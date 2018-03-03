03 марта 2018, 00:23

Васильев озвучил планы ликвидации Минимущества Дагестана

Врио главы Дагестана сообщил 2 марта о высокой вероятности ликвидации министерства по земельным и имущественным отношениям республики и напомнил о попытках дискредитировать главу этой структуры Екатерину Толстикову.

Как писал "Кавказский узел", преобразованное министерство по земельным и имущественным отношениям в январе 2018 года возглавила Екатерина Толстикова, занимавшая с ноября 2016 года пост вице-премьера Дагестана. 22 февраля она вновь была утверждена вице-премьером Дагестана по совместительству, а днем позже замглавы Минимущества Дагестана Сурхай Сурхаев был отправлен в отставку с формулировкой "по собственному желанию".

21 февраля стало известно, что работники Минимущества Дагестана подготовили обращение к Владимиру Васильеву с жалобами на Толстикову. В нем, в частности, говорилось, что глава ведомства распорядилась убрать молельную комнату и запретила сотрудникам отлучаться на пятничную молитву. Сама Екатерина Толстикова в тот же день опровергла сведения о религиозном притеснении подчиненных. Главный редактор "Нового дела" Гаджимурад Сагитов не исключил, что сотрудники министерства этой жалобой хотели сорвать готовящееся на тот момент назначение Толстиковой на пост вице-премьера.

О вопросах, касающихся Минимущества Дагестана, Васильев говорил на двух подряд мероприятиях 2 марта. На совещании с владельцами розничных рынков и банкетных залов речь шла о проблемах, "связанных с незаконной торговлей на прилегающей к рынкам территориях, уличной торговлей", говорится в сообщении, опубликованном 2 марта в 17.20 на сайте главы Дагестана.

Сразу после этого совещания Васильев провел встречу с представителями общественных организаций Дагестана, затронув, среди прочего, "вопрос устранения недостатков в сфере жилищно-коммунального хозяйства", указано в сообщении пресс-службы, опубликованном 2 марта в 18.54.

На встрече с общественными организациями Васильев сообщил о высокой вероятности расформирования министерства по земельным и имущественным отношениям Дагестана, сообщило РИА "Дербент". 

"Мы сейчас стоим на грани расформирования министерства имущественных дел", - привел слова Васильева на этой встрече Межрегиональный информационный ресурс молодежи.

Встречу с активистами Васильев начал с краткого пересказа предшествующей встречи с владельцами рынков и банкетных залов, после чего заявил о возможном расформировании Минимущества "как не способного решать вопросы", сообщило издание "Черновик".

"Я буквально уговорил Толстикову [возглавить Минимущества Дагестана]. Это было непростое решение пойти туда, где надо серьезно работать. Там непросто все идет. На нее пишут разные письма об отставке и прочее. Идет война, я считаю. Добра со злом. Считаю, что победит добро", - процитировало издание слова Васильева.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" эксперты расценили назначение вице-премьера Дагестана Екатерины Толстиковой главой Минимущества как признак доверия Владимира Васильева к чиновнице и усиления ее политического влияния.

Заявление Васильева о возможной ликвидации Минимущества Дагестана прозвучало на фоне слов Владимира Путина о продолжении борьбы с коррупцией в республике. 2 марта президент России пообещал, что после президентских выборов эта работа в Дагестане не будет свернута. При этом сам Васильев днем ранее заявил, что считает неконструктивными призывы "зачистить все и вся".

"Кавказский узел" публикует новости об арестах чиновников и кадровых чистках в Дагестане на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Васильев представил кандидата в омбудсмены Дагестана", "Алиев и Толстикова утверждены вице-премьерами Дагестана", "Журналисты и политологи сочли назначение Толстиковой маневром главы Дагестана".

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