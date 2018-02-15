Адвокаты "Сасна Црер" обвинили власти в давлении на защиту

15 февраля 2018, 02:26

Защитники членов вооруженного отряда "Сасна Црер" бойкотировали два слушания, протестуя против введения денежных штрафов для адвокатов. Штрафы введены с целью надавить на защиту "Сасна Црер", а разделение дела на три части вызвано желанием суда влиять на показания свидетелей, заявили адвокаты.

"Кавказский узел" информировал, что 7, 8 и 9 февраля адвокаты в Армении провели забастовку, требуя отказаться от законодательных нововведений, наделяющих судей правом штрафовать адвокатов. Несмотря на протесты, парламент страны 9 февраля утвердил законопроект в окончательном чтении.

Штраф на сумму до 100 тысяч драмов (около 210 долларов) решено применять к адвокатам вместо судебной санкции за неуважительное отношение к суду. Петицию в знак протеста против введения штрафов подписали сотни адвокатов, а опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники раскритиковали новый Судебный кодекс.

Слушание по делу 10 членов "Сасна Црер" 14 февраля сорвалось из-за продолжившейся забастовки адвокатов обвиняемых, поэтому судья Месроп Макян постановил привлечь к делу общественных защитников, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Днем ранее, 13 февраля, адвокаты также бойкотировали слушание по делу 11 членов "Сасна Црер". Обвиняемые поддержали акцию своих защитников - заявив об отказе от участия в процессе без адвокатов, они покинули зал заседаний, несмотря на запрет суда. Судья Артур Оганян в свою очередь применил к ним санкцию, удалив их с процесса на десять часов.

Акция протеста продолжится до конца недели, сообщил адвокат Павла Манукяна Арутюн Багдасарян. Багдасарян и его коллеги убеждены, что введение штрафов для адвокатов является давлением именно на защиту членов "Сасна Црер". "Применение штрафных санкций окажет негативное влияние на обвиняемых, лишив их должной защиты", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокаты считают незаконным разделение дела "Сасна Црер"

Дело о захвате полка полиции суд первоначально разделил на два производства с 14 и 18 обвиняемыми, мотивировав свое решение проблемой размещения подсудимых и их защитников в зале суда. Оба дела с июня 2017 года слушались под председательством судьи Артуша Габриеляна, но осенью суд разделил дело 18 членов "Сасна Црер" еще на два производства - с 11 и 7 обвиняемыми. Дело 14 членов "Сасна Црер" спустя неделю также разделили на два - с 10 и 4 обвиняемыми, и в тот же день производство по делу 7 и 4 обвиняемых соединили в одном производстве. Таким образом, дело оказалось разделено на три части.

На процессе по делу 11 членов "Сасна Црер": Арама Манукяна, Татула Тамразяна, Сергея Кюрегяна, Арама Акопяна, Тиграна Манукяна, Геворга Ирицяна, Тороса Торосяна, Оганеса Арутюняна, Араика Акопяна, Мартироса Акопяна и Вардана Гераветяна председательствует судья Артур Оганян, слушания проходят еженедельно по вторникам.

Дело 10 членов "Сасна Црер": Павла Манукяна, Варужана Аветисяна, Мхитара Аветисяна, Араика Хандояна, Эдуарда Григоряна, Гагика Егиазаряна, Армена Биляна, Смбата Барсегяна, Арега Кюрегяна и Седрака Назаряна передали судье Месропу Макяну, оно слушается еженедельно по средам.

Дело еще 11 членов "Сасна Црер": Артура Мелконяна, Тиграна Саргсяна, Артура Согомоняна, Гарника Овакимяна, Оганеса Варданяна, Манвела Атояна, Вардгеса Геворгяна, Каро Егнукяна, Хачатура Гичяна, Ашота Петросяна и Армена Ламбаряна рассматривает по четвергам судья Артуш Габриелян.

Адвокат Ара Карагезян считает разделение дела "Сасна Црер" на несколько производств нарушением уголовно-процессуального кодекса, указывая, что вердикт по одному делу отразится на приговоре остальным членам отряда. По мнению адвоката, судья Артуш Габриелян, разделяя процесс, взял себе дело "беспроблемных" фигурантов.

"Должен был быть один процесс. По делу проходят более 200 свидетелей и потерпевших, как их будет допрашивать суд? Гипотетически, если свидетель на первом допросе скажет не то, что от него требуется, то ко второму он "отрепетирует" свои показания. Кроме того, раздробив дело, его запутали. В материалах одного производства фигурируют сведения об обвиняемом, который проходит в другом производстве", - сказал Карагезян корреспонденту "Кавказского узла".

Защитник отметил, что обвиняемые не получают в заключении необходимой медицинской помощи. "К примеру, Арарат Хандоян вынужден за свой счет покупать лекарственные препараты", - отметил Карагезян.

Адвокат Тигран Айрапетян также считает, что судья Габриелян оставил себе "беспроблемных и предсказуемых" обвиняемых.

"Изначально, когда дело выделили в два производства, в деле 14 членов "Сасна Црер" оказался наиболее активный костяк "Учредительного парламента", но когда стали дробить на три части, судья Артуш Габриелян предпочел вести ту часть, с которой у него будет меньше головной боли", - заявил Айрапетян корреспонденту "Кавказского узла".

В то же время адвокат отметил, что из всех трех судей Артуш Габриелян был наиболее свободным в принятии решений. "В отличие от новых двух судей он мог самостоятельно принимать решения - в частности, именно он снял запрет на свидания", - пояснил Айрапетян.

Сторонники "Сасна Црер" предпочитают поддерживать их в соцсетях

На заседаниях суда по делам "Сасна Црер" обычно присутствуют около трех десятков зрителей - родственники обвиняемых и несколько сторонников "Учредительного парламента", рассказал глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, правозащитник Артур Сакунц корреспонденту "Кавказского узла".

"Несмотря на широкую поддержку "Сасна Црер" в социальных сетях, сами слушания проходят при малом числе зрителей. Обвинение в вооруженном восстании сдерживает ту же оппозицию", - сказал правозащитник.

Вместе с тем Сакунц отметил, что процесс по делу "Сасна Црер" достаточно широко и свободно освещается в прессе, так как его содержание вызывает интерес.

"Это резонансное дело, которое СМИ не могут обойти. Печатная пресса, сайты и соцсети активно освещают процесс. К примеру, историю с защитниками, которых не пускали в здание суда, или избиение фигурантов пресса освещала объективно. Когда начнется этап допроса обвиняемых, интерес к процессу еще возрастет", - предположил Сакунц.