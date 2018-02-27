Политологи объяснили преследование Бабаяна местью властей

27 февраля 2018, 06:06

Дело бывшего министра обороны Нагорного Карабаха Самвела Бабаяна, приговоренного к шести годам колонии за незаконный ввоз в Армению переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла", возникло в период кампании по выборам в парламент страны. Преследование Бабаяна может быть местью властей за его участие в формировании оппозиционного блока, поскольку он рассматривается как серьезная политическая фигура, заявили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

"Кавказский узел" информировал, что 22 марта 2017 года Служба национальной безопасности Армении заявила о задержании двух человек, у которых был найден ПЗРК "Игла". 28 ноября суд в Ереване признал причастность Самвела Бабаяна ко ввозу ПЗРК в страну и приговорил его к шести годам заключения. Оппозиция и сам Бабаян назвали арест политически мотивированным. Защита Бабаяна подала апелляцию на приговор, требуя его оправдать. 16 февраля в апелляционном суде экстрадированный из Грузии продавец "Иглы" Роберт Агванян заявил, что ПЗРК не пересекал армяно-грузинскую границу, находился в Армении и принадлежал его отцу со времен карабахской войны.

Генерал Самвел Бабаян командовал Армией обороны до 1999 года, говорится в справке "Армия обороны Нагорного Карабаха" в разделе "Справочник" на "Кавказском узле". Бабаян участвовал в политической жизни Армении, некоторое время жил в России, но вернулся в 2016 году на родину, чтобы "быть со своим народом", отмечается в биографии Самвела Бабаяна, опубликованной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле".

Бабаян заявил о фальсификации дела с помощью вырванных из контекста фраз из прослушки

26 февраля апелляционный суд провел прения по делу Самвела Бабаяна, после чего подсудимые выступили с последним словом, передает корреспондент "Кавказского узла", следивший за прямой трансляцией из зала суда на сайте "Радио Азатутюн" на армянском языке.

Самвел Бабаян в последнем слове вновь заявил, что дело против него сфабриковано, и потребовал исключить из числа доказательств запись телефонной беседы, поскольку следствие вырвало из контекста две минуты разговора, "чтобы обосновать обвинение".

"Кавказский узел" писал, что на заседании суда 22 января Бабаян заявил, что прокурор специально не обнародовал стенограмму его телефонных разговоров, полученных в результате прослушки правоохранителей, что доказало бы как его невиновность, так и невиновность его боевого товарища Санасара Габриеляна, который также находится на скамье подсудимых. По словам Бабаяна, в телефонном разговоре Габриелян, узнав о том, что приобретаемая "Игла" непригодна для использования, отказался покупать ее. Эти слова в суде также подтвердил и Габриелян, указав, что "Иглу" хотел приобрести для армянской армии.

"Санасара Габриеляна, в частности, интересовало, стоит ли покупать комплекс для армии. Когда выяснилось, что он не полностью укомплектован, я посоветовал зарыть его в какой-нибудь отдаленной карабахской деревушке, а о месте схрона сообщить военным. Однако следствие прикрепило к делу нужные им минуты из 30-минутного разговора", - сказал в суде Самвел Бабаян.

Несмотря на требование бывшего министра, суд отказался изучить запись всего телефонного разговора и не стал исключать ее из числа доказательств по делу.

Дело Бабаяна возникло на фоне кампании по выборам в парламент

Другой фигурант дела Санасар Габриелян в свою очередь назвал дело политическим. По его словам, до ареста он неоднократно получал предупреждение о возможном уголовном преследовании за поддержку политического блока "Оганян - Раффи – Осканян".

Блок "Оганян - Раффи - Осканян" был создан перед парламентскими выборами, состоявшимися 2 апреля 2017 года. Самвел Бабаян занимался координацией работы блока во время избирательной кампании и был арестован за 11 дней до выборов. Блок получил на выборах 32 508 голосов (2,07%) и не прошел в парламент Армении.

"Почему бы вам прямо не сказать, что меня обвиняют за открытие штаба (блока "Оганян - Раффи – Осканян") в Эчмиадзине? Это дело полностью сфабриковано. Кому-то очень не понравилась наша поддержка", - заявил он в своем последнем слове.

Габриелян указал суду, что сдавший ПЗРК "Игла" находится на свободе, а в суде отказался давать показания. "Как так получилось, что он на свободе, а мы под стражей? За какие заслуги? Крайне сомневаемся, что он добровольно сдал оружие стоимостью в несколько тысяч долларов", - сказал он.

После этого судебная коллегия удалилась для вынесения решения по делу, оглашение которого намечено на 11.00 мск 27 февраля.

Артур Сакунц: игнорирование показаний ключевого свидетеля доказывает политический характер дела

Допрос ключевого свидетеля доказал необоснованность обвинения, выдвинутого против Самвела Бабаяна. Показания свидетеля Агваняна поставили под вопрос объективность следствия, и одного этого факта достаточно, чтобы "поставить под сомнение остальные доказательства дела", считает глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Артур Сакунц.

"Это политическое преследование. В общественном восприятии он предстает как герой карабахской войны, а как командующий армией Нагорного Карабаха, хоть и бывший, он представляет серьезную политическую единицу. Армянские власти увидели в нем угрозу, так как он был неподконтролен. Была поставлена задача любой ценой привлечь его к ответственности, чтобы пресечь активность и политическую деятельность конкурента накануне выборов в парламент", - заявил "Кавказскому узлу" Сакунц.

Бабаян был взят под стражу в преддверии выборов в парламент Армении, которые состоялись 2 апреля 2017 года.

Правозащитник надеется на оправдательный вердикт, однако сомневается, что судебная система пойдет на это.

"В политических делах армянские суды очень далеки от правосудия. В деле нет оснований так же, как и в деле Шанта Арутюняна и Геворга Сафаряна, в делах которых судебная система выполнила волю властей", - полагает он.

Как писал "Кавказский узел", организатор "Марша миллиона масок" в Ереване, лидер партии "Цегакрон" Шант Арутюнян в октябре 2014 года был приговорен к шести годам лишения свободы. Сторонник "Учредительного парламента" Геворг Сафарян в январе 2017 года был осужден на два года лишения свободы по обвинению в применении насилия к полицейскому. В декабре срок наказания для Сафаряна истек, однако суд оставил его под арестом в связи с тем, что он проходит подсудимым по делу лидера оппозиционного движения "100-летие без режима" Жирайра Сефиляна.

Самвел Бабаян - неудобный политик для властей Армении

Общество из чувства недоверия к власти придает политический контекст делу Бабаяна, считает политический обозреватель Акоп Бадалян.

"Армянское общество, исходя из чувства недоверия к власти и судебной системе, придает делам, фигурантами которых выступают известные политики или активисты, именно политический контекст", - заявил Бадалян "Кавказскому узлу".

По его словам, личность Бабаяна в политике является достаточно значимой, хотя он и не представляет какую-либо силу или блок.

Самвел Бабаян является неудобным деятелем для властей Армении, и дело в отношении него сфабриковано, считает лидер партии "Национальное возрождение", депутат парламента Нагорного Карабаха Айк Ханумян.

"Основная причина его ареста в том, что у него есть определенный мобилизационный ресурс, который способен сыграть решающую роль, особенно при форс-мажорных обстоятельствах", - сказал депутат "Кавказскому узлу".

Власти не простили политику участие в формировании оппозиционного блока

Президент Ассоциации политологов Армении Амаяк Ованнисян назвал дело Самвела Бабаяна "сведением счетов". По его мнению, в аресте бывшего министра есть политический подтекст.

"Сам Самвел Бабаян не считает себя политзаключенным и рассматривает преследование, как месть, намекая на свои неоднозначные отношения с президентом Сержем Саргсяном", - заявил Ованнисян "Кавказскому узлу".

Политолог считает закономерным в армянской политике использование судебной системы против соперников. "В политическом соперничестве личные мотивы преобладают над идейными. Он [Бабаян] играл ключевую роль в формировании парламентского блока "Оганян – Раффи - Осканян". И это, по всей вероятности, власти ему не простили", - полагает Ованнисян.

Адвокат Самвела Бабаяна Аветис Калашян воздержался от оценок дела своего подзащитного. "Я как адвокат разбираю дело в плоскости права, об остальном пусть говорят сторонние наблюдатели", - заявил он "Кавказскому узлу".

Адвокат считает ключевым допрос свидетеля, который, по его словам, подтвердил необоснованность обвинения. "Если в суде первой инстанции у нас не было возможности допросить свидетеля, так как его еще не экстрадировали из Грузии, то в ходе слушаний апелляционной жалобы такая возможность появилась. Суд обязан оправдать моего подзащитного, так как в его действиях отсутствует состав преступления", - заключил Калашян.