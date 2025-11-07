Проевропейские протесты в Тбилиси продолжились без блокировки проспекта Руставели

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В 345-й день непрерывных протестов силовики повторно не позволили демонстрантам перекрыть движение по проспекту Руставели. Сторонники евроинтеграции Грузии организовали марш вокруг здания парламента.

Как писал "Кавказский узел", вечером 6 ноября, в 344-й день непрерывного протеста, демонстрантам в Тбилиси впервые с 28 ноября 2024 года не удалось перекрыть движение по проспекту Руставели. Вблизи парламента было мобилизовано большое количество силовиков, которые стояли по обе стороны проспекта, не пуская активистов на проезжую часть. Врач Рамаз Зосиашвили при попытке выйти на дорогу был задержан.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

Протестующие в Тбилиси сегодня, в 345-й день непрерывных протестов, снова не смогли перекрыть движение по проспекту Руставели. Полицейские, как и днем ранее, стояли по обе стороны дороги, не пуская активистов на проезжую часть, передает Publika.

Не сумев перекрыть проспект, демонстранты решили пройти маршем вокруг здания парламента. Они скандировали: “До конца, до конца” и “Долой российский режим, долой диктатуру”, пишет Interpressnews.

Полиция выставила кордоны из сотрудников вдоль проезжей части еще до начала акции протеста, отмечает Telegram-канал Tbilisi life. “Кажется, что полицейских значительно больше, чем участников протеста. Также на месте мобилизованы машины для задержаний”, - говорится в сообщении канала. После того, как протестующие начали шествие вокруг парламента, полицейские продолжали охранять проезжую часть.

Суд в Тбилиси сегодня назначил два дня административного ареста врачу Рамазу Зосиашвили, задержанному при попытке выйти на проезжую часть сутками ранее. Во время задержания на нем был белый медицинский халат.

Вмешательство силовиков в протестную акцию на проспекте Руставели 6 ноября и заявление прокуратуры о преследовании лидеров оппозиции показали необходимость консолидации усилий для продолжения борьбы против "Грузинской мечты", заявил сегодня Гедеван Попхадзе, который 11-й день продолжает голодовку у парламента.

Акция протеста против остановки евроинтеграции в 345-й день подряд проходит и в Батуми, там протестующие собираются у здания правительства Аджарии и Конституционного суда Грузии. Активисты выражают солидарность с арестованными за участие в протестах, требуя освобождения политических заключенных.

Семь оппозиционных партий 1 распространили сегодня совместное заявление о консолидации в целях “мирной смены режима” в Грузии. “Мы, демократические политические партии, будем бороться до конца, чтобы вернуть власть тем, кому она действительно принадлежит - грузинскому народу”, - говорится в заявлении.

В числе подозреваемых в преступлениях против государства прокуратура 6 ноября назвала третьего президента Грузии Михаила Саакашвили и семерых лидеров оппозиции 2 . Им, в частности, вменяются организация протестов после выборов 2024 года, враждебная деятельность против Грузии и призывы к свержению власти. Шестеро из обвиняемых, включая Саакашвили, уже находятся в заключении. Для Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, которые находятся на свободе, прокуратура намерена требовать залог в качестве меры пресечения.

В сентябре основатель партии "Дроа", входящей в "Коалицию за перемены", Элене Хоштария была арестована за порчу предвыборного баннера Кахи Каладзе, а трое других лидеров Коалиции (сопредседатели партии "Ахали" Ника Мелия и Ника Гварамия и лидер партии "Гирчи — больше свободы" Зураб Джапаридзе) ранее были приговорены к лишению свободы за неявку на вызовы временной следственной комиссии, созданной "Грузинской мечтой" для расследования предполагаемых преступлений предыдущего правительства. Георгий Вашадзе также находится под арестом.