Парламент Армении принял законопроект о штрафах на фоне протестов адвокатов

10 февраля 2018, 05:11

Депутаты утвердили в окончательном чтении законопроект, согласно которому судьи в Армении смогут применить санкцию в отношении адвокатов в виде штрафа за неуважительное отношение к суду. Голосование в парламенте проходило на фоне забастовки со стороны адвокатов.

Как информировал "Кавказский узел", 7 февраля адвокаты в Армении провели акцию протеста с требованием отказаться от принятия законопроекта "О Гражданском процессуальном кодексе", согласно одной из поправок в который судья получает право назначать штраф адвокатам в размере до 100 тысяч драмов (около 208 долларов) вместо судебной санкции за неуважительное отношение к суду. Адвокаты продолжили акцию протеста и 8 февраля.

21 декабря 2017 года парламент республики принял законопроект о внесении изменений в Судебный кодекс. Согласно одной из поправок, судья получил право штрафовать адвокатов за неуважительное отношение к суду. В январе это положение было изъято из проекта поправок в Судебный кодекс, но лишь с тем, чтобы внести его в Процессуальный. Петицию в знак протеста против введения штрафов подписали сотни адвокатов. Опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники раскритиковали новый Судебный кодекс.

9 февраля парламент Армении во втором и окончательном чтении принял законопроект "О Гражданском процессуальном кодексе". За законопроект проголосовали 59 депутатов, против - 25, еще 10 депутатов воздержались, передает корреспондент "Кавказского узла".

В своем выступлении депутат от фракции блока "Елк" Артак Зейналян отметил, что институт наложения штрафов на адвокатов противоречит праву на беспристрастное судебное расследование. Он призвал адвокатов обратиться в Европейский суд по правам человека. "Я со своей стороны готов предоставить свою помощь для обращения в ЕСПЧ", - заявил Зейналян.

Вице-спикер Народного собрания, депутат от блока "Царукян" Микаэл Мелкумян заявил на заседании, что законопроект станет дополнительным рычагом воздействия на адвокатов с целью наказания. "Позорное положение дел в судебной системе Армении не по вине адвокатов... Вы практически даете в руки судьям дополнительный механизм для того, чтобы наказать адвокатов и подвести ситуацию в судах к дисбалансу", - сказал он.

Мелкумян отметил, что считает нецелесообразным принятие законопроекта.

Депутат от правящей Республиканской партии Армении, бывший генпрокурор Геворг Костанян на заседании заявил, что не согласен с мнением своих коллег по депутатскому корпусу. По его словам, заявления о том, что положение о применении санкций в отношении адвокатов противоречит Европейской конвенции, не соответствует действительности.

Между тем адвокаты в Армении продолжают забастовку против введения штрафов. Это привело к тому, что некоторые суды оказались парализованными и не могли продолжить свою работу, пишет 9 февраля "АрмИнфо".

"Кавказский узел" также писал, что протест адвокатов в Армении поддержала правозащитная организация Хельсинкская ассамблея, которая осудила "преследование адвокатов".