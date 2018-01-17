Сотни армянских адвокатов выступили против штрафов за неуважение к суду

17 января 2018, 22:08

Поправка в Судебный кодекс Армении, вводящая штраф за неуважительное отношение защиты к суду, противоречит Конституции и должна быть отменена, заявила Палата адвокатов. Петицию за отмену поправки подписали 608 адвокатов.

"Кавказский узел" сообщал, что 21 декабря 2017 года парламент Армении принял законопроект о внесении изменений в Судебный кодекс. Согласно одной из поправок, судья получил право назначать штраф адвокатам в размере до 100 тысяч драмов (около 208 долларов) вместо судебной санкции за неуважительное отношение к суду. В знак протеста против принятия новой редакции Кодекса объявили забастовку адвокаты 11 членов отряда "Сасна Црер".

Правозащитники, опрошенные "Кавказским узлом", подвергли новый Судебный кодекс критике. Власти не готовы на реформирование судебной системы, считает правозащитник Аветик Ишханян. Проведенные реформы были сделаны под угрозой лишения финансирования США, заявил адвокат Айк Алумян. Венецианской комиссии представили отличный от принятого парламентом проект Судебного кодекса, утверждает правозащитник Артур Сакунц.

Введение штрафных санкций в отношении адвокатов ставит под угрозу их независимость, это относится и к их правозащитной деятельности, говорится в заявлении Палаты адвокатов, распространенном 16 января.

Палата адвокатов подготовила петицию с требованием отменить соответствующую поправку к Судебному кодексу. "Это положение противоречит конституционным и законодательным нормам, а также международным правовым актам, гарантирующим профессиональную самостоятельность и свободу", - отмечено в обращении.

По состоянию на 14.00 (13.00 мск) 17 января петицию подписали 608 адвокатов, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Палаты адвокатов Армении Цовинар Хачатрян.