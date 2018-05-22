Активисты вновь заблокировали входы в Генпрокуратуру Армении

22 мая 2018, 13:17

Сторонники "Сасна црер" потребовали изменить меру пресечения членам вооруженного отряда и отправить в отставку генпрокурора.

Как сообщал "Кавказский узел", сторонники "Сасна црер" с 11 мая требуют их освободить и проводят акции протеста, в том числе перекрывая движение по проспекту Аршакуняц в Ереване. 21 мая участники акции протеста заблокировали здание Генпрокуратуры Армении, потребовав отставки главы ведомства.

Вооруженный отряд "Сасна црер" захватил здание патрульно-постовой службы в Ереване и удерживал его с 17 по 30 июля 2016 года. К 30 июля 2016 года мятежники освободили всех заложников, а днем позже сдались. Дело членов "Сасна црер" разделено на три части, в одной из них 10 обвиняемых, в двух других - по 11.

Сегодня с раннего утра около 15 человек заблокировали все входы в Генпрокуратуру, не позволив сотрудникам ведомства войти в здание. В здании есть некоторые сотрудники, но они, "по всей видимости, пришли на работу к 6 утра, потому что после этого началась протестная акция", рассказал по телефону корреспонденту "Кавказского узла" один из участников акции, полковник запаса Володя Аветисян.

По его словам, протестующие держат плакаты "Свободу политзаключенным!" и "Сасна црер", требуя изменения меры пресечения членам отряда и отставки генпрокурора Армении.

Участники акции также призвали президента Армении Армена Саргсяна объявить амнистию не только для арестованных за политические убеждения, но и для всех несправедливо осужденных, подчеркнул Аветисян.

"Никол Пашинян оказался в болоте, где его окружают кадры прежней власти. Отставка генпрокурора - это первый шаг на пути к достижению справедливости", - подчеркнул участник акции протеста.

Комментариев представителей Генеральной прокуратуры Армении по поводу акции протеста и требований сторонников "Сасна црер" пока не поступало. На сайте Генпрокуратуры Армении, по данным на 13.15 мск, также нет данных об акции протеста.

Напомним, что 17 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал жителей Армении прекратить акции протеста и решать проблемы путем обращений в соответствующие органы. Однако акции протеста были продолжены.

На "Кавказском узле" опубликована хроника "Как оппозиция захватила полицию в Ереване". "Кавказский узел" также ведет обновляемую фотохронику "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции", а в рубрике "Персоналии" опубликовал биографию Никола Пашиняна.