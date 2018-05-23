Пашинян обвинил участников акций протеста в саботаже

23 мая 2018, 13:47

С повторным требованием прекратить акции гражданского неповиновения выступил сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян, назвав подобные акции саботажем. При этом генпрокурор Армении и один из соратников Пашиняна назвали сегодня возможным освобождение членов "Сасна црер" и отставку мэра Еревана, которых добиваются протестующие.

Как писал "Кавказский узел", Никол Пашинян пришел к власти на волне акций протеста против Сержа Саргсяна, занимавшего пост премьер-министра Армении. Под давлением массовых уличных протестов Саргсян подал в отставку. 8 мая лидер протестующих был избран главой правительства.

Однако с приходом Никола Пашиняна к власти акции протеста не прекратились. 17 мая премьер-министр Армении обратился к гражданам страны с призывом обращаться в соответствующие органы для решения своих проблем, а не выходить улицы.

Сегодня Никол Пашинян вновь обратился к жителям Армении с требованием прекратить акции протеста.

"Дорогие соотечественники, еще раз прошу, призываю и требую прекратить все без исключения акции гражданского неповиновения и сотрудничать с правительством по всем имеющимся проблемам", - написал сегодня Пашинян на своей странице в соцсети Facebook.

Премьер-министр также отметил, что не понимает, почему некоторые граждане не откликнулись на его первый призыв прекратить все акции гражданского неповиновения.

По его словам, проводить акции гражданского неповиновения против правительства народного доверия "означает проводить акции гражданского неповиновения против самих себя". "Еще раз прошу, призываю и требую прекратить все без исключения акции гражданского неповиновения, если это не саботаж, направленный против правительства народного доверия, а значит и против народа",- написал Никол Пашинян.

Он также призвал своих сторонников распространить его призыв и разъяснить его содержание всем протестующим. При этом разговор, по его словам, должен вестись в "атмосфере любви и согласия".

Заявлению Пашиняна предшествовали акции активистов, требующих освобождения членов вооруженного отряда "Сасна црер". Так, 21 мая участники акции протеста в поддержку "Сасна црер" заблокировали здание Генпрокуратуры Армении, потребовав отставки генпрокурорв. 22 мая активисты вновь заблокировали входы в Генпрокуратуру Армении, а сегодня сторонники "Сасна Црер" предупредили власти о блокировке судов.

Генпрокуратура Армении допустила освобождение членов "Сасна црер"

Генпрокуратура Армении допускает возможность смягчения меры пресечения в отношении членов "Сасна црер", если те не будут представлять никакой опасности для общества, заявил в парламенте Армении генеральный прокурор республики Артур Давтян.

При этом он подчеркнул, что новое правительство Армении не оказывает никакого давления на Генеральную прокуратуру по делу "Сасна црер".

Изменились обстоятельства, которые могут снизить общественную опасность этих людей, а значит, режим их содержания можно смягчить. Однако это возможно только в случае, если они больше не будут представлять общественной опасности и не повторят своих действий, заявил генпрокурор.

"Но если они даже в зале суда говорят, что готовы повторить свое нападение, то приходится об этом задуматься. Поэтому вопрос каждого из подсудимых и осужденных нужно рассмотреть отдельно", - цитирует Давтяна "Sputnik-Армения".

Участники акций протеста, продолжившихся в Армении после прихода к власти Никола Пашиняна, также требовали отставки мэра Еревана Тарона Маргаряна и роспуска Совета старейшин. 16 мая активисты сначала ворвались в мэрию Еревана, а затем отправились к зданию Генпрокуратуры Армении, чтобы пожаловаться на мэра, в том числе в связи с уничтожением горпарка около памятника Мясникяну.

Соратник Пашиняна сообщил о своем возможном выдвижении на пост мэра Еревана

Если дойдет до отставки Тарона Маркаряна, можно подумать о должности мэра Еревана, заявил сегодня депутат от блока "Елк", соратник Пашиняна Ален Симонян.

При этом Ален Симонян, сложивший 22 мая депутатские полномочия после одного дня работы в Национальном Собрании Армении, подчеркнул, что "считает правильным бороться за сохранение мандата в Совете старейшин".

По словам Симоняна, даже после смены правительства столичные власти "проворачивают дела", которые хотят "быстро закончить". Он не стал уточнять, что конкретно имеет в виду, добавив, что подробности представит, когда посчитает нужным. "Тарон Маргарян должен уйти", - цитирует Симоняна Panorama.am.

Комментариев администрации Еревана по поводу заявления Симоняна пока не поступало.

"Кавказский узел" ведет обновляемую фотохронику "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции".