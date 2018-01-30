Закрыто дело против брата участника "Сасна Црер"

30 января 2018, 20:48

Прекращено уголовное преследование Давида Егиазаряна, подозревавшегося в насилии над полицейским во дворе суда, где проходил процесс по делу о захвате здания полка полиции в Ереване.

"Кавказский узел" информировал, что 28 июня 2017 года полицейские составили на Давида Егиазаряна протокол за попытку применения силы к правоохранителям во дворе суда, где проходил процесс по делу о захвате здания полка полиции в Ереване. 14 июля стало известно о возбуждении против Егиазаряна дела по части 1 статьи 316 УК Армении - "Применение насилия (неопасного для жизни или здоровья) против представителя власти".

По словам Егиазаряна, за прошедшие семь месяцев его два раза допросили и один раз организовали очную ставку с потерпевшим, командиром полка ППС полковником Хачатуром Аветисяном, после чего дело было закрыто.

"Хачатур Аветисян сказал, что я якобы его по неизвестным причинам толкнул, но при этом он не почувствовал боли. Если бы я его действительно толкнул, он бы почувствовал эту боль. На самом деле я его коснулся, чтобы он обратил на меня внимание. Я пытался предотвратить преступление с его стороны и со стороны его подчиненных", - рассказал Давид Егиазарян корреспонденту "Кавказского узла". Во время инцидента в здании суда избивали членов "Сасна Црер", пояснил он.

Комментариев Хачатура Аветисяна относительно прекращения уголовного дела не поступало.

Напомним, что Давид Егиазарян приходится братом одному из членов отряда "Сасна Црер" Гагику Егиазаряну. На заседании 24 января защита обвинила судью и прокуроров в предвзятости. "Прокуроры неоднократно позволяли себе оскорбительные высказывания в адрес фигурантов дела. Прокурор, в частности, оскорбил Гагика Егиазаряна, назвав его "ублюдком" и "животным", - заявил в суде адвокат Давид Гюрджян.

Вооруженный отряд "Сасна Црер" удерживал здание патрульно-постовой службы в Ереване с 17 по 30 июля 2016 года. К 30 июля 2016 года мятежники освободили всех заложников, а днем позже сдались.

На "Кавказском узле" опубликована хроника "Как оппозиция захватила полицию в Ереване". Новости о протестных акциях армянской оппозиции "Кавказский узел" освещает на странице "Протесты в Армении".