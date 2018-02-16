Адвокаты потребовали вернуть парламенту Армении закон о штрафах

16 февраля 2018, 11:45

Санкции в виде штрафов могут стать средством давления на защитников, а сам законопроект принят с грубыми нарушениями и требует повторного обсуждения в парламенте, заявили адвокаты 15 февраля в письме к президенту Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 декабря 2017 года парламент Армении принял законопроект о внесении изменений в Судебный кодекс. Согласно одной из поправок, судья может назначать адвокатам штраф вместо судебной санкции за неуважительное отношение к суду. 9 февраля адвокаты призвали парламент Армении отклонить законопроект, заявив, что в нем отсутствует обоснование необходимости штрафов и он несет коррупционные риски.

Петицию в знак протеста против введения штрафов подписали сотни адвокатов. Правозащитники, опрошенные "Кавказским узлом", также подвергли новый Судебный кодекс критике. Власти не готовы к реформированию судебной системы, считает правозащитник Аветик Ишханян. Проведенные реформы были сделаны под угрозой лишения финансирования США, заявил адвокат Айк Алумян. Венецианской комиссии представили отличный от принятого парламентом проект Судебного кодекса, утверждает правозащитник Артур Сакунц.

Инициативная группа из 21 адвоката во главе с председателем Палаты адвокатов Арой Зограбяном 15 февраля обратилась к президенту Армении Сержу Саргсяну с просьбой вернуть парламенту законопроект для повторного обсуждения.

Адвокаты в своем письме к Саргсяну отметили, что против законопроекта "О гражданском процессуальном кодексе" выступили депутаты от трех парламентских фракций. Они утверждают, что пакет законопроектов был принят в парламенте с грубыми нарушениями.

В частности, инициативная группа отмечает, что законопроект окончательно был принят во втором чтении, однако парламент включил в пакет два новых законопроекта, не прошедших первое чтение, что "противоречит ч. 2 статьи 69 Конституционного закона Армении (законопроекты принимаются в двух чтения)".

Авторы письма также указывают на то, что в принятом законопроекте отсутствуют обоснования для введения штрафов. "Авторы законопроекта должны были представить в парламент обоснования для его принятия, а именно, должны были обозначить существующие проблемы, предлагаемые регулирования и ожидаемые результаты", - говорится в письме президенту, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Адвокаты нашли в законопроекте угрозу своей независимости

Адвокаты также настаивают на том, что введение судейских штрафов может стать угрозой для их независимости. "Это отрицательно скажется на независимости института адвокатуры в Армении, а также на процессе становления самоуправляемого механизма адвокатов. Судейские штрафы станут лишь средством и способом давления на адвокатов", - уверены авторы обращения к президенту.

Инициативная группа также указывает на то, что в законопроекте нет четкого определения, в каких случаях можно будет штрафовать, а также "нет дополнительных гарантий, что, несомненно, навредит профессиональной деятельности адвокатов, свободе и независимости для самостоятельных действий".

"Исходя из изложенного, а также учитывая п.2 статьи 55 Конституции Армении, просим вернуть принятый парламентом законопроект с необходимыми возражениями и предложениями в НС (Национальное собрание), с требованием начать новые обсуждения", - говорится в письме инициативной группы.

Все делается, чтобы адвокатов заставить замолчать. Особенно тех, кто ежедневно в рамках громких уголовных дел поднимает насущные в Армении проблемы

Адвокат Ара Карагезян считает, что введение штрафов – это "метод давления на адвокатов". "Все делается, чтобы адвокатов заставить замолчать. Особенно тех, кто ежедневно в рамках громких уголовных дел поднимает насущные в Армении проблемы, связанные с правами человека, с беззаконием в стране", - заявил Карагезян корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, для решения вопроса в пользу адвокатов необходимо давление со стороны общества.

Адвокат Айарпи Саргсян также считает, что "в решении любого вопроса существенную роль может сыграть общественное давление".

Саргсян уверена, что "ожидаемые судебные акты по делам "Сасна Црер" и лидера движения "100-летие без режима" Жирайра Сефиляна больше взбудоражат общество". "Я сама часть этого общества и в любой момент готова свою борьбу переместить на улицу", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что, независимо от решения Палаты адвокатов, продолжит свой протест против законопроекта. По ее мнению, "власти должны считаться с мнением адвокатов". "Власти должны понять, что придерживаться нужно не только армянских, но и международных законов. Следовательно, власти не должны игнорировать наши права, данные нам международным законами", - сказала Айарпи Саргсян.