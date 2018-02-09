Адвокаты призвали парламент Армении отклонить законопроект о штрафах

09 февраля 2018, 03:35

Адвокаты в Армении выступила с заявлением, в котором призвали парламент не принимать законопроект, согласно которому судьи могут применить санкцию в отношении адвокатов в виде штрафа за неуважительное отношение к суду. Их мнение поддержали правозащитники и оппозиционные депутаты.

"Кавказский узел" сообщал, что 21 декабря 2017 года парламент Армении принял законопроект о внесении изменений в Судебный кодекс. Согласно одной из поправок, судья получил право назначать штраф адвокатам в размере до 100 тысяч драмов (около 208 долларов) вместо судебной санкции за неуважительное отношение к суду. В январе это положение было изъято из проекта поправок в Судебный кодекс, но лишь с тем, чтобы внести его в Процессуальный. 7 февраля адвокаты провели акцию протеста, переговоры с депутатами завершились безрезультатно, и было принято решение протестовать и 8 февраля.

Петицию в знак протеста против введения штрафов подписали сотни адвокатов. Правозащитники, опрошенные "Кавказским узлом", также подвергли новый Судебный кодекс критике. Власти не готовы к реформированию судебной системы, считает правозащитник Аветик Ишханян. Проведенные реформы были сделаны под угрозой лишения финансирования США, заявил адвокат Айк Алумян. Венецианской комиссии представили отличный от принятого парламентом проект Судебного кодекса, утверждает правозащитник Артур Сакунц.

8 февраля адвокаты в Армении продолжили акцию протеста, бойкотирую судебные заседания, передает корреспондент "Кавказского узла".

По словам пресс-секретаря Палаты адвокатов Армении Цовинар Хачатрян, акция протеста проходит по всей стране.

«Однако статистику, сколько адвокатов присоединилось к бойкоту и сколько судебных заседаний провалены из-за этого, палата не ведет», - сказала Хачатрян корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокаты распространили заявление, в котором призвали парламентариев не принимать законопроект, разработанный, по их мнению, с конституционными нарушениями.

Они предложили спикеру Парламента пригласить представителя от адвокатов на парламентское обсуждение по законопроекту и дать ему возможность выступить перед депутатами.

В заявлении адвокатов говорится, что в законопроекте отсутствует обоснование необходимости судебных штрафов в отношении адвокатов. Адвокаты считают, что положение о применении санкций против них содержит коррупционные риски. Кроме этого, законопроект не был поставлен на общественное обсуждение.

«Судейский штраф может поставить под угрозу независимость адвокатов. Адвокаты на суде должны быть независимы, в соответствии с нормами их профессиональной деятельности», - говорится в распространенном заявлении.

Адвокаты заявили, что в случае принятия законопроекта парламентом акция протеста будет иметь бессрочный характер.

Карательные меры направлены не только против адвокатов

Протест адвокатов поддержала правозащитная организация Хельсинкская ассамблея, которая осудила «преследование адвокатов».

«Власти Армении стремительно тянут назад сферу защиты прав человека и основных свобод», - говорится в заявлении, распространенном организацией 8 февраля.

Правозащитники отметили, что законопроект был предложен и обсужден властями в считанные дни, и такая поспешность свидетельствует о фальшивой и искусственной повестке инициативы.

«Любая попытка ограничения прав адвокатов обречена на провал. Эта недальновидная и неэффективная политика приведет только к тяжелым последствиям, которые не исходят из интересов общества и государства. Эти карательные меры направлены не только против адвокатов, но и каждого члена общества, кто осмеливается защитить свои права», - говорится в заявлении правозащитников.

Санкции планируется ввести не только против адвокатов, но и в отношении прокуроров

Заместитель министра юстиции Армении, бывший заместитель главы Палаты адвокатов Артур Ованнисян охарактеризовал положительно инициативу о введении штрафов в отношении адвокатов.

«Штраф в отношении адвокатов может эффективно сработать для соблюдения нормального процесса судебного заседания», - заявил Ованнисян на мини-брифинге после заседания правительства 8 февраля.

По его словам, обсуждались более жесткие санкции, но он выступил против них. «Есть страны, где в отношении адвокатов применяют санкцию в виде арестов», - заявил Ованнисян.

При этом он напомнил, что санкции планируется ввести не только в отношении адвокатов, но и в отношении прокуроров.

«Бойкот адвокатами судебные заседания означают, что они недобросовестно выполняют свои обязанности», - сказал журналистам Ованнисян.

Он также добавил, что суды никогда искусственно не применял ни к кому санкции, поэтому для добросовестных адвокатов это положение в законопроекте не представляет никакой угрозы.

Лусине Саакян считает, что адвокаты поняли необходимость выступить единым фронтом

Учитывая факт того, что протестную акцию организовал глава Палаты адвокатов Ара Зограбян, можно с уверенностью сказать, что «очень многие адвокаты присоединились к протесту», считает адвокат Лусине Саакян.

По ее словам, районные адвокаты и вовсе бойкотировали заседания еще до всеобщей акции протеста.

«Очень хорошо, что адвокаты, наконец, поняли, что нужно единым фронтом бороться против санкций в отношении них, хотя протест немножко запоздалый», - заявила корреспонденту "Кавказского узла" Саакян.

По ее мнению, Ара Зограбян «не мог объявить забастовку, если бы власти не али ему такое добро».

«Если бы Зограбян и сейчас не встал бы на защиту своих адвокатов, учитывая то, что он никогда их не поддерживал, это окончательно наложило бы тень на его репутацию. Поэтому можно сказать, что Зограбян заинтересован был получить добро на поведение забастовки», - отметила Лусине Саакян.

Депутаты от оппозиции призвали не голосовать за законопроект

На заседании парламента 8 февраля депутатам был представлен на обсуждение законопроект о «Гражданском процессуальном кодексе». Голосование по принятию этого проекта назначено на 9 февраля.

«Парламентское большинство поддержало предложение, представленное правительством о внесении поправок в закон «о Гражданском процессуальном кодексе», предполагающий введение санкций против адвокатов в виде штрафов», - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" депутат от фракции блока «Царукян» Наира Зограбян.

По ее словам, что проект был представлен с грубыми нарушениями, в частности, в него при обсуждении во втором чтении были включены два новых проекта, не прошедших первое чтение.

«Если парламент примет поправки в закон, то положение о введении штрафов станет большой проблемой для Армении. Вопрос дойдет до Европейского суда по правам человека», - отметила Зограбян.

Депутат Артак Зейналян во время обсуждения законопроекта в Парламенте сравнил его со смирительной рубашкой.

«Представьте ситуацию: судья оскорбился, на месте сам проводит предварительное расследование, выносит обвинительное заключение и... сам же в конце судит адвоката», - сказал Зейналян.

«У нас будут в Европейских структурах серьезные проблемы, нам придется объяснять, зачем мы приняли этот законопроект. Это повлияет на рейтинг нашей страны. Это регресс, ничего хорошего не принесет судебной системе, но станет рычагом в руках властей», - заявил депутат от блока "Елк" Эдмон Марукян.