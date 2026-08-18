Блэкаут в Грузии
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Масштабный блэкаут, произошедший в Грузии и Абхазии вечером 5 августа 2026 года, стал третьим крупным энергетическим инцидентом за две недели и самым тяжелым по последствиям для жителей. В Тбилиси остановились метро и железная дорога, а в Абхазии обесточенными оказались все населенные пункты.
Что случилось
В 20:10 по местному времени (19.10 мск) Грузия полностью лишилась электроснабжения. Погасли Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави, Зугдиди, Гори, Поти, Телави, Боржоми, Бакуриани и другие города, остановилось метро, прекратила работу железная дорога, а в Абхазии обесточенными оказались все населенные пункты 1.
Согласно официальным заявлениям СЕМЕК и компании «Черноморэнерго», причиной аварии стал сбой противоаварийной автоматики на ИнгурГЭС. На станции проходили плановые стресс‑тесты оборудования с участием подрядчиков из Германии и Чехии. В момент изоляции энергосистемы автоматика отключила генераторы от общей сети, что вызвало каскадное падение магистральных линий и обрушение энергосистемы Грузии и Абхазии 2.
Августовский инцидент стал продолжением июльских аварий. 24 и 25 июля 2026 года страна уже пережила два масштабных отключения — первое из‑за отделения энергосистемы Грузии от Азербайджана, второе из‑за аварии на ЛЭП «Имерети». После этих событий глава Государственной электросистемы Грузии Вано Зардиашвили подал в отставку 3. Служба госбезопасности Грузии начала расследование по статье о саботаже после двух масштабных блэкаутов, которые произошли в стране 24-25 июля 4.
Полная ликвидация последствий сбоя и запуск базовых насосных и компрессорных станций в регионах заняли от 2,5 до четырех часов. Полноценная стабилизация национальной энергосистемы завершилась к утру 6 августа 2026 года 5.
Ингури ГЭС (Ингурская ГЭС, ИнгурГЭС) – крупнейшая на Кавказе гидроэлектростанция, расположена на реке Ингури. После грузино-абхазского конфликта электростанция оказалась под юрисдикцией Грузии и непризнанной Абхазии. Плотина Ингури ГЭС находится на территории, подконтрольной грузинским властям, управляющий щит – в контролируемом абхазской стороной Галском районе. При этом 100% акций АО "Ингури ГЭС" остались в собственности грузинского государства. Между Абхазией и Грузией существует договоренность о разделе электроэнергии: 40% получает Абхазия, 60% – Грузия, говорится в справке "Кавказского узла" "Ингури ГЭС".
Последствия для людей
5 августа 2026 года в Тбилиси полностью остановилось метро. Поезда застряли в тоннелях, пассажиров эвакуировали в условиях духоты и слабого аварийного освещения, о чем сообщали городские телеграм‑каналы 6. На поверхности мгновенно погасли светофоры, что привело к транспортному параличу, многокилометровым пробкам и резкому росту цен на услуги такси 7. Из-за неработающего светофора машина сбила пешехода в Тбилиси 8. Кроме того, люди застряли в лифтах и на канатной дороге 9.
Также было заблокировано наземное сообщение АО «Грузинская железная дорога» – пассажирские и грузовые поезда замерли на путях из-за обесточивания контактных линий 10. Местные жители массово жаловались на проблемы с мобильной связью и мобильным интернетом 11.
Остановились насосные станции Georgian Water and Power, из-за чего подача воды прекратилась в Тбилиси, Рустави и курортных районах Аджарии. В условиях экстремальной жары отсутствие питьевой воды стало самым болезненным последствием 12. Жители жаловались на невозможность охладить помещения, отсутствие технической воды и перебои в работе бытовых систем 13.
Крупные медицинские центры были вынуждены перейти на резервные дизель‑генераторы. Хотя перебоев в работе реанимаций удалось избежать, нагрузка на автономные системы была критической 14.
На черноморском побережье в пик сезона кафе, рестораны и магазины понесли прямые убытки: отключились холодильные установки, испортились продукты, туристы массово покидали заведения 15.
В Абхазии ситуация была аналогичной, Так, по данным "Апсныпресс", отключение затронуло Сухум, Гагру, Пицунду и другие курортные зоны. Гостиницы переходили на генераторы, туристы покидали пляжи, а местные власти говорили о «беспрецедентной нагрузке» на резервные мощности 16.
Официальная версия
Правительство Грузии и представители «Черноморэнерго» утверждают, что причиной аварии стал исключительно сбой импортного программного обеспечения противоаварийной автоматики 17. Член Комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Георгий Пангани подчеркивал, что инцидент произошел в момент изоляции энергосистемы, когда ИнгурГЭС должна была работать автономно 18.
Служба государственной безопасности Грузии начала проверку, изучая версию технического саботажа, однако официальных подтверждений этой версии нет. Власти заявляют, что речь идет о «непредвиденной ошибке алгоритмов», а не о внешнем вмешательстве. 19.
Слухи и общественный резонанс
В грузинском сегменте соцсетей пользователи сообщали о том, что резиденция Бидзины Иванишвили на Мтацминде не отключалась во время блэкаута. Технические эксперты, объясняли это стандартным автоматическим вводом резерва и наличием мощных частных генераторов 20.
Бывший президент Михаил Саакашвили заявил, что блэкаут связан с майнинговой фермой, якобы расположенной в туннелях ИнгурГЭС, и что ее владельцем является Бидзина Иванишвили 21. Тема майнинга обсуждается в обществе давно: местные жители и эксперты говорят о «аномальном потреблении энергии» на станции 22.
Однако «Черноморэнерго» и правительственные структуры категорически опровергают связь между майнингом и аварией, настаивая, что причиной стал исключительно сбой автоматики и официальная версия остается неизменной 23.
Примечания
- Тбилиси и большинство регионов Грузии остались без электричества // Интерфакс, 05.08.2026.
- Отключения электроэнергии в Грузии и Абхазии произошли из-за теста противоаварийной автоматики на ИнгурГЭС // Интерфакс, 06.08.2026.
- Глава Госэлектросистемы Грузии ушел в отставку после блэкаута // Коммерсант, 03.08.2026.
- В Грузии и Абхазии произошли масштабные отключения света // Коммерсант, 24.07.2026.
- В Грузии возобновили подачу электроэнергии после третьего за две недели блэкаута // Коммерсант, 06.08.2026.
- https://t.me/paperkartuli/28614
- Почему в Грузии случаются регулярные блэкауты в разгар турсезона // Ведомости, 07.08.2026.
- https://t.me/paperkartuli/28618
- https://t.me/paperkartuli/28621
- Работа Тбилисского метрополитена и Грузинской железной дороги нарушена из-за масштабного отключения электроэнергии// https://www.interpressnews.ge, 05.08.2026.
- Слабое звено: что привело к блэкаутам в Грузии // Forbes, 11.08.2026.
- https://t.me/ProGeorgian/33407
- Блэкаут в Грузии оставил жителей ещё и без водоснабжения» // Росбалт, 05.08.2026
- Тбилиси и большинство регионов Грузии остались без электричества // Интерфакс, 05.08.2026.
- Почему в Грузии случаются регулярные блэкауты в разгар турсезона // Ведомости, 07.08.2026.
- https://t.me/mintransenergoabh/520
- https://t.me/SputnikGeorgia/55652
- Причиной блэкаута в Грузии 5 августа могли стать испытания на Ингури ГЭС // Neftegaz.RU, 06.08.2026
- Слабое звено: что привело к блэкаутам в Грузии // Forbes, 11.08.2026.
- В Грузии в третий раз за две недели произошло общенациональное отключение электроэнергии //SOVA, 05.08.2026.
- Михаил Саакашвили: Биткоины Иванишвили потребляют больше электроэнергии, чем Тбилиси //Грузия Online, 06.08.2026..
- Почему в Грузии случаются регулярные блэкауты в разгар турсезона //Ведомости, 06.08.2026
- Отключения электроэнергии в Грузии и Абхазии произошли из-за теста противоаварийной автоматики на ИнгурГЭС // Интерфакс, 06.08.2026.