Рамазан Алиев и Екатерина Толстикова. Коллаж "Кавказского узла" Фото: Пресс-служба правительства Дагестан http://www.e-dag.ru Пресс-служба коммунистической партии РФ https://kprf.ru/

22 февраля 2018, 17:21

Алиев и Толстикова утверждены вице-премьерами Дагестана

Сегодня врио главы Дагестана Владимир Васильев назначил Рамазана Алиева первым зампредседателя правительства республики, ответственным за пополнение бюджета и сбор налогов. Вице-премьером также стала глава Минимущества Екатерина Толстикова.

Как сообщал "Кавказский узел", правительство Дагестана было отправлено в отставку вечером 5 февраля. 7 февраля премьер-министром Дагестана был назначен Артем Здунов, ранее занимавший пост министра экономики Татарстана. На пост министра по земельным и имущественным отношениям была назначена Екатерина Толстикова.

Отставке правительства предшествовало задержание врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова, его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования и науки республики Шахабаса Шахова. Чиновники были обвинены в мошенничестве на более чем 100 миллионов рублей. Свою вину они отрицают. Новости о ведущихся в министерствах и ведомствах Дагестана проверках, а также кадровых чистках в республике, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Сегодня на встрече с членами Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, Васильев заявил, что в правительстве республики введена должность первого вице-премьера, который будет заниматься только сбором налогов и пополнением бюджета, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Врио главы Дагестана Владимир Васильев подписал сегодня указы о кадровых назначениях, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы главы и правительства Дагестана.

Согласно указу №30, опубликованному на сайте главы Дагестана, Рамазан Алиев, без приставки "исполняющий обязанности" назначен первым заместителем председателя правительства Республики Дагестан.

"Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - отмечается в документе.

Указом №31, также опубликованным сегодня, Екатерина Толстикова назначена заместителем председателя правительства Республики Дагестан – министром по земельным и имущественным отношениям республики и также утверждена в своей должности.

Новости о ситуации с кадровыми чистками в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Минобразования Дагестана возглавил Ширали Алиев", "Главу ВС Дагестана выбирают за пределами республики", "Васильев назначил силовика своим полпредом в Центральном округе Дагестана".

Автор: Тимур Исаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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