Ислам Гугов этапирован в Ростов-на-Дону

22 мая 2018, 21:11

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону 25 мая начнет рассматривать по существу дело жителя Кабардино-Балкарии Ислама Гугова, который добровольно вернулся из Сирии.

Как писал "Кавказский узел", второе дело жителя Кабардино-Балкарии Ислама Гугова рассматривается в Северо-Кавказском окружном военном суде. Молодому человеку предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.5 (участие в деятельности террористической организации) и статье 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) УК РФ.

Ислам Гугов добровольно вернулся из Сирии в Россию, поверив обещаниям силовиков, что останется на свободе, однако в аэропорту Нальчика его задержали. Заявление Гугова о явке с повинной было изъято и в деле не фигурировало. Нальчикский горсуд дважды рассматривал его дело и выносил приговор - три года лишения свободы. 20 апреля Верховный суд Кабардино-Балкарии в третий раз рассмотрел жалобу на приговор Исламу Гугову и вновь отменил приговор, прекратив уголовное дело по части 2 статьи 208 УК РФ.

Второе дело Гугова рассматривается в Северо-Кавказском окружном военном суде с ноября 2017 года, однако суд до сих пор не приступал к рассмотрению дела по существу. В течение длительного времени Гугова не могли этапировать в Ростов-на-Дону. По информации адвоката Евы Чаниевой, на сегодняшний день Ислам Гугов доставлен в Ростов-на-Дону, говорится в пресс-релизе ПЦ "Мемориал", поступившем сегодня "Кавказскому узлу".

Процесс по делу Ислама Гугова важен в связи с тем, что молодой человек вернулся из Сирии под гарантии властей - ему обещали, что он останется на свободе и получит помощь в адаптации к мирной жизни, а дополнительных обвинений выдвинуто не будет, отмечают правозащитники. "Силовики нарушили каждое данное Гугову обещание", - указано в сообщении ПЦ "Мемориал".

Правозащитники убеждены, что власти должны прекратить преследование Гугова. "Я считаю, что достаточных оснований для возбуждения этого уголовного дела в отношении Ислама Гугова не имеется", - заявил ранее "Кавказскому узлу" руководитель Правозащитного центра Кабардино-Балкарии и член республиканской комиссии по адаптации бывших боевиков к мирной жизни Валерий Хатажуков.

"Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Дорога домой: на Кавказ после ИГ", "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата" материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа. В разделе "Справочник" также размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.