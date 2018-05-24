Политологи назвали вероятным разгон акций протеста в Ереване

24 мая 2018, 18:52

Власти Армении могут применить силу, если сторонники "Сасна Црер" не прекратят акции неповиновения. А для увольнения с ключевых постов членов РПА властями может быть использована борьба с коррупцией, заявили политологи и правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", Никол Пашинян пришел к власти на волне акций протеста против Сержа Саргсяна, занимавшего пост премьер-министра Армении. 8 мая лидер протестующих был избран главой правительства. Однако с приходом Пашиняна к власти акции протеста не прекратились. Так, 16 мая протестующие перекрыли проспект в Ереване, добиваясь освобождения членов "Сасна Црер". 21 мая и 22 мая сторонники "Сасна Црер" блокировали здание Генпрокуратуры Армении, потребовав отставки генпрокурора, а 23 мая предупредили власти о блокировке судов.

17 мая премьер-министр Армении обратился к гражданам страны с призывом обращаться в соответствующие органы для решения своих проблем, а не выходить улицы. 23 мая Никол Пашинян повторил свой призыв, назвав подобные акции протеста саботажем.

Бадалян: власти могут использовать силу для восстановления правопорядка

Действия сторонников "Сасна Црер" хоть и не направлены против нового кабинета министров, но препятствуют стабилизации ситуации и вынуждают власти применить силу, заявил корреспонденту "Кавказского узла" политтехнолог Армен Бадалян.

По его мнению, новые власти могут применить силу и разогнать активистов, несмотря на риск снижения рейтинга популярности, иначе подобные акции протеста будут нескончаемы. "Назвать действия активистов саботажем сложно, но подобным образом требовать решения проблем нельзя, так как это может стать прецедентом, чем воспользуются другие. Это покажет слабость властей и неспособность контролировать ситуацию. Хочет этого власть или нет, но ей придется применить силу", - подчеркнул Бадалян.

В то же время политтехнолог выразил сомнение в эффективности выбранного способа протеста. "Кроме того, численность сторонников "Сасна Црер" небольшая, и их не воспринимают всерьез. Одно дело, когда в отсутствии легитимной власти действия "Сасна Црер" нашли поддержку в обществе, и совсем другое, когда власти доверяют", - отметил он.

Вооруженный отряд "Сасна Црер" захватил здание патрульно-постовой службы в Ереване и удерживал его с 17 по 30 июля 2016 года, требуя освобождения главы движения "100-летие без режима" Жирайра Сефиляна. К 30 июля 2016 года мятежники освободили всех заложников, а днем позже сдались. Дело членов "Сасна Црер" рассматривается в суде и разделено на три части, в одной из них 10 обвиняемых, в двух других - по 11.

Навасардян: действия сторонников "Сасна црер" - шантаж новой власти

Действия сторонников "Сасна Црер" - шантаж новой власти, и, если они не пересмотрят свою позицию, власти вынуждены будут пойти на пропорциональное применение силы, уверен глава Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян.

"Это, может быть, технически и не самый сложный вопрос, но в политическом плане - это может стать самым серьезным вызовом властям. У новой власти есть потенциал решить проблему за счет эффективных действий правоохранительных органов и высокой степени общественного доверия", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам политолога, он надеется, что будет найден более конструктивный путь и арестованные лидеры Жирайр Сефилян и Варужан Аветисян пересмотрят свои позиции. "У них нет оснований предполагать, что сохранились те проявления несправедливости, которые были в отношении противников власти прежде. Сегодня другие подходы, с властью можно сотрудничать и решать проблемы в соответствии с законом", - уверен Навасардян.

22 мая лидер движения "100-летие без режима" Жирайр Сефилян, осужденный на 10,5 года лишения свободы, и член "Сасна Црер" Варужан Аветисян обвинили премьер-министра Никола Пашиняна в бездействии и в том, что он "оставил право принимать решения преступным прокурорам и судьям". Пашинян, в свою очередь, на брифинге 23 мая подтвердил, что не намерен давать указания судьям, однако процесс освобождения политзаключенных, по его словам, "начался и будет продолжен", сообщает корреспондент "Кавказского узла".

В свою очередь глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, правозащитник Артур Сакунц заявил о недопустимости освобождения политзаключенных и членов "Сасна Црер" по личному указанию премьер-министра, в обход закона.

"Понятно, когда сторонники "Сасна Црер" игнорировали Сержа Саргсяна, но не понятно, когда не хотят диалога с властью, предлагающей совместный поиск законных путей решения проблемы политзаключенных и "Сасна Црер"", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению правозащитника, если продолжатся акции неповиновения, то полиции придется вмешаться.

Он также отметил, что правящая Республиканская партия Армении, объявившая себя оппозицией после прихода Пашиняна к власти, "не отказались от реваншистских идей". "В Генпрокуратуре, судебной системе, следственных органах и даже во втором эшелоне кабмина остались прежние составы. Как можно расценивать заявление генпрокурора, который объявляет, что в стране нет политзаключенных в том случае, когда премьер четко заявил о недопустимости наличия политзаключенных, если не как не саботаж?" - отметил он.

По мнению, правозащитника, сложилась ситуация, при которой все действия, которые будут направлены на ослабление исполнительной власти, могут расцениваться как саботаж не против Никола Пашиняна, а против государства.

Политологи назвали борьбу с коррупцией приоритетом для правительства Пашиняна

Борьба с коррупцией исключит реваншистские настроения в РПА и позволит Пашиняну укрепить свою власть, считают политологи.

"Прежняя система власти должна быть переформатирована. А это подразумевает замену губернаторов и их замов, части замминистров из прежней команды. Смена власти должна коснуться органов местного самоуправления, особенно Еревана. Николу Пашиняну надо "взять" Ереван, так как это не только кресло мэра, это и главы управ, и директора школ", - пояснил политтехнолог Армен Бадалян.

По его мнению, пока республиканцы занимают серьезные посты, это дает им надежду, что они вернут власть. "Увольнение республиканцев со всех ключевых постов обнулит вероятность реванша. Многие задумаются о смене фракции и партии из-за отсутствия перспективы. Поэтому сейчас РПА пытается всячески сохранить на своих постах генпрокурора и мэра Еревана", - уверен он.

Ранее участники акций протеста требовали отставки мэра Еревана Тарона Маргаряна и роспуска Совета старейшин. 16 мая активисты сначала ворвались в мэрию Еревана, а затем отправились к зданию Генпрокуратуры Армении, чтобы пожаловаться на мэра, в том числе в связи с уничтожением горпарка около памятника Мясникяну. 23 мая соратник Пашиняна Ален Симонян, отказавшийся от депутатского мандата ради сохранения места в Совете старейшин, заявил, что даже после смены правительства столичные власти "проворачивают дела", которые хотят "быстро закончить", и отметил, что мэр Еревана должен уйти.

Политтехнолог не исключил, что отказ Алена Симоняна от депутатского мандата связан с намерением добиться отставки мэра Еревана Тарона Маргаряна.

"Новый директор СНБ Артур Ванецян 19 мая заявил о грядущих коррупционных разоблачениях. И возможно, что именно борьба с коррупцией станет причиной отставки мэра Еревана", - предположил Бадалян.

По мнению Бориса Навасардяна, у нового правительства достаточно рычагов, чтобы исключить саботаж. "Саботаж может быть обусловлен не только политическими причинами, как в случае с республиканцами, сохранившими большинство в парламенте, но и из-за бюрократических традиций, привычек, замешанных на коррупции", - отметил глава Ереванского пресс-клуба.

Правительству будет сложно реализовать эффективные реформы, если губернаторы и главы наиболее важных общин сохранят свои посты, подчеркнул Навасардян, назвав среди политических задач Никола Пашиняна и блока "Елк", в частности, отставку мэра Еревана Тарона Маргаряна.

"Очевидно, что, имея в виду подобный сценарий, они должны определиться с кандидатом на эту позицию. Заявление Алена Симоняна – политическое решение команды, а не его личное мнение или личные амбиции", - предположил Навасардян.

По его словам, механизмы борьбы с коррупцией могут стать серьезными козырями в руках премьер-министра. "Коррупционные разоблачения, применение закона о незаконном обогащении и активная работа контрольной службы могут стать рычагами воздействия", - подчеркнул он.

"Кавказский узел" опубликовал хронику "Как оппозиция захватила полицию в Ереване". "Кавказский узел" также ведет обновляемую фотохронику "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции", в разделе "Персоналии" опубликована биография Никола Пашиняна.