Положение о штрафах адвокатам изъято из проекта поправок к Судебному кодексу Армении

31 января 2018, 23:41

Минюст Армении решил внести поправку о штрафах за неуважительное отношение защиты к суду не в Судебный, а в Процессуальный кодекс. Адвокаты, протестующие против введения штрафов, сочли это попыткой скрыть антиконституционный характер нововведения.

"Кавказский узел" информировал, что 21 декабря 2017 года парламент Армении принял законопроект о внесении изменений в Судебный кодекс. Согласно одной из поправок, судья получил право назначать штраф адвокатам в размере до 100 тысяч драмов (около 208 долларов) вместо судебной санкции за неуважительное отношение к суду. Петицию в знак протеста против введения штрафов подписали сотни адвокатов.

Правозащитники, опрошенные "Кавказским узлом", подвергли новый Судебный кодекс критике. Власти не готовы на реформирование судебной системы, считает правозащитник Аветик Ишханян. Проведенные реформы были сделаны под угрозой лишения финансирования США, заявил адвокат Айк Алумян. Венецианской комиссии представили отличный от принятого парламентом проект Судебного кодекса, утверждает правозащитник Артур Сакунц.

Норма о взыскании штрафов за неуважение к суду будет оговорено в поправках к Процессуальному, а не Судебному кодексу Армении, заявил сегодня на заседании парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам и защите прав человека министр юстиции Давид Арутюнян. Он пояснил, что вводящиеся жесткие меры могут потребовать в дальнейшем дополнительных механизмов. Их сложно будет ввести на уровне конституционного закона, а на процессуальном уровне - легче.

Адвокаты, опрошенные "Кавказским узлом", считают, что перемещение урегулирования штрафов из сферы одного кодекса в сферу другого не решает проблемы. По мнению адвоката Ерванда Варосяна, министерство юстиции таким образом пытается скрыть явную антиконституционность механизма применения судом штрафов.

"Власти надеются на то, что, растянув решение данного положения, смогут достичь того, что адвокаты ослабнут, потеряют бдительность. Но именно в этом вопросе мы не имеем права ни на секунду отвлечься от темы", - добавил он.

Введение этих штрафов является попыткой ограничить свободу, считает адвокат Араик Папикян. Он подчеркнул, что это относится в особенности к тем адвокатам, которые защищают интересы фигурантов громких политических дел.

"В Армении нет независимых судей, и адвокаты по громким политическим делам всегда находятся под давлением, поэтому дополнительные ограничения свобод адвокатов в нашей стране просто неприемлемы", - заявил другой адвокат, Ара Карагезян.