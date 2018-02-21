Сотрудники дагестанского министерства рассказали о запрете молиться на работе

21 февраля 2018, 23:27

Работники министерства по земельным и имущественным отношениям Дагестана подготовили обращение к Владимиру Васильеву с жалобами на главу ведомства Екатерину Толстикову. По словам подчиненных, Толстикова запрещает им молиться, предлагая писать заявления об уходе.

Как писал "Кавказский узел", Екатерина Толстикова в ноябре 2016 года сменила должность замминистра образования и науки России на пост вице-премьера Дагестана, освободившийся после отставки Артура Сибекова. В январе 2018 года Толстикова возглавила преобразованное министерство по земельным и имущественным отношениям.

Назначение вице-премьера Дагестана Екатерины Толстиковой главой Минимущества после ее попыток улучшить систему образования говорит о доверии Владимира Васильева к чиновнице и усилении ее политического влияния, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

В обращении к врио главы Дагестана Владимиру Васильеву сотрудники Минимущества выразили недовольство "негативным и хамским отношением" со стороны руководителя, указав, что "никакой работы уже месяц в министерстве не ведется", сообщило сегодня со ссылкой на текст письма и источник в ведомстве "Новое дело".

По информации издания, сотрудники Минимущества Дагестана собирают подписи под обращением, чтобы направить его Васильеву. Среди прочего они указывают, что за последние четыре года в ведомстве неоднократно менялись руководители и каждый новый глава министерства стремился привести "свою команду", увольняя опытных сотрудников. Екатерина Толстикова, по их словам, также занята поиском новых кадров и стремится заменить служащих, принятых на работу по конкурсу и в соответствии с законом.

Недовольные новом руководителем сотрудники Минимущества заявили, что Толстикова сразу после назначения приказала работникам ведомства "молиться дома" и запретила им отлучаться на пятничную молитву, предложив несогласным написать заявление об уходе.

"Молельную комнату распорядилась убрать. Работника охраны министерства Ахмеда Шигабудинова, которого увидела после совершения омовения, уволила. Таким образом, ее действиями нарушается статья 28 Конституции РФ, согласно которой каждому гарантируется свобода вероисповедания, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними", - процитировало издание выдержку из обращения.

В качестве примера негативного отношения сотрудники ведомства описывают ситуацию, имевшую место 15 февраля. По словам работников Минимущества, в середине дня руководитель ведомства устно, не оформляя приказ на командировку, дала указание главному специалисту выехать в Дербент для проверки состояния более 500 квартир, построенных по программе переселения из аварийного жилья. Специалист вместе начальником управления Минстроя Дагестана и руководителем подведомственного учреждения выехал на личном автомобиле последнего в Дербент. Как указывают авторы обращения к Васильеву, Толстикова резко отреагировала на то, что подчиненные физически не успели провести проверку до конца дня, а впоследствии, когда на обратном пути автомобиль попал в серьезное ДТП, не поинтересовалась состоянием своего сотрудника.

Сама Екатерина Толстикова сегодня прокомментировала информацию о закрытии молельной комнаты в министерстве и запрете на молитвы в рабочее время. Она опровергла сведения о религиозном притеснении подчиненных, указав, что "за год работы в Дагестане вопросов с религией" у нее не возникало. Увольнение работника охраны Толстикова объяснила тем, что он нарушил требования к внешнему виду работников министерства, будучи "с голыми ногами в шлепанцах", а на замечание не отреагировал, сообщило издание "Черновик".

Толстикова добавила, что имеет претензии к работе сотрудников министерства вне связи с их религиозными взглядами, поэтому все работники должны будут пройти переаттестацию.