Сторонники «Сасна црер» заблокировали здание Генпрокуратуры

21 мая 2018, 15:59

Участники акции протеста у здания Генпрокуратуры Армении потребовали отставки генерального прокурора, обвинив его в желании вернуть режим Сержа Саргсяна.

Как сообщал "Кавказский узел", сторонники "Сасна црер" с 11 мая требуют их освободить и проводят акции протеста, в том числе перекрывая движение по проспекту Аршакуняц в Ереване. Протестующие призвали генпрокурора Армении уйти в отставку на акции протеста у здания Генпрокуратуры 14 мая. Несмотря на акции протеста, суд 16 мая отказался удовлетворить ходатайства защиты десяти активистов и смягчить им меру пресечения. На следующий день заседание суда было сорвано протестующими.

Вооруженный отряд "Сасна црер" захватил здание патрульно-постовой службы в Ереване и удерживал его с 17 по 30 июля 2016 года. К 30 июля 2016 года мятежники освободили всех заложников, а днем позже сдались. Дело членов "Сасна црер" разделено на три части, в одной из них 10 обвиняемых, в двух других - по 11.

Сторонники «Сасна црер» заблокировали сегодня входы в здание Генпрокуратуры Армении, требуя отставки главы ведомства Артура Давтяна. Протестующие заявили, что Давтян не желает признавать наличие в Армении политзаключенных.

Новый премьер-министр Армении Никол Пашинян провозгласил, что в Армении не должно быть политических заключенных, напомнили активисты. По их мнению, глава Генпрокуратуры "не считается с действительностью", когда заявляет, что политзаключенных в стране нет.

"Это позволяет нам думать, что [эта] структура [...] и после этого народного пробуждения продолжает действовать незаконно, желая вернуть режим Сержа Саргсяна. Эта структура не может работать до тех пор, пока прокурор не подаст в отставку, потому что она не работает на благо людей», - процитировало слова одного из активистов "Радио Азатутюн".

Правозащитники, в их числе первый омбудсмен Лариса Алавердян, не считают «Сасна црер» узниками совести, учитывая, что группе инкриминируются особо тяжкие преступления – убийства, захват зданий и заложников, отметило сегодня издание News.am.

17 мая Никол Пашинян призвал жителей Армении прекратить акции протеста и решать проблемы путем обращений в соответствующие органы. Протестующие в тот день заявили, что продолжат держать под своим контролем здание суда.

Активисты два дня продолжали акцию у здания суда, а 19 мая полицейские вывели из него обвиняемых по делу "Сасна црер", которые все это время оставались внутри. "Полицейские составили цепь и спокойно вывели подсудимых из здания суда. Никаких силовых действий в отношении демонстрантов правоохранительными органами не предпринималось", — процитировал слова представителя полиции Армении Эдгара Джанояна 19 мая "Спутник-Армения".