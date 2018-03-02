Путин пообещал продолжение кадровых зачисток в Дагестане

02 марта 2018, 20:43

Борьба с коррупцией в Дагестане не будет свернута после президентских выборов, пообещал сегодня президент России Владимир Путин. Врио Дагестана Владимир Васильев между тем назвал неконструктивными призывы ужесточить кадровые чистки.

Как писал "Кавказский узел", в январе группа сотрудников Генпрокуратуры из Москвы начала в Дагестане масштабную антикоррупционную проверку. В ходе этой проверки были выявлены сотни нарушений коррупционного характера и десятки укрытых преступлений, сообщил замгенпрокурора Иван Сыдорук 10 февраля. Врио главы Дагестана Владимир Васильев в тот же день сообщил, что борьба с коррупцией стала для властей республики новым приоритетом после ликвидации вооруженного подполья.

Проверки в Дагестане привели к целому ряду отставок чиновников и уголовных дел. Одним из самых громких стало дело бывшего врио главы правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, который с 6 февраля находится под стражей в Москве вместе со своими заместителями Шамилем Исаевым и Раюдином Юсуфовым, а также бывшим министром образования и науки Дагестана Шахабасом Шаховым. Всем четверым вменяется хищение более 100 миллионов из бюджета

Начавшаяся с задержания высокопоставленных чиновников в Дагестане борьба с коррупцией и клановостью ведется в интересах народа, заявил сегодня Владимир Путин на медиафоруме ОНФ "Правда и справедливость", отвечая на вопрос журналистки из Дагестана.

"Эта работа будет продолжена", - процитировало слова Путина РИА "Новости".

Врио главы Дагестана Владимир Васильев прокомментировал ход борьбы с коррупцией в республике днем ранее, 1 марта. Он отметил, что не видит оснований говорить о кампанейщине в связи с кадровыми зачистками, и вместе с тем отверг предложения ужесточить их.

"Люди после этих задержаний говорят о том, что надо еще жестче действовать, есть такие идеи, что надо зачистить все и вся. Я считаю, что это неконструктивный подход", - процитировал слова Васильева ТАСС.

После задержания Абдусамада Гамидова и последовавшей за ним отставки правительства зампред Совета Федерации Ильяс Умаханов отверг предположения о "кампанейщине", указав, что произошедшее не было неожиданностью для республиканской элиты. В то же время жители Дагестана, оценив положительно кадровые чистки, связали их с предвыборной кампанией Владимира Путина.

"Кавказский узел" писал, что сегодня стало известно о задержании главы Дербентского района Дагестана Магомеда Джелилова, заподозренного в незаконном предоставлении земельных участков. Ущерб от его действий следователи оценили в 2,2 млн рублей.

27 февраля обыски прошли в доме и рабочем кабинете главы Минстроя Дагестана Ибрагима Казибекова. Следователи планировали задержание министра, но не нашли его, а Васильев подтвердил, что в связи с деятельностью Казибекова расследуется уголовное дело.

Источник предположил, что Казибеков может находиться на Украине, но подтверждения этой информации до сегодняшнего дня не поступало.

7 февраля в МВД по Дагестану поступил рапорт о том, что Казибеков совместно с Абдусамадом Гамидовым могли нанести бюджету ущерб на 386 миллионов рублей при изменении программы переселения из аварийного жилья.

"Кавказский узел" публикует новости об арестах чиновников и кадровых чистках в Дагестане на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".