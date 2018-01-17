Новое министерство в Дагестане возглавила вице-премьер Толстикова

17 января 2018, 12:35

Владимир Васильев сегодня преобразовал два республиканских министерства, передав вопросы торговли дагестанскому Минпрому. Министром по земельным и имущественным отношениям назначена зампред правительства региона Екатерина Толстикова.

Как писал "Кавказский узел", 16 января глава кабмина Дагестана Абдусамад Гамидов отстранил Руслана Магомедова от должности врио министра по имущественным, земельным отношениям и вопросам торговли. Кандидатом на его место "Черновик" назвал зампредседателя правительства Екатерину Толстикову.

Одной из основных претензий к Магомедову Абдусамад Гамидов назвал невыполнение задач по наведению порядка в газовых сетях Дагестана.

Врио главы Дагестана Владимир Васильев сегодня подписал указ, согласно которому министерство по земельным, имущественным отношениям и вопросам торговли преобразовано в министерство по земельным и имущественным отношениям, а министерство промышленности - в министерство промышленности и торговли.

Это решение принято для "совершенствования структуры органов исполнительной власти Дагестана", говорится в тексте указа, опубликованного на сайте главы республики.

На должность министра промышленности и торговли Владимир Васильев назначил Юсупа Умавова, а на пост министра по земельным и имущественным отношениям – зампреда правительства республики Екатерину Толстикову.

Оба чиновника при этом освобождены от должностей, которые они занимали до сегодняшнего дня, говорится в текстах соответствующих указов, также размещенных на сайте главы Дагестана.

Юсуп Умавов ранее возглавлял министерство промышленности Дагестана, а Екатерина Толстикова курировала вопросы образования и земельного и имущественного комплекса республики, уточняет ТАСС.