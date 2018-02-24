Замминистра Минимущества Дагестана снят с должности

24 февраля 2018, 03:19

Заместитель министра по земельным, имущественным отношениям и вопросам торговли Дагестана Сурхай Сурхаев отправлен в отставку.

Как сообщал "Кавказский узел", правительство Дагестана ушло в отставку вечером 5 февраля. 7 февраля главой правительства республики был назначен Артем Здунов, ранее занимавший пост министра экономики Татарстана. На пост министра по земельным и имущественным отношениям была назначена Екатерина Толстикова. 22 февраля она была назначена также вице-премьером правительства республики.

Правительство Дагестана ушло в отставку после задержания врио премьер-министра республики Абдусамада Гамидова, его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования и науки республики Шахабаса Шахова. Чиновники были обвинены в мошенничестве на более чем 100 миллионов рублей. Свою вину они отрицают.

Распоряжение об отставке Сурхаева было подписано председателем правительства Дагестана Артемом Здуновым.

Причиной отставки замминистра в распоряжении указано "по собственному желанию", информирует 23 февраля издание "Черновик".