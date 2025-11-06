Жители Чумли заявили об игнорировании их обращений к властям

Жалобы на проблемы села Чумли в Кайтагском районе Дагестана направлялись властям неоднократно, но остались без реакции. Глава села лично приходил домой к недовольным жителям и ругался с теми, кто требовал построить водопровод, рассказала соавтор обращения к Путину.

Как писал "Кавказский узел", жители села Чумли Кайтагского района в обращении к Путину упрекнули местных чиновников за неэффективность и заявили о недоверии новоизбранным депутатам, потребовав аннулировать итоги выборов.

С 12 по 14 сентября проходили выборы депутатов шести городов и 581 поселения Дагестана, в 22 селах также проходили выборы глав. В большинстве дагестанских сел, где прошли выборы глав, победили кандидаты от "Единой России". В каких регионах СКФО и ЮФО проходили выборы, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Единый день голосования 2025 года на юге России".

Жители Чумли многократно отправляли жалобы республиканским властям, заявляя о неправомерных действиях главы администрации села и бездействии районных властей, но никаких ответов не них не поступило, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» сельчанин Магомед.

«Проблемы с водоснабжением, разбитыми дорогами. В селе старая школа, в ней нет спортзала, дети вынуждены заниматься на улице», - сказал он.

Наиболее острыми проблемами села являются дороги и водоснабжение, считает соавтор обращения Заира Сулейманова. «Родника или колодца в селе нет, воды питьевой нет совсем, за ней надо ехать несколько километров. Есть в начале села как бы буровая установка, но там вода некачественная, приходится ездить набирать в другое село. Жители неоднократно просили провести водовод, тем более все условия для этого есть, но безрезультатно. Дороги также в ужасном состоянии», - рассказала Заира корреспонденту «Кавказского узла».

По итогам выборов депутатами сельского собрания села Чумли, по ее сведениям, стали исключительно родственники и доверенные люди главы села. Впоследствии эти депутаты переизбрали главой села Анвара Магомедова, который занимает эту должность более 20 лет. Сулейманова подчеркнула, что местные жители требуют отмены итогов выборов.

«Глава села на жалобы людей не реагирует. Когда я начала писать в разные инстанции, он пришел ко мне домой, начал ругаться: у тебя, говорит, есть машина, езжай и сама привози воду», - рассказала Заира Сулейманова.

На видеообращение жителей села никакого ответа и реакции пока не поступило, уточнила она. Сулейманова отметила, что письменное изложение проблем было направлено в адрес президента России, руководителя Следственного комитета РФ и главы Дагестана.

Член Союза журналистов России, уроженка Чумли Хасайбат Меджидова подтвердила корреспонденту «Кавказского узла», что проблем в селе действительно много. Она ранее просила обратить внимание на «катастрофическое» состояние сельского Дома культуры в Чумли: обращение Меджидовой в адрес главы Дагестана Сергея Меликова, врио главы Кайтагского района Запира Гасанова и министра культуры республики Заремы Бутаевой опубликовано 7 сентября в газете «Дагестанская правда». Реакции на него не было, сообщила Меджидова.

«Создается впечатление, что его проще снести, чем пытаться латать. Его упадок - это комплексная проблема отсутствия финансирования, изменения форматов досуга и, возможно, некомпетентности на местах. Но это не делает ситуацию менее трагичной», - говорится в обращении.

Главы села Чумли Анвар Магомедов оказался недоступен для комментариев относительно претензий сельчан.