Полиция пресекла попытки демонстрантов заблокировать проспект Руставели в Тбилиси

Участникам непрерывной протестной акции в центре Тбилиси впервые с 28 ноября 2024 года не удалось перекрыть движение по проспекту Руставели. У парламента мобилизовано большое количество полицейских, один человек при попытке выйти на проезжую часть был задержан.

Как писал "Кавказский узел", вечером 5 ноября, 343-й день непрерывного протеста, демонстранты перекрыли проспект Руставели на 20 минут. Позже силовики вывели протестующих с проезжей части, были задержаны исследователь Совлаба Русудан Кобахидзе и активист Гурам Гонгадзе.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

Демонстрантам, собравшимся сегодня вечером у здания парламента Грузии, впервые за 344 дня непрерывных протестов не удалось перекрыть движение по проспекту Руставели даже на несколько минут. На месте ежедневной акции еще до ее начала было мобилизовано большое количество полицейских - они выстроились по обе стороны дороги, оттесняя активистов, которые пытались выйти на проезжую часть, передает Publika.

Как минимум один участник протеста, вышедший на проезжую часть, был сразу задержан силовиками. По информации издания, задержан врач Рамаз Зосиашвили.

Полицейские выставили оцепление перед зданием парламента, чтобы не допустить выхода протестующих на проезжую часть под предлогом перехода дороги. Участники акции протеста скандировали: “За правду до конца, за Родину до конца”, передает Interpressnews.

Некоторое время активисты оставались на тротуаре, после чего они маршем отправились к зданию правительства. Во время марша они скандировали: “Долой прогнившую Российскую империю!”

“Сегодня на акции протеста на проспекте Руставели у Парламента Грузии все пошло не по стандартному сценарию. В отличие от последних дней, полиция не позволила протестующим ни на минуту перекрыть дорогу. Сотрудники полиции в большом количестве сразу рванули в сторону участников акции, вышедших на проезжую часть. Сегодня, вероятно, впервые за 344 дня непрерывного протеста проспект Руставели не будет перекрыт”, - резюмирует Telegram-канал Tbilisi_life