакте». 7 сентября 2014 года в 5:45 Гугов уехал в Ставрополь, откуда вылетел в Стамбул. По версии обвинения, в Стамбуле Гугов связался с Замиром Абидовым, членом «Имарата «Кавказ»* Заурбеком Гучаевым и Надиром Давудовым. Абидов согласился посодействовать Гугову в переходе границы, заявил прокурор.

Согласно обвинительному заключению, в начале октября 2014 года Гугов, продолжая реализовывать свой преступный замысел, в нарушении порядка пересечения государственной границы в пешем порядке пересек турецко-сирийскую границу, а после чего в этом же месяце Гугов на территории Сирии направился в лагерь боевиков незаконного вооруженного формирования «Джейш аль-Мухаджирин валь-Ансар», добровольно вступил в состав этого формирования.

"По этому факту в отношении Гугова было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 208 УК РФ. В начале октября 2014 года в целях более эффективного личного участия в незаконном вооружённом формировании Гугов прошёл обучение стрелковому делу, приобрел навыки физической подготовки, получил навыки обращения с огнестрельным оружием, - указал прокурор. - После прохождения обучения в ноябре 2014 года Гугов направился в так называемый «Кавказский дом», где добровольно вступил в «Имарат Кавказ»*.

Далее, по словам гособвинителя, в январе-феврале 2015 года, являясь членом «Имарата Кавказ»*, Гугов прошёл обучение по подготовке боевиков в одном из городов сирийской провинции Алеппо. "Приобретя практические навыки общения со взрывными устройствами, навыки минно-взрывного дела, Гугов после обучения продолжил участие в рамках «Имарата Кавказ»*, действуя тем самым для реализации её целей и задач», - зачитал прокурор.

Уже в начале мая 2015 года Гугов пешком пересёк сирийско-турецкую границу и по 13 марта 2016 года проживал в неустановленных населенных пунктах Турции, указано в обвинительном заключении. "13 марта 2016 Гугов вытелел в Нальчик и при прохождении паспортного контроля был задержан на основании постановления Нальчикского городского суда от 15 октября 2015 года и заключен под стражу. О своём участии в «Имарате Кавказ»* добровольно не сообщал», - утверждает прокурор.

Вторым эпизодом инкриминируемой Гугову преступной деятельности стало указанное обвинителем прохождение обучения в лагерях «Джейш аль-Мухаджирин валь-Ансар» и «Имарата Кавказ»*.

Сам Ислам Гугов вину во вменяемых преступлениях категорически отверг. «Виновным себя не признаю. Уголовное дело возбуждено из мести. Мне... говорили, что возбудят уголовное дело, если я не дам ложные показания против некоего Султанова. Я не дал показания, и возбудили дело», - заявил подсудимый.

«Я считаю, что доказательства в этом уголовном деле свидетельствуют о незаконном возбуждении уголовного дела и необоснованном привлечении к уголовной отвественности. Я считаю, что стороной обвинения никак не опровергнута версия Гугова о том, что данное дело возбуждено против него с целью мести после отказа с его стороны свидетельствовать в отношении некоего Султанова. Дело в отношении Султанова, как мне известно... находится в стадии апелляционного обжалования», - поддержала своего подзащитного адвокат Ева Чаниева.

18 декабря 2017 года стало известно, что Северо-Кавказский окружной военный суд признал виновным в участии в террористической организации на территории Сирии жителя Кабардино-Балкарии Алима Султанова и приговорил его к 17 годам лишения свободы. По словам его адвоката Магомеда Абубакарова, суд проигнорировал все доказательства невиновности человека, который не был в Сирии, а отдыхал в Турции.

«В процессуальных материалах нет доказательств, подтверждающих вину Гугова в инкриминируемых ему деяниях», - кратко высказалась адвокат по назначению Александра Игнатенко.

После этого стороны процесса согласовали порядок ведения слушаний. Сначала будут допрошены по видеосвязи свидетели обвинения. Адвокат Ева Чаниева попросила допрашивать их очно, отметив, что в ходе следствия Гугову было отказано в очных ставках. «Нельзя исключать, что они [свидетели обвинения] будут подвергаться давлению», - пояснила Чаниева. Тем не менее, судьи не усмотрели оснований для очного присутствия свидетелей.

Рассмотрение дела продолжится 4 июня в 10.00 мск. Запланировано, что в этот день допросят сразу нескольких свидетелей обвинения.

Ходатайство властей о снисхождении к Гугову осталось в первом деле против него

По обоим уголовным делам Гугов обвинён в совершении преступлений, совершённых в один и тот же период, то есть с октября 2014 по май 2015 года, пояснила корреспонденту "Кавказского узла" его адвокат Ева Чаниева.

"По первому делу Гугову вменялось, что он вступил в НВФ, где выполнял функции водителя, по второму делу он в тот же период «прошёл обучение в целях осуществления террористической деятельности и добровольно вступил в состав международной террористической организации и выполнял возложенные на него задачи». По делу по ч.2 ст.208 УК РФ, которое рассматривалось Нальчикским горсудом КБР, дважды выносился обвинительный приговор, но оба они были отменены", - сказала она.

Чаниева уточнила, что Гугов ранее не был этапирован в Ростов-на-Дону, поскольку рассмотрение его апелляционной жалобы на приговор по первому делу завершилось только в апреле. "(Ранее) Гугова не этапировали, поскольку только в апреле было вынесено апелляционное определение, то есть до этого по уголовному делу по 208-й статье не было судебного решения, вступившего в законную силу", - отметила адвокат.

По данным Правозащитного центра "Мемориал", Гугов в сентябре 2014 года уехал в Сирию защищать сирийских черкесов, где примкнул к группировке исламистов, но в боевых действиях не участвовал. Затем Гугов решил вернуться домой, перебрался в Турцию и при посредничестве своего отца связался с представителями властей Кабардино-Балкарии и силовиками. Отец Гугова обратился в Комиссию по адаптации бывших боевиков и получил обещание, что сына не заключат под стражу, в отношении него не выдвинут дополнительных обвинений, помогут ему адаптироваться к мирной жизни. Но по возвращении на родину Гугов был арестован. "Этот процесс представляется нам очень важным. Судят человека, который добровольно вернулся из Сирии под гарантии представителей государства. Но гарантии оказались фальшивкой, силовики нарушили каждое данное Гугову обещание, и рассматриваемое уголовное дело — один из результатов этого обмана. Суд над Гуговым должен дать ответ на вопрос, готово ли государство способствовать тому, чтобы люди, осознавшие свои ошибки и не запятнавшие себя кровью, имели возможность покинуть ряды террористических группировок и вернуться к мирной жизни", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ПЦ "Мемориал".

Ходатайство Комиссии по адаптации бывших боевиков о снисхождении к Гугову есть в материалах первого дела в отношении него, уточнила Чаниева. «Это письмо комиссии было направлено в Нальчикский горсуд, так как на тот момент второго... дела не было. Оно [ходатайство] точно есть в первом деле. Когда я вступила в дело, оно уже было в первом деле. После его обвинения по второму делу, в комиссию никто не обращался, мы просто в документах ссылались на него», - сказала она.

По словам Чаниевой, жалоб на условия содержания и этапирование у Гугова на данный момент нет.

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