Сторонники "Сасна Црер" предупредили власти о блокировке судов

23 мая 2018, 03:39

Протестные акции в поддержку "Сасна Црер" будут иметь продолжительный характер, заявили активисты.

Как сообщал "Кавказский узел", днем 22 мая сторонники "Сасна Црер" заблокировали входы в Генпрокуратуру Армении, потребовав изменить меру пресечения членам вооруженного отряда и отправить в отставку генпрокурора.

Вооруженный отряд "Сасна Црер" захватил здание патрульно-постовой службы в Ереване и удерживал его с 17 по 30 июля 2016 года. В ходе захвата полка несколько человек получили ранения, один был убит. Позже погибли еще двое: раненый полицейский скончался спустя несколько дней в больнице, еще один был застрелен, предположительно, снайпером, с территории захваченного полка. К 30 июля 2016 года мятежники освободили всех заложников, а днем позже сдались. Дело членов "Сасна Црер" разделено на три части, в одной из них 10 обвиняемых, в двух других - по 11.

Протестную акцию возле Генпрокуратуры Армении сторонники "Сасна Црер" завершили в конце рабочего дня. "Коллапса в работе Генпрокуратуры не произошло, но активисты препятствовали входу и выходу в здание", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" участник акции Пайлак Теванян.

В течение дня, по его словам, были конфликты с сотрудниками ведомства. "В конфликты вмешивалась полиция. Когда прокурор применил силу в отношение активиста, полицейские поддержали участника протеста", - отметил Теванян.

Акции протеста, по словам Теваняна, не будут ежедневными, но в то же время они не прекратятся. По его словам, на сегодня, 23 мая, назначено судебное заседание по делу "Сасна Црер", активисты соберутся у здания суда с тем же требованием - изменить меру пресечения членам отряда.

Активисты не выдвигают требований немедленно прекратить судебные разбирательства.

"Ребят можно и вовсе оправдать, за исключением тех, кто убил полицейских, а их, согласно материалам обвинения, двое... По их части решение должен принимать один лишь суд", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" активист Микаэл Маргарян, добавив, что не исключает варианты и оправдания этих людей.

Напомним, что 17 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал жителей Армении прекратить акции протеста, предложив решать проблемы, обращаясь в органы власти. Однако акции протеста были продолжены.

"Кавказский узел" опубликовал хронику "Как оппозиция захватила полицию в Ереване". "Кавказский узел" также ведет обновляемую фотохронику "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции", в разделе "Персоналии" опубликована биография Никола Пашиняна.