Эксперты в Армении усмотрели личный интерес Саргсяна к помилованию заключенных

11 февраля 2018, 23:46

Минюст Армении представил в парламент законопроект "О помиловании", согласно которому полномочия в вопросе помилования заключенных переходят премьер-министру. Поправки в закон связаны с намерением президента Сержа Саргсяна стать премьером, уверены опрошенные "Кавказским узлом" депутаты, правозащитники и политологи.

Проект закона "О помиловании" принят в первом чтении

Законопроект "О помиловании" Минюст Армении представил в парламент 9 февраля. В тот же день он был принят в первом чтении. Проект закона на парламентском заседании представил замминистра юстиции Армении Сурен Крмоян, который отметил, что поправки в закон "о помиловании" делаются в рамках конституционных изменений.

По словам Крмояна, процесс помилования в случае принятия закона будет выглядеть следующим образом: прошение о помиловании осужденный подает в уголовно-исполнительное учреждение и оно в течение трех дней должно представить его в Минюст. В течение 30 дней Минюст должен составить личное дело осужденного и представить премьер-министру. Премьер это дело в пятидневный срок представляет Консультативной комиссии, которая свое заключение вернет премьеру в течение 20 дней. Далее премьер свои предложения о помиловании или об отказе в помиловании представит президенту страны, который в трехдневный срок либо подписывает соответствующий указ, либо возвращает премьеру со своими возражениями.

"В случае возражения президента премьер-министр должен либо внести изменения в предложения, либо не принимать возражения и вновь направить их президенту. После этого президент либо принимает предложения премьера, либо обращается в Конституционный суд. Если президент все же не подписывает указ, так или иначе, он вступает в силу, по закону", - рассказал Крмоян.

В то же время, по его словам, сохраняется деятельность Консультативной комиссии по вопросам помилования. Комиссия будет функционировать при премьер-министре, добавил он.

Замминистра также отметил, что, согласно законопроекту, прошение о помиловании может представить осужденный, но в то же время не исключаются возможность представления ходатайства о помиловании международными организациями, родственниками осужденного и авторитетными лицами. При этом в законопроекте нет списка субъектов, имеющих право выступить с подобным ходатайством.

"В принятии решения о помиловании, согласно законопроекту, должны быть учтены степень преступности, отношение осужденного к совершенному им преступлению. Осужденный может быть либо полностью помилован, либо частично. Кроме этого оставшийся срок может быть заменен смягченным наказанием. В случае отказа о помиловании осужденный имеет право подавать повторное прошение только через год, за исключением особых случаев", - сказал Крмоян.

Одним из важных положений проекта, по словам Крмояна, является то, что с осужденного не будет снята судимость после помилования. По его мнению, если снять судимость, то, "в случае совершения одним и тем же человеком повторного преступления, между осужденными возникнут неравные условия".

Оппозиция раскритиковала законопроект "О помиловании"

Депутат от оппозиционной фракции блока "Елк" Эдмон Марукян заявил, что "фактически, право на предоставление помилования забирают у президента и передают премьер-министру".

По его словам, согласно Конституции Армении, право на помилование остается за президентом, а по представленному законопроекту это право передается премьер-министру.

"Если к президенту должно быть подобное отношение, можно было в целом этот институт исключить из Конституции, а право на принятие абсолютно всех решений предоставить премьеру. У меня создается впечатление, что начался процесс комплексной диффамации института президента Армении", - заявил Марукян.

Кроме того, по его словам, "указы о помиловании должны быть публичны, общественность должна знать, кто и при каких обстоятельствах получает помилование".

Премьер-министр будет иметь более широкие полномочия, нежели имел президент при старой Конституции

Депутат от той же фракции блока "Елк" Арарат Мирзоян в свою очередь заявил, что "Армению ведут к суперпремьерской, закрытой, непублично управляемой системе".

В такой системе, по его словам, "премьер-министр будет иметь более широкие полномочия, нежели имел президент при старой Конституции".

"Спикера парламента исключают из состава Совета безопасности, правительственные заседания будут проводить за закрытыми дверями, членам правительства запрещается комментировать вопросы, даже связанные со своей сферой. Четыре службы переводят в подчинение премьера. Мы идем к суперпремьерской единой системе", - заявил Мирзоян.

Депутат от блока "Елк" Артак Зейналян заявил, что законопроект "О помиловании" не доработан, поскольку в нем помилование может получить осужденный, представивший прошение. "Помиловать можно и тех, кто не просит об этом. Помилование – это гуманный шаг, и право не может не служить гуманизму. А президент страны дает помилование от имени Армении", - отметил Зейналян.

Против такого положения о помиловании выступил и депутат от блока "Царукян" Арарат Зурабян. Он поинтересовался, может ли общественность просить о помиловании того или иного осужденного, который сам лично не хочет просить об этом. Он привел пример осужденных по делу 1 марта 2008 года, когда никто из арестованных не попросил у президента помилования. По его словам, в таких случаях должна быть возможность, чтобы вместо них общество подало прошение о помиловании.

В ответ замминистра юстиции Сурен Крмоян отметил, что "если осужденный не представляет прошение или не готов к этому, то представленный Минюстом институт уже не действует". В таких случаях, по словам Крмояна, могут быть задействованы судебные механизмы, механизм условно-досрочного освобождения.

Депутат от фракции Республиканской партии Армении Рустам Махмудян в ходе обсуждений в качестве недоработки отметил, что "нецелесообразно публиковать прошения о помиловании, поскольку они содержат информацию, касающуюся личной жизни человека".

Эксперты связали поправки в закон с намерением президента стать премьером

Поправки в закон "О помиловании" связаны с намерением действующего президента Сержа Саргсяна стать премьер-министром Армении, считает руководитель общественной организации "Журналисты за права человека" Жанна Алексанян.

В связи с произошедшими в Армении конституционными изменениями первым лицом страны после истечения президентского срока Сержа Саргсяна станет премьер-министр. Срок президентства Саргсяна истекает 9 апреля 2018 года. Уже определено, что выборы четвертого президента Армении состоятся 2 марта, а выборы премьер-министра назначены на 2 мая 2018 года.

"В том, что Серж Саргсян станет премьер-министром после окончания срока своего президентства, уже никто не сомневается. Поэтому все права на принятие решений в стране концентрируются в одном месте", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Ни один осужденный по политическим громким делам не получил помилование

По словам Алексанян, Серж Саргсян "применял закон "О помиловании" только к людям своего круга". "Помилование - гуманный шаг, который осуществляют, руководствуясь широтой души и совестью, а в Армении все наоборот, здесь нет такой гуманной атмосферы. Саргсян хочет все держать под личным контролем, чтобы случайно на свободу не вышли нежелательные ему люди", - заявила правозащитница.

Таким образом, по мнению Алексанян, "Серж Саргсян хочет заполучить абсолютную власть".

По ее словам, "ни один осужденный по политическим громким делам не получил помилование". Среди них Алексанян отметила лидера партии "Цегакрон" Шанта Арутюняна, организатора "Марша миллиона масок" и осужденного на шесть лет лидера движения "100-летие без режима" Жирайра Сефиляна. "Естественно, никому из них в голову не придет мысль, что Серж Саргсян может их помиловать. Это было бы из серии фантастики", - заявила она.

Жанна Алексанян также отметила, что политзаключенные были и при прежних президентах Армении, и их также не коснулось помилование.

Эксперт Армянского центра политических и международных исследований, политолог Рубен Меграбян считает, что в Армении нет политзаключенных, а тех людей, в делах которых имеется политический подтекст, судят по уголовным признакам.

По его мнению, введение поправок в закон "О помиловании" основывается на логике тех перемен, которые происходят в Армении в связи с переходом на парламентскую систему управления. "Эта логика состоит в том, чтобы изменить так, чтобы ничего не изменилось, но, чтобы людям и международному сообществу показалось, что что-то меняется", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Рубен Меграбян.

Он отметил, что "происходит перетекание полномочий от президента к премьер-министру". "Это система, которая выстраивается в поле одного человека, стало быть, тот перечень полномочий, который был у президента, плавно перетекает к премьеру. Произойдет смена вывесок на кабинете. Уже понятно, что если в глобальном смысле никаких изменений не произойдет, то и в частных вопросах тоже ничего не изменится", - сказал Меграбян.

Политолог также считает, что нет сомнений в том, что "действующий президент Серж Саргсян намерен стать премьер-министром".

"И процесс перекраивания полномочий в республике имеет только эту логику, другого рационального объяснения этому нет. От президентской системы мы переходим к суперпремьерской. Очень важные рычаги государственного управления напрямую приводятся в подчинение премьера и дистанцируются от парламента. Это СНБ, Таможенная и налоговые службы, Полиция", - заявил он.