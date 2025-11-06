×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
21:59, 6 ноября 2025

Полиция пресекла попытки демонстрантов заблокировать проспект Руставели в Тбилиси

Полицейские оттесняют демонстрантов с проспекта Руставели, 6 ноября 2025 года. Кадр видео Mo Se / Tbilisi_life

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участникам непрерывной протестной акции в центре Тбилиси впервые с 28 ноября 2024 года не удалось перекрыть движение по проспекту Руставели. У парламента мобилизовано большое количество полицейских, один человек при попытке выйти на проезжую часть был задержан. 

Как писал "Кавказский узел", вечером 5 ноября, 343-й день непрерывного протеста, демонстранты перекрыли проспект Руставели на 20 минут. Позже силовики вывели протестующих с проезжей части, были задержаны исследователь Совлаба Русудан Кобахидзе и активист Гурам Гонгадзе. 

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

Демонстрантам, собравшимся сегодня вечером у здания парламента Грузии, впервые за 344 дня непрерывных протестов не удалось перекрыть движение по проспекту Руставели даже на несколько минут. На месте ежедневной акции еще до ее начала было мобилизовано большое количество полицейских - они выстроились по обе стороны дороги, оттесняя активистов, которые пытались выйти на проезжую часть, передает Publika. 

Как минимум один участник протеста, вышедший на проезжую часть, был сразу задержан силовиками. По информации издания, задержан врач Рамаз Зосиашвили.

Полицейские выставили оцепление перед зданием парламента, чтобы не допустить выхода протестующих на проезжую часть под предлогом перехода дороги. Участники акции протеста скандировали: “За правду до конца, за Родину до конца”, передает Interpressnews. 

Некоторое время активисты оставались на тротуаре, после чего они маршем отправились к зданию правительства. Во время марша они скандировали: “Долой прогнившую Российскую империю!”

“Сегодня на акции протеста на проспекте Руставели у Парламента Грузии все пошло не по стандартному сценарию. В отличие от последних дней, полиция не позволила протестующим ни на минуту перекрыть дорогу. Сотрудники полиции в большом количестве сразу рванули в сторону участников акции, вышедших на проезжую часть. Сегодня, вероятно, впервые за 344 дня непрерывного протеста проспект Руставели не будет перекрыт”, - резюмирует Telegram-канал Tbilisi_life

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
22:58, 6 ноября 2025
Продлен арест бывшего замгубернатора Ростовской области Гончарова
22:07, 6 ноября 2025
Госпитализирован арестованный мэр Гюмри Вардан Гукасян
21:56, 6 ноября 2025
1
 Застройщика в Кабардино-Балкарии заподозрили в обмане дольщиков
21:42, 6 ноября 2025
Дело оппозиционера Зейналова дошло до суда
19:53, 6 ноября 2025
1
 Волгоградский суд оштрафовал рэпера Yanix за песни о марихуане
18:56, 6 ноября 2025
Военный из Дагестана убит в зоне СВО
Все события дня
Новости
Участники голодовки у парламента Грузии. Скриншот фото телекомпании "Пирвели" от 06.11.25, https://tvpirveli.ge/ka/siaxleebi/sazogadoeba/114203-shimshilobis-me-10-dge-parlamenttan-utskveti-protesti-grdzeldeba
21:08, 6 ноября 2025
Участникам голодовки у парламента Грузии понадобилась медпомощь
Генпрокуратура Грузии. Фото: 1tv.ge
15:27, 6 ноября 2025
Генпрокуратура Грузии объявила об уголовном преследования лидеров оппозиции
Николай Беликов во время протестной акции у парламента Грузии. Фото: Nike Belikov / Facebook*
01:55, 6 ноября 2025
Юристы в Грузии попросили ЕСПЧ остановить выдворение Николая Беликова
Активисты у здания парламента. Скриншот фото "Интерпрессньюс" от 05.11.25, https://www.interpressnews.ge/ru/article/171655-na-prospekte-rustaveli-prokhodit-aktsiia-protesta-chast-mitinguiushchikh-perekryla-proezzhuiu-chast
22:48, 5 ноября 2025
Полиция приступила к задержаниям после перекрытия дороги в центре Тбилиси
Участники голодовки у парламента Грузии. Стоп-кадр видео "Пирвели" https://www.youtube.com/watch?v=1ImBAx_xrIMю
21:36, 5 ноября 2025
Голодовка у парламента Грузии продолжается 9-й день
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Вагон для высылки. Скриншот https://www.ekhokavkaza.com/a/2208860.html Депортация карачаевцев

Последние записи в блогах
Фото
16:45, 22 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Если back in the USSR, тогда уж по-настоящему
Фото
17:56, 16 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Стамбул и Базель в важнейших новостях
Фото
20:21, 23 апреля 2025
Ветер с Апшерона
6
Придворцовство
Все блоги
Аналитика
15:19, 4 ноября 2025
В октябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе были ранены пять человек
12:49, 1 октября 2025
4 человека погибли и 2 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
Темы дня
Паром Sea Bridge в порту Сочи. 6 ноября 2025 г. Скриншот видео https://t.me/typodar/55055
06 ноября 2025, 19:11
Паром из Трабзона ждет допуска в порт Сочи

Последствия атаки беспилотников на Волгоград. 6 ноября 2025 г. Скриншот https://t.me/sovsekretnoru
06 ноября 2025, 14:29
Ночная атака беспилотников на Волгоград взволновала горожан

Кямран Мамедли и Айтадж Ахмедова. Коллаж "Кавказского узла". Фото: https://www.meydan.tv/, Фатима Мовламлы / JAMnews https://jam-news.net/ru
06 ноября 2025, 13:00
Апелляционный суд в Баку утвердил отказ зарегистрировать брак арестованной журналистки

БПЛА. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
06 ноября 2025, 03:53
Житель Волгограда погиб во время атаки БПЛА

Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Показать больше