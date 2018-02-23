Джамал Алиев. Фото Махачкалинский морской торговый порт http://mmport.ru/

23 февраля 2018, 08:12

Васильев представил кандидата в омбудсмены Дагестана

Кандидатура Джамала Алиева на должность уполномоченного по правам человека в Дагестане внесена на рассмотрение депутатов народного собрания.

Как сообщал "Кавказский узел", до этого должность уполномоченного по правам человека в Дагестане занимала Уммупазиль Омарова. 26 января она была назначена вице-премьером правительства и главы республиканского Минобразования. Вечером 5 февраля правительство Дагестана было отправлено в отставку. 7 февраля врио главы Дагестана Владимир Васильев подписал указ о новом назначении Омаровой на пост вице-премьера правительства.

Отставке правительства Дагестана предшествовало задержание врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова, его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования и науки республики Шахабаса Шахова по подозрению в крупном мошенничестве. Басманный суд Москвы отправил всех троих под арест до 5 апреля.

Врио главы Дагестана Владимир Васильев внес на рассмотрение регионального парламента кандидатуру нового уполномоченного по правам человека, это член республиканского избиркома Джамал Алиев, сообщило 22 февраля со ссылкой на источник в правительстве республики РИА "Новости".

С 2015 года по настоящее время Джамал Алиев работает заместителем генерального директора АО "Махачкалинский морской торговый порт", а с 2016 года также является и членом Избирательной комиссии Дагестана. В 2009-2011 годах он был помощником уполномоченного по правам человека в Дагестане, рассказали в администрации главы и правительства региона.

В Народном Собрании отметили, что кандидатуру уполномоченного по правам человека в Дагестане утверждает парламент региона, пишет ТАСС.

Когда состоится рассмотрение кандидатуры Алиева на пост омбудсмена - не уточняется.

Напомним, 22 февраля Владимир Васильев назначил двух вице-премьеров Дагестана. Первым зампредседателя правительства республики, ответственным за пополнение бюджета и сбор налогов, стал Рамазан Алиев. Вице-премьером также стала глава Минимущества Екатерина Толстикова.

Новости о ситуации с кадровыми чистками в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Минобразования Дагестана возглавил Ширали Алиев", "Главу ВС Дагестана выбирают за пределами республики", "Васильев назначил силовика своим полпредом в Центральном округе Дагестана".

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