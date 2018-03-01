Информационные вбросы обострили повестку чиновничьих чисток в Дагестане

01 марта 2018, 16:37

После прихода в Дагестан Васильева и начала чиновничьих зачисток в республике последовали попытки поднять скандал через дезинформацию. Истории с уволенным высокопоставленным силовиком, жалобами на запрет молиться в министерстве Толстиковой и другие недостоверные новости не связаны между собой напрямую, но различные группы влияния используют их для внедрения во власть других людей, считают аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 21 февраля стало известно о том, что работники министерства по земельным и имущественным отношениям Дагестана подготовили обращение к Владимиру Васильеву с жалобами на главу ведомства Екатерину Толстикову. В жалобе в частности говорилось, что Толстикова распорядилась убрать молельную комнату и запретила сотрудникам отлучаться на пятничную молитву. Сама Екатерина Толстикова в тот же день опровергла сведения о религиозном притеснении подчиненных. 26 февраля Следком опроверг информацию о задержании начальника отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска МВД Дагестана по делу о мошенничестве, о чем сообщили источники двумя днями ранее.

В дагестанском сегменте Facebook и в различных пабликах в Instagram в последние два дня получил также распространение ролик с аудиозаписью телефонного разговора двух жителей Татарстана, в котором один из спикеров, якобы действующий в интересах бывшего управляющего директора Дагестанской сетевой компании Гимбата Гимбатова, просит своего знакомого организовать в соцсетях черный пиар в отношении действующего руководства компании. Это, по словам разговаривающих, делается для того, чтобы помочь Гимбатову вернуться на прежнюю должность. Говорившие упоминают о возможности "решить вопрос" через высокопоставленного чиновника в администрации главы и правительства Дагестана, передает корреспондент "Кавказского узла".

Реальность самой аудиозаписи поставлена под сомнения. "Уверен, что это фейк, абсолютная глупость. Неприкрыто постановочный диалог. Непонятно только, кому это нужно, но с этим разберутся соответствующие органы. Закон о клевете никто не отменял", – заявил 28 февраля Гимбат Гимбатов, слова которого привела газета "Молодежь Дагестана". Опровергла возможность использовать паблик "Эхо Дагестана" в Instagram для черного пиара и администратор группы, разместивший часть этой аудиозаписи. "Я никогда в жизни не брала деньги за публикации, пусть хоть один человек покажет переписку мою, никогда вам никто не покажет, потому что это не возможно! Я не нуждаюсь в деньгах", - написала администратор в комментарии.

Еще одним примером недавнего распространения недостоверной информации можно назвать новость о широкой подготовке в соцсетях акции против бывшего главы Хасавюрта, исполняющего обязанности министра транспорта, энергетики Сайгидпаши Умаханова. Об этом 4 февраля написало одно из дагестанских изданий, однако проверка "Кавказским узлом" почти 20 пабликов в Facebook и "ВКонтакте" не выявила заметной поддержки этой инициативы. Более того, указанный изданием пост к 9 февраля оказался отредактированным: призыв к акции протеста автором сообщения был удален. Дагестанские эксперты, комментируя тогда эту ситуацию, заявили о высоких шансах Умаханова на сохранение портфеля министра, отметив, что он пользуется поддержкой части жителей республики. Силовики сейчас не принимают в расчет заслуги политических тяжеловесов, возразил им старший научный сотрудник Центра этнополитических исследований Института этнологии и антропологии РАН Ахмет Ярлыкапов.

Метод информационных вбросов становится популярным в Дагестане

Дагестанские журналисты высказали мнение об отсутствии прямой связи между примерами информационных вбросов в республике в последнее время.

"Различные информационные вбросы, направленные против команды Васильева, не связаны между собой, но являются элементами информационной войны разрозненных групп влияния, старающихся защитить свои интересы в тех или иных министерствах и ведомствах. Защитить, естественно, от "варягов", - считает обозреватель газеты "Черновик" Магомед Магомедов.

3 октября 2017 года президент России назначил врио главы республики руководителя думской фракции "Единой России" Владимира Васильева. Вечером 5 февраля правительство Дагестана было отправлено в отставку, а 7 февраля премьер-министром был назначен Артем Здунов, работавший до этого министром экономики Татарстана.

Как отмечает журналист, если противодействие Толстиковой было оказано на примитивном достаточно уровне ("она пришла, и свои порядки тут наводит"), то "основная задача слива переговоров якобы "татарских политтехнологов" была показать, что, во-первых, в команде Васильева вопрос можно решить "по старинке", во-вторых, отстоять чьи-то интересы в энергетической отрасли".

"Это, очевидно, не связанные вместе, но бьющие в одну сторону интересы оппонентов Васильева", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Магомед Магомедов.

Последние информационные вбросы между собой, скорее всего, не связаны, считает главный редактор "РИА Дербент" Милрад Фатуллаев. Он объяснил свое мнение тем, что, по его словам, "сейчас в Дагестане нет организованной структуры или группы лиц, которые могли бы продумывать и вбрасывать подобную информацию".

"За каждым из таких вбросов могут быть люди, которые в этом заинтересованы. Ситуация в Дагестане меняется, происходит передел сфер влияния. Вероятно, в республику придут серьезные федеральные торговые сети, газовые и энергетические компании. Те люди, которые долгие годы в республике без серьезного контроля находились в этой сфере, окажутся потесненными. Не исключаю, что их окружение может вбрасывать такую информацию", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Милрад Фатуллаев.

При этом Фатуллаев считает, что получивший резонанс аудиоролик с переговорами "татарских варягов" может иметь реальную основу. "Властями озвучивалось, что в республику придут новые люди, бизнес. Может, татарстанский бизнес заинтересовался, и пытается прийти таким образом в Дагестан", - рассказал Фатуллаев.

Журналист полагает, что попытки подставить Васильева бесперспективны, так как курс взят на серьезное изменение ситуации в Дагестане, и затем эту модель могут применить на другие регионы.

Главный редактор "Нового дела" Гаджимурад Сагитов не исключил, что в случае с Толстиковой сотрудники министерства "хотели сорвать ее назначение на пост вице-премьера".

Екатерина Толстикова в ноябре 2016 года сменила должность замминистра образования и науки России на пост вице-премьера Дагестана. В январе 2018 года Толстикова возглавила преобразованное министерство по земельным и имущественным отношениям. Назначение вице-премьера Дагестана Екатерины Толстиковой главой Минимущества после ее попыток улучшить систему образования говорит о доверии Владимира Васильева к чиновнице и усилении ее политического влияния, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. 22 февраля врио главы Дагестана Владимир Васильев назначил Екатерину Толстикову вице-премьером.

"Возможно, и хотели сорвать ее назначение. Понятно, что там не были рады приходу нового министра, в силу сложности ее характера, и новых правил игры, не знакомых коллективу", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Гаджимурад Сагитов.

Что касается слива в соцсети якобы телефонного разговора "татарстанских варягов", Сагитов считает это информацией, не соответствующей действительности.

"Только близкие друзья могут обсуждать такую тему, тогда кто вбросил? Один из них? Исключено. Спецслужбы – но зачем? В коммерческие разборки они лезть не захотят", - уверен Гаджимурад Сагитов.

В последнее время в Дагестане наблюдаются вбросы в информационное поле разного характера и связаны они с различными группами влияния, согласен местный политолог Альберт Эседов.

"Думаю, они связаны с различными группами влияния с целью ускорения процессов отстранения от должности одних и попытками внедрения во властные структуры других людей. Где реальные факты, ставшие достоянием общественности, а где вымысел, понять неосведомленному среднестатистическому дагестанцу сложно. Именно на такую аудиторию и рассчитывают авторы информационных вбросов", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Альберт Эседов.

При этом, по его мнению, авторами сливов не являются оппоненты Васильева. "У него пока нет их в республике. Пока наблюдаем картину процесса подстраивания дагестанских чиновников под новую власть. Тем более, что несколько одиозных фигур отстранены от власти. Это больше похоже на старания групп, которые раскачивая ситуацию, пытаются решить кадровые вопросы в свою пользу", - считает политолог.

Комментируя информацию о задержании в Дагестане высокопоставленного силовика, которая была позже опровергнута, президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров отметил корреспонденту "Кавказского узла", что глава отдела МВД по борьбе с оргпреступностью – "это коррупционно емкая должность". А полковник запаса ФСБ России, бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков указал корреспонденту "Кавказского узла" на то, что Дагестан - большой регион, и начальник отдела по борьбе с оргпреступностью в МВД Дагестана – это "это ключевая персона в борьбе с организованной преступностью в республике".

Проблема пятничного намаза в республике сохраняется

Несмотря на казалось бы затушенный скандал с жалобой подчиненных Толстиковой, в республике вопрос пятничного намаза в отдельных ведомствах остается неурегулированным.

Так, сотрудник одного из министерств Дагестана по имени Мурад, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что пятница в их ведомстве, как, по его наблюдениям, и в других госучреждениях, практически становится выходным днем. "После 12 часов верующие уходят на пятничную молитву, часам к двум-трем некоторые возвращаются, есть такие, кто не приходит после этого на работу. Начальство ничего им не говорит, так как боится скандала с якобы нарушением чувств верующих", - рассказал Мурад.

Преподаватель махачкалинского вуза Раисат сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что в их учебном заведении сложилась подобная ситуация. "Студенты в пятницу отпрашиваются поголовно, фактически срывается учебный процесс. О том, чтобы перенести эти часы на выходной день, не может быть и речи – никто не придет", - заявила педагог.

Молитва имеет главенствующее действие над работой - прежде всего мусульманин должен думать о духовном росте

Между тем, согласно мусульманским традициям, при наличии в населенном пункте соборной мечети исповедующие ислам люди обязаны проводить пятничную молитву в мечети, а никак не в молельной комнате, сообщил старший научный сотрудник Центра этнополитических исследований Института этнологии и антропологии РАН Ахмет Ярлыкапов.

"В пятницу мусульманин обязан прийти на молитву. Ритуал нарушать нельзя. При наличии нескольких соборных мечетей в городе мусульманину во благо посетить максимально много церквей. Молитва имеет главенствующее действие над работой - прежде всего мусульманин должен думать о духовном росте", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Ахмет Ярлыкапов.

По его словам, пропуск двух молитв подряд считается серьезным грехом, однако на практике мусульмане часто пропускают пятничную молитву – и это связано, прежде всего, с работой. "Россия - светское государство. Сама молитва идет около часа, но вкупе с приездом и отъездом процесс занимает гораздо больше времени, это не час, и не два... Начало молитвы - в полдень, когда солнце находится в зените. Расписание молитв публикуется местным духовенством", - рассказал Ярлыкапов.

Эксперт отметил, что молитва в молельной комнате - это недопустимая альтернатива пятничному посещению мечети. "Пятничная молитва действительна только в соборной мечети и с проповедью имама-хатыба", - указал Ахмет Ярлыкапов.

У работодателя могут возникнуть проблемы с отсутствием работников из-за пятничного намаза, но такие вопросы должны регулироваться соглашениями с сотрудниками, отмечает махачкалинский юрист Арслан Магомаев.

"Пятничный намаз занимает около часа, плюс дорога пусть час туда и обратно, итого 3 часа отсутствия на работе. Учитывая час обеденного перерыва, сотрудник прогуливает 2 часа. В Трудовом кодексе РФ основанием для увольнения является отсутствие на рабочем месте в течение 4 часов", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Арслан Магомаев.

При этом он подтвердил, что часто складывается практика, что после обеденного пятничного намаза многие в Дагестане не возвращаются на работу, практически устраивая себе выходной.

Как рассказал Магомаев, подобные вопросы должна регулировать внутриведомственная инструкция, где должны быть расписаны подобные нюансы отсутствия на рабочем месте. "В частных предприятиях работникам в пятницу могут дать выходной, потом они отрабатывают в субботу или другой день. В государственных организациях также можно найти какое-нибудь соглашение по этому поводу, конечно, если найдется замена конкретному специалисту, отсутствующему в пятницу на рабочем месте", - отметил юрист.

Инцидент с якобы имеющимся запретом на совершение намаза в Минимущества Дагестана широко обсуждается в соцсетях. В группе "Дагестан online" сети Фейсбук пользователь Оксана Россиопубликовала 21 февраля пост, в котором, ссылаясь на Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных объединениях", упоминает, что "деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления не сопровождается публичными религиозными обрядами и церемониями", предлагая: "Кто с законом не согласен - может уйти из госслужбы".

"Закон о других вещах и отношении религии к государствообразованности. Намаз и другие личные молитвы защищены конституцией, ровно как и защищены интересы атеистов", - возразил ей Муртазали Муртазалиев. "Разве нельзя без шума разобраться? Много где мусульмане не могут молиться днём и "догоняют" вечером. Работа важна. Зарабатывать необходимо. Человек существует в предлагаемых обстоятельствах", - попыталась примирить спорщиков Абдуллаева Индира. После того, как пользователи оставили 190 комментариев под постом, его автор в тот же день отключила возможность писать под ним свои мнения.

Реакцией на жалобу подчиненных Толстиковой стала ее пресс-конференция

Молельная комната в министерстве по земельным и имущественным отношениям Дагестана функционирует, а закрыт был туалет, расположенный рядом с ней, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" замминистра печати и информации Дагестана Сергей Снегирев, уполномоченный Толстиковой прокомментировать ситуацию.

"На первом этаже министерства расположены две комнаты - молельная и туалет. В туалете после молитвы совершают омовение, а также моют ноги. В субботу Толстикова увидела выходящего из туалета сторожа - собственно, автора жалобы, который с мокрыми ногами разгуливал по зданию. Она сделала замечание - мол, все же это министерство, здесь принимают делегации, это лицо республики, данное поведение здесь неуместно. Видимо, сторожу замечание не понравилось, и он написал жалобу", - рассказал 28 февраля Сергей Снегирев.

Молельная комната продолжает быть открытой. Никаких претензий к молитвам у Толстиковой нет и быть не может

Сейчас в здании министерства проходит ремонт, и Толстикова решила, что необходимо отремонтировать и туалет, который и был закрыт. "Молельная комната продолжает быть открытой. Никаких претензий к молитвам у Толстиковой нет и быть не может, претензия была лишь к внешнему виду сторожа", - заверил Сергей Снегирев.

Сама Екатерина Толстикова еще 21 февраля заявила, что не запрещала совершение намаза на территории ведомства. "В первую очередь я хочу сказать, что в Дагестане работаю уже больше года, и вопросы связанные с религией, при моем глубоком уважении к этому направлению, никогда не возникали, поэтому для меня это было очень неприятно, что сейчас такие вопросы поднялись", – сказала Толстикова, которую цитируют "Махачкалинские известия".

По ее словам, в ведомстве свободно функционирует молельная комната, которой могут воспользоваться все желающие. "Безусловно, она будет функционировать в том виде, в котором это необходимо для совершения религиозных обрядов. Думаю, что вопрос должен быть урегулирован именно таким образом […] Я глубоко уважаю все конфессии и, конечно, не могу себе позволить каким-то образом нарушать тот порядок, который здесь сложился", – заявила Толстикова.

Министр тогда же прокомментировала информацию об увольнении охранника ведомства за совершение намаза. "Причина была не в этом. Причина была в том, что он не соответствовал по своему внешнему виду статусу охранника органа власти. И действия, которые он совершал, когда разговаривал со мной, мне тоже показались неэтичными. […] Это никак не связано с его религиозными убеждениями. Невозможно представить, чтобы это было так", – подчеркнула Толстикова.

Между тем, как полагает махачкалинский юрист Арслан Магомаев, нарушение дресс-кода не является основанием для увольнения, так как не относится к дисциплинарным проступкам. Исключение, по словам юриста, могут составить случаи, когда сотрудники не надевают специальную одежду, к примеру, огнезащитную, которая необходима в целях безопасности.

По словам юриста, положение о дресс-коде должно быть закреплено в трудовом договоре и во внутриведомственных инструкциях или правилах внутреннего трудового распорядка. В таком случае при нарушении дресс-кода, работник может быть лишен премии, отгулов, или других видов поощрения, добавил Арслан Магомаев.

После публикации в "Новом деле" жалобы сотрудников Минимущества Дагестана на Екатерину Толстикову последовала реакция властей, однако неизвестно, было ли в итоге отправлено это обращение Васильеву или нет, сообщил главный редактор газеты Гаджимурад Сагитов.

"В Минимущества срочно созвали пресс-конференцию, в которой участвовали не только журналисты, но и представители общественности", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Гаджимурад Сагитов.

По данным издания, под письмом подписались 40 человек, среди них - два заместителя министра. При этом, по словам Сагитова, также неизвестно, был ли в числе подписантов жалобы заместитель Толстиковой Сурхай Сурхаев, который 23 февраля был снят с должности.

Материалы об арестах чиновников и кадровых чистках в Дагестане "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".