×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
22:55, 7 ноября 2025

Проевропейские протесты в Тбилиси продолжились без блокировки проспекта Руставели

Полицейские на проспекте Руставели, 7 ноября 2025 года. Фото: Mindia Gabadze / Publika

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В 345-й день непрерывных протестов силовики повторно не позволили демонстрантам перекрыть движение по проспекту Руставели. Сторонники евроинтеграции Грузии организовали марш вокруг здания парламента.

Как писал "Кавказский узел", вечером 6 ноября, в 344-й день непрерывного протеста, демонстрантам в Тбилиси впервые с 28 ноября 2024 года не удалось перекрыть движение по проспекту Руставели. Вблизи парламента было мобилизовано большое количество силовиков, которые стояли по обе стороны проспекта, не пуская активистов на проезжую часть. Врач Рамаз Зосиашвили при попытке выйти на дорогу был задержан

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

Протестующие в Тбилиси сегодня, в 345-й день непрерывных протестов, снова не смогли перекрыть движение по проспекту Руставели. Полицейские, как и днем ранее, стояли по обе стороны дороги, не пуская активистов на проезжую часть, передает Publika. 

Не сумев перекрыть проспект, демонстранты решили пройти маршем вокруг здания парламента. Они скандировали: “До конца, до конца” и “Долой российский режим, долой диктатуру”, пишет Interpressnews. 

Полиция выставила кордоны из сотрудников вдоль проезжей части еще до начала акции протеста, отмечает Telegram-канал Tbilisi life. “Кажется, что полицейских значительно больше, чем участников протеста. Также на месте мобилизованы машины для задержаний”, - говорится в сообщении канала. После того, как протестующие начали шествие вокруг парламента, полицейские продолжали охранять проезжую часть. 

Суд в Тбилиси сегодня назначил два дня административного ареста врачу Рамазу Зосиашвили, задержанному при попытке выйти на проезжую часть сутками ранее. Во время задержания на нем был белый медицинский халат. 

Вмешательство силовиков в протестную акцию на проспекте Руставели 6 ноября и заявление прокуратуры о преследовании лидеров оппозиции показали необходимость консолидации усилий для продолжения борьбы против "Грузинской мечты", заявил сегодня Гедеван Попхадзе, который 11-й день продолжает голодовку у парламента.

Акция протеста против остановки евроинтеграции в 345-й день подряд проходит и в Батуми, там протестующие собираются у здания правительства Аджарии и Конституционного суда Грузии. Активисты выражают солидарность с арестованными за участие в протестах, требуя освобождения политических заключенных.

Семь оппозиционных партий распространили сегодня совместное заявление о консолидации в целях “мирной смены режима” в Грузии. “Мы, демократические политические партии, будем бороться до конца, чтобы вернуть власть тем, кому она действительно принадлежит - грузинскому народу”, - говорится в заявлении. 

В числе подозреваемых в преступлениях против государства прокуратура 6 ноября назвала третьего президента Грузии Михаила Саакашвили и семерых лидеров оппозиции . Им, в частности, вменяются организация протестов после выборов 2024 года, враждебная деятельность против Грузии и призывы к свержению власти. Шестеро из обвиняемых, включая Саакашвили, уже находятся в заключении. Для Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, которые находятся на свободе, прокуратура намерена требовать залог в качестве меры пресечения. 

В сентябре основатель партии "Дроа", входящей в "Коалицию за перемены", Элене Хоштария была арестована за порчу предвыборного баннера Кахи Каладзе, а трое других лидеров Коалиции (сопредседатели партии "Ахали" Ника Мелия и Ника Гварамия и лидер партии "Гирчи — больше свободы" Зураб Джапаридзе) ранее были приговорены к лишению свободы за неявку на вызовы временной следственной комиссии, созданной "Грузинской мечтой" для расследования предполагаемых преступлений предыдущего правительства. Георгий Вашадзе также находится под арестом.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
22:33, 7 ноября 2025
Трое военных из Северной Осетии убиты на Украине
21:50, 7 ноября 2025
Священник Гарегин Арсенян переведен под домашний арест
20:32, 7 ноября 2025
Девочку из Краснодара задержали за организацию уличных драк
19:59, 7 ноября 2025
Военный из Кабардино-Балкарии осужден за изнасилование и уклонение от службы
19:35, 7 ноября 2025
Ужесточено наказание воспитателю детсада во Владикавказе за травму ребенка
17:15, 7 ноября 2025
Военный из Дагестана убит в зоне СВО
Все события дня
Новости
Участники голодовки у парламента Грузии. 7 ноября 2025 г. Фото: https://tvpirveli.ge/ka/siaxleebi/sazogadoeba/114311-shimshilobis-me-11-dge-parlamenttan-rogoria-moshimshileebis-janmrtelobis-md
18:37, 7 ноября 2025
Участники голодовки у парламента Грузии осудили действия силовиков
Полицейские оттесняют демонстрантов с проспекта Руставели, 6 ноября 2025 года. Кадр видео Mo Se / Tbilisi_life
21:59, 6 ноября 2025
Полиция пресекла попытки демонстрантов заблокировать проспект Руставели в Тбилиси
Участники голодовки у парламента Грузии. Скриншот фото телекомпании "Пирвели" от 06.11.25, https://tvpirveli.ge/ka/siaxleebi/sazogadoeba/114203-shimshilobis-me-10-dge-parlamenttan-utskveti-protesti-grdzeldeba
21:08, 6 ноября 2025
Участникам голодовки у парламента Грузии понадобилась медпомощь
Генпрокуратура Грузии. Фото: 1tv.ge
15:27, 6 ноября 2025
Генпрокуратура Грузии объявила об уголовном преследовании лидеров оппозиции
Николай Беликов во время протестной акции у парламента Грузии. Фото: Nike Belikov / Facebook*
01:55, 6 ноября 2025
Юристы в Грузии попросили ЕСПЧ остановить выдворение Николая Беликова
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Последние записи в блогах
Фото
16:45, 22 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Если back in the USSR, тогда уж по-настоящему
Фото
17:56, 16 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Стамбул и Базель в важнейших новостях
Фото
20:21, 23 апреля 2025
Ветер с Апшерона
6
Придворцовство
Все блоги
Аналитика
15:19, 4 ноября 2025
В октябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе были ранены пять человек
12:49, 1 октября 2025
4 человека погибли и 2 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
Темы дня
Крушение вертолета в Дагестане. 7 ноября 2025 г. Скриншот видео https://t.me/mchsdagestan/16546
07 ноября 2025, 16:53
Четыре человека погибли при крушении вертолета в Дагестане

Cбор подписей под требованием об отставке мэра. 7 ноября 2025 г. Фото: https://t.me/Sovet_UMR/142439
07 ноября 2025, 14:13
Жители Краснодара объявили сбор подписей под требованием об отставке мэра

Паром Sea Bridge будет дожидаться разрешения войти в порт Сочи. 6 ноября 2025 г. Скриншот видео https://www.facebook.com/reel/2649783798696340 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
07 ноября 2025, 10:14
Паром Sea Bridge не намерен возвращаться в Трабзон

БПЛА в небе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
07 ноября 2025, 01:53
Пользователи Telegram раскритиковали размер выплаты семье погибшего при атаке БПЛА волгоградца

Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Показать больше