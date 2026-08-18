Блэкаут в Грузии

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Масштабный блэкаут, произошедший в Грузии и Абхазии вечером 5 августа 2026 года, стал третьим крупным энергетическим инцидентом за две недели и самым тяжелым по последствиям для жителей. В Тбилиси остановились метро и железная дорога, а в Абхазии обесточенными оказались все населенные пункты.

Что случилось

В 20:10 по местному времени (19.10 мск) Грузия полностью лишилась электроснабжения. Погасли Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави, Зугдиди, Гори, Поти, Телави, Боржоми, Бакуриани и другие города, остановилось метро, прекратила работу железная дорога, а в Абхазии обесточенными оказались все населенные пункты .

Согласно официальным заявлениям СЕМЕК и компании «Черноморэнерго», причиной аварии стал сбой противоаварийной автоматики на ИнгурГЭС. На станции проходили плановые стресс‑тесты оборудования с участием подрядчиков из Германии и Чехии. В момент изоляции энергосистемы автоматика отключила генераторы от общей сети, что вызвало каскадное падение магистральных линий и обрушение энергосистемы Грузии и Абхазии .

Августовский инцидент стал продолжением июльских аварий. 24 и 25 июля 2026 года страна уже пережила два масштабных отключения — первое из‑за отделения энергосистемы Грузии от Азербайджана, второе из‑за аварии на ЛЭП «Имерети». После этих событий глава Государственной электросистемы Грузии Вано Зардиашвили подал в отставку . Служба госбезопасности Грузии начала расследование по статье о саботаже после двух масштабных блэкаутов, которые произошли в стране 24-25 июля .

Полная ликвидация последствий сбоя и запуск базовых насосных и компрессорных станций в регионах заняли от 2,5 до четырех часов. Полноценная стабилизация национальной энергосистемы завершилась к утру 6 августа 2026 года .

Ингури ГЭС (Ингурская ГЭС, ИнгурГЭС) – крупнейшая на Кавказе гидроэлектростанция, расположена на реке Ингури. После грузино-абхазского конфликта электростанция оказалась под юрисдикцией Грузии и непризнанной Абхазии. Плотина Ингури ГЭС находится на территории, подконтрольной грузинским властям, управляющий щит – в контролируемом абхазской стороной Галском районе. При этом 100% акций АО "Ингури ГЭС" остались в собственности грузинского государства. Между Абхазией и Грузией существует договоренность о разделе электроэнергии: 40% получает Абхазия, 60% – Грузия, говорится в справке "Кавказского узла" "Ингури ГЭС".

Последствия для людей

5 августа 2026 года в Тбилиси полностью остановилось метро. Поезда застряли в тоннелях, пассажиров эвакуировали в условиях духоты и слабого аварийного освещения, о чем сообщали городские телеграм‑каналы . На поверхности мгновенно погасли светофоры, что привело к транспортному параличу, многокилометровым пробкам и резкому росту цен на услуги такси . Из-за неработающего светофора машина сбила пешехода в Тбилиси . Кроме того, люди застряли в лифтах и на канатной дороге .

Также было заблокировано наземное сообщение АО «Грузинская железная дорога» – пассажирские и грузовые поезда замерли на путях из-за обесточивания контактных линий . Местные жители массово жаловались на проблемы с мобильной связью и мобильным интернетом .

Остановились насосные станции Georgian Water and Power, из-за чего подача воды прекратилась в Тбилиси, Рустави и курортных районах Аджарии. В условиях экстремальной жары отсутствие питьевой воды стало самым болезненным последствием . Жители жаловались на невозможность охладить помещения, отсутствие технической воды и перебои в работе бытовых систем .

Крупные медицинские центры были вынуждены перейти на резервные дизель‑генераторы. Хотя перебоев в работе реанимаций удалось избежать, нагрузка на автономные системы была критической .

На черноморском побережье в пик сезона кафе, рестораны и магазины понесли прямые убытки: отключились холодильные установки, испортились продукты, туристы массово покидали заведения .

В Абхазии ситуация была аналогичной, Так, по данным "Апсныпресс", отключение затронуло Сухум, Гагру, Пицунду и другие курортные зоны. Гостиницы переходили на генераторы, туристы покидали пляжи, а местные власти говорили о «беспрецедентной нагрузке» на резервные мощности .

Официальная версия

Правительство Грузии и представители «Черноморэнерго» утверждают, что причиной аварии стал исключительно сбой импортного программного обеспечения противоаварийной автоматики . Член Комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Георгий Пангани подчеркивал, что инцидент произошел в момент изоляции энергосистемы, когда ИнгурГЭС должна была работать автономно .

Служба государственной безопасности Грузии начала проверку, изучая версию технического саботажа, однако официальных подтверждений этой версии нет. Власти заявляют, что речь идет о «непредвиденной ошибке алгоритмов», а не о внешнем вмешательстве. .

Слухи и общественный резонанс

В грузинском сегменте соцсетей пользователи сообщали о том, что резиденция Бидзины Иванишвили на Мтацминде не отключалась во время блэкаута. Технические эксперты, объясняли это стандартным автоматическим вводом резерва и наличием мощных частных генераторов .

Бывший президент Михаил Саакашвили заявил, что блэкаут связан с майнинговой фермой, якобы расположенной в туннелях ИнгурГЭС, и что ее владельцем является Бидзина Иванишвили . Тема майнинга обсуждается в обществе давно: местные жители и эксперты говорят о «аномальном потреблении энергии» на станции .

Однако «Черноморэнерго» и правительственные структуры категорически опровергают связь между майнингом и аварией, настаивая, что причиной стал исключительно сбой автоматики и официальная версия остается неизменной .

Примечания