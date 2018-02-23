Защита Сефиляна назвала суд исполнителем политзаказа

23 февраля 2018, 20:34

Суд отказал сегодня защите в допросе лидера движения "100-летие без режима" Жирайра Сефиляна. Это решение возмутило сторонников и родственников обвиняемых, а адвокаты потребовали отвода суда, обвинив его в ангажированности.

Как писал "Кавказский узел", лидеру движения "100-летие без режима" Жирайру Сефиляну были предъявлены обвинения в организации незаконного оборота оружия, подготовке массовых беспорядков и подготовке к захвату здания полиции в Ереване. На заседании 11 февраля прокурор потребовал для Сефиляна 11 лет тюрьмы, а для еще шести обвиняемых по делу от 2 до 4,5 лет лишения свободы.

Дело Сефиляна объединено с делом "Сасна Црер" - вооруженного отряда его сторонников, захвативших в июле 2016 года здание полицейского полка в Ереване с требованием освобождения своего лидера. "Кавказский узел" опубликовал хронику "Как оппозиция захватила полицию в Ереване".

Сегодня в ереванском суде продолжились прения сторон по делу оппозиционера Жирайра Сефиляна, сообщает со ссылкой на онлайн-трансляцию Радио "Азатутюн" из зала суда корреспондент "Кавказского узла".

В уголовном деле использованы недопустимые вещественные доказательства, следствие не имело права рассматривать 120 патронов и два автомата в качестве улик, заявил в ходе прений адвокат обвиняемого Грайра Топчяна Геворг Меликян.

"Моему подзащитному предъявили обвинение на основании недопустимых доказательств. Суд должен учесть данное обстоятельство и оправдать Грайра Топчяна", - подчеркнул он.

Защита Жирайра Сефиляна и Геворга Сафаряна в свою очередь ходатайствовала о начале нового судебного разбирательство и допросе лидера движения "100-летие без режима". "Суд не дал возможности допросит ключевого фигуранта дела Жирайра Сефиляна и не вправе вынести обвинительный приговор, не выслушав его позицию", - заявил адвокат Тигран Егорян.

Напомним, что Жирайр Сефилян на заседании 1 декабря 2017 года отказался давать показания и назвал процесс театрализованным мероприятием. 12 января Жирайр Сефилян покинул судебное заседание в знак поддержки членов "Сасна Црер" Армена Биляна и Смбата Барсегяна, которые голодали, требуя перевода в другую тюрьму. Слушания покинули также подсудимый Геворг Сафарян и адвокат Сефиляна Тигран Айрапетян.

Однако суд отказался удовлетворить просьбу защиты. "Начался этап судебных прений. Если при вынесении вердикта суд сочтет необходимым допрос Жирайра Сефиляна, то объявит о начале повторного судебного разбирательстве и его допросе", - мотивировала свой отказ судья Татевик Григорян.

Кроме того, по ее словам, защита имеет право подать соответствующее ходатайство в том случае, если в ходе судебных прений будут выявлены новые обстоятельства, для изучения которых необходимо будет повторное судебное разбирательство.

Отказ суда вызвал возмущение защиты и присутствующих в зале сторонников и родных обвиняемых. Адвокат Тигран Егорян потребовал отвода суда. "Защита сомневается в профессионализме судьи. Более того, вам дали указание быстро завершить разбирательство и вынести обвинительный приговор", - подчеркнул он.

Выступление адвоката сопровождалось криками сторонников обвиняемых: "Отвод! Уходи!".

В свою очередь адвокат Тигран Айрапетян обвинил судью в выполнении политического заказа.

Возражение прокурора Петроса Петросяна против требования об отводе встретило новую волну негодования сторонников подсудимых. Зал стал скандировать: "Позор!" Прежде чем уйти в совещательную комнату для вынесения решения, судья Татевик Григорян распорядилась удалить около десяти человек из зала суда до окончания процесса. Однако они отказались подчиниться и остались в зале. После возобновления слушания судья вновь призвала их покинуть зал заседаний, но они отказались выполнять это распоряжение, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Судья огласила решение, отказав защите удовлетворить требование об отводе, и объявила о переносе заседания на 11.00 (10.00 по мск) 2 марта.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями стороны обвинения, суда и следственных органов по поводу заявлений адвокатов.

Новости о волне протестных акций в Армении "Кавказский узел" публикует на специальной странице "Протесты в Армении".