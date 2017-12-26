26 декабря 2017, 05:12

Правозащитники раскритиковали новый Судебный кодекс Армении

Власти не готовы на реформирование судебной системы, считает правозащитник Аветик Ишханян. Проведенные реформы были сделаны под угрозой лишения финансирования США, заявил адвокат Айк Алумян. Венецианской комиссии представили отличный от принятого парламентом проект Судебного кодекса, утверждает правозащитник Артур Сакунц.

"Кавказский узел" писал, что 21 декабря парламент Армении рассмотрел законопроект о внесении изменений в Судебный кодекс во втором, окончательном, чтении. "За" проголосовали 64 депутата, "против" - оппозиционные фракции "Елк" и "Царукян".

25 декабря в ереванском клубе общественной журналистики "Медиа-центр" состоялась дискуссия на тему "Судебный кодекс: проблемные положения и озадаченность", передает корреспондент "Кавказского узла".

Судебная система находится под контролем правящей Республиканской партии Армении, заявил в ходе дискуссии глава Хельсинкского комитета Армении, правозащитник Аветик Ишханян.

По его мнению, армянские власти не пойдут на реформирование судебной системы, так как ее зависимость позволяет правящей партии удержать власть.

"Сомнительно, что власть, которая "видела" "1 марта", вдруг проявит добрую волю и пойдет на демократические преобразования системы правосудия", - пояснил он.

В ходе уличных беспорядков 1 и 2 марта 2008 года в Ереване, начавшихся после разгона митинга оппозиции, не согласившейся с итогами президентских выборов, согласно которым президентом Армении стал Серж Саргсян, произошли столкновения демонстрантов с полицией. В результате них погибли десять человек и более 250 получили ранения, отмечается в материале "Бунт в Армении", опубликованном в "Справочнике" "Кавказского узла".

Ишханян высказал уверенность, что ситуации не изменится, несмотря на изменение законодательства и переход на парламентскую модель управления. По его словам, правящая партия владеет в парламенте необходимыми в соответствии с новой Конституцией 3/5 голосами для избрания "нужных" судей.

"На первый взгляд, сделано все, чтобы одна политическая сила не могла бы назначать судей, и вынуждена была идти на компромисс с оппозицией. В то же время в Конституции утверждено положение об обязательном стабильном большинстве. То есть партия должна иметь в парламенте 53%, и проблема недостающих 7% решается очень просто, учитывая армянскую политическую реальность", - подчеркнул правозащитник.

Судебная система впредь будет зависеть не от президента страны, а от "президента" партии, добавил Ишханян.

Он считает, что власть имитирует проведение реформ, чтобы получить финансирование Европейского союза, который, по его словам, настаивает на формировании независимости судебной системы.

"Тем самым армянская сторона нарушает соглашение с ЕС, так как один из пунктов говорит о необходимости реформировать систему правосудия. Это также сказывается на ситуации с правами человека, так как в странах с зависимой судебной системой права человека не защищены", - заключил он.

Все, что сделали армянские власти, было сделано под давлением

Армянские власти добровольно не пойдут на реформирование судебной системы, заявил в ходе дискуссии адвокат Айк Алумян.

По его наблюдениям, все то, что до сих пор сделали армянские власти, было сделано под давлением.

"Что-то сделали под давлением Венецианской комиссии и Совета Европы, что-то - после принятых Европейским судом по правам человека решений против Армении, что-то же - после предупреждения США о лишении финансирования", - пояснил адвокат.

Он уверен, что для формирования независимой судебной системы необходимо, прежде всего, обеспечить независимость самих судей. Но независимость судебной системы еще не гарантирует независимость судейского состава.

"Есть многочисленные рычаги давления на судей, и эти рычаги не всегда очевидны. К примеру, долгое время дела распределяли председатели судов и делали это по своему усмотрению. Чтобы показать, что эта проблема решена, создали видимость, что дела произвольно распределяет компьютер. Но это всего лишь видимость, дела, как и прежде, распределяют председатели судов", - считает Алумян.

Глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, правозащитник Артур Сакунц, в свою очередь, обвинил армянские власти в подлоге.

"Венецианской комиссии представили один вариант кодекса, в котором, в частности, не было положения о штрафе на 100 тысяч драмов (около 208 долларов). Комиссия, в свою очередь, представила семь предложений, четыре из которых не были приняты, два – были учтены частично, и лишь одно принято полностью. Но на одобрение парламента был представлен совершенно иной проект", - заявил он в ходе дискуссии, добавив, что оба проекта представлены на официальном сайте парламента.

Кроме этого, по словам правозащитника, гражданское общество представило пакет предложений, однако ни одно из них не было принято.

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"