Жирайр Сефилян (слева). Фото Тиграна Петросяна для "Кавказского узла"

09 февраля 2018, 14:35

Прокурор потребовал для армянского оппозиционера Сефиляна 11 лет тюрьмы

Вина Жирайра Сефиляна в подготовке беспорядков полностью доказана, заявил сегодня в ереванском суде гособвинитель. Еще шесть обвиняемых по делу оппозиционера он потребовал приговорить к срокам от 2 до 4,5 года.

Как писал "Кавказский узел", лидеру движения "100-летие без режима" Жирайру Сефиляну были предъявлены обвинения в организации незаконного оборота оружия, подготовке массовых беспорядков и подготовке к захвату здания полиции в Ереване. Заседания суда по его делу сопровождались протестами обвиняемых и адвокатов, неоднократно срывались.

Дело Сефиляна объединено с делом "Сасна Црер" - вооруженного отряда его сторонников, захвативших в июле 2016 года здание полицейского полка в Ереване с требованием освобождения своего лидера. "Кавказский узел" опубликовал хронику "Как оппозиция захватила полицию в Ереване". 

Прокурор Акоп Енокян сегодня выступил с обвинительной речью, в которой отметил, что якобы Жирайр Сефилян и проходящий по делу член «Учредительного парламента» Геворг Сафарян к 100-летию геноцида армян подготовили порядка 40 металлических прутьев для сопротивления полиции.

Гособвинение также заявил, что Жирайр Сефилян сформировал вооруженные группировки для захвата стратегически важных объектов 1 декабря 2015 года и в мае 2016 года. В частности, по словам прокурора, планировалось захватить Норкскую телебашню и воинские части, расположенные в Нубарашене.

Енокян посчитал за смягчающие обстоятельства для Сефиляна факт того, что под его опекунством есть несовершеннолетний сын, а также активное участие в карабахской войне.

Для других фигурантов дела Геворга Сафаряна и Сасуника Киракосяна прокурор потребовал по 4,5 года лишения свободы. Галуста Григоряна и Грайра Топчяна прокурор потребовал осудить на три года, а Нерсеса Погосяна – на четыре года.

Срок наказания для Геворга Сафаряна прокурор потребовал считать с декабря 2017 года. Отметим, что до этого Сафарян отбывал свой двухгодичный срок наказания в тюрьме по другому делу.

Прокурор посчитал доказанным вину всех фигурантов, в том числе, Ованнеса Петросяна, единственного человека, который в суде дал показания против Жирайра Сефиляна. Прокурор заявил, что Петросян сотрудничал с правоохранительными органами, поэтому по его части есть смягчающие обстоятельства. Для Ованнеса Петросяна прокурор потребовал два года тюрьмы.

Примечание:

"Оппозиция Армении объявила о начале кампании по смене власти", "Оппозиция потребовала обеспечить мятежников в Ереване продовольствием и медпомощью", "Ереванские мятежники заявили о недоверии участвующим в переговорах политикам".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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