×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
02:54, 6 ноября 2025

Жители Чумли заявили об игнорировании их обращений к властям

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жалобы на проблемы села Чумли в Кайтагском районе Дагестана направлялись властям неоднократно, но остались без реакции. Глава села лично приходил домой к недовольным жителям и ругался с теми, кто требовал построить водопровод, рассказала соавтор обращения к Путину. 

Как писал "Кавказский узел", жители села Чумли Кайтагского района в обращении к Путину упрекнули местных чиновников за неэффективность и заявили о недоверии новоизбранным депутатам, потребовав аннулировать итоги выборов.

С 12 по 14 сентября проходили выборы депутатов шести городов и 581 поселения Дагестана, в 22 селах также проходили выборы глав. В большинстве дагестанских сел, где прошли выборы глав, победили кандидаты от "Единой России". В каких регионах СКФО и ЮФО проходили выборы, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Единый день голосования 2025 года на юге России". 

Жители Чумли многократно отправляли жалобы республиканским властям, заявляя о неправомерных действиях главы администрации села и бездействии районных властей, но никаких ответов не них не поступило, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» сельчанин Магомед. 

«Проблемы с водоснабжением, разбитыми дорогами. В селе старая школа, в ней нет спортзала, дети вынуждены заниматься на улице», - сказал он.

Наиболее острыми проблемами села являются дороги и водоснабжение, считает соавтор обращения Заира Сулейманова. «Родника или колодца в селе нет, воды питьевой нет совсем, за ней надо ехать несколько километров. Есть в начале села как бы буровая установка, но там вода некачественная, приходится ездить набирать в другое село. Жители неоднократно просили провести водовод, тем более все условия для этого есть, но безрезультатно. Дороги также в ужасном состоянии», - рассказала Заира корреспонденту «Кавказского узла». 

По итогам выборов депутатами сельского собрания села Чумли, по ее сведениям, стали исключительно родственники и доверенные люди главы села. Впоследствии эти депутаты переизбрали главой села Анвара Магомедова, который занимает эту должность более 20 лет. Сулейманова подчеркнула, что местные жители требуют отмены итогов выборов. 

«Глава села на жалобы людей не реагирует. Когда я начала писать в разные инстанции, он пришел ко мне домой, начал ругаться: у тебя, говорит, есть машина, езжай и сама привози воду», - рассказала Заира Сулейманова.

На видеообращение жителей села никакого ответа и реакции пока не поступило, уточнила она. Сулейманова отметила, что письменное изложение проблем было направлено в адрес президента России, руководителя Следственного комитета РФ и главы Дагестана.

Член Союза журналистов России, уроженка Чумли Хасайбат Меджидова подтвердила корреспонденту «Кавказского узла», что проблем в селе действительно много. Она ранее просила обратить внимание на «катастрофическое» состояние сельского Дома культуры в Чумли: обращение Меджидовой в адрес главы Дагестана Сергея Меликова, врио главы Кайтагского района Запира Гасанова и министра культуры республики Заремы Бутаевой опубликовано 7 сентября в газете «Дагестанская правда». Реакции на него не было, сообщила Меджидова.

«Создается впечатление, что его проще снести, чем пытаться латать. Его упадок - это комплексная проблема отсутствия финансирования, изменения форматов досуга и, возможно, некомпетентности на местах. Но это не делает ситуацию менее трагичной», - говорится в обращении.

Главы села Чумли Анвар Магомедов оказался недоступен для комментариев относительно претензий сельчан.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Олег Ионов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
23:57, 5 ноября 2025
Колдунью с Кубани оштрафовали за демонстрацию сатанинской* символики
22:01, 5 ноября 2025
Суд в Москве продлил до января арест блогера Маркаряна
20:18, 5 ноября 2025
Полицейские из Северной Осетии заподозрены в присвоении украденных телефонов
18:17, 5 ноября 2025
Военный из Волгоградской области убит на Украине
17:27, 5 ноября 2025
Житель Кабардино-Балкарии обвинен в оправдании терроризма
13:00, 5 ноября 2025
Эвакуированы застрявшие в горах Карачаево-Черкесии туристы
Все события дня
Новости
Девушка на балконе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:31, 5 ноября 2025
За неделю с 27 октября по 2 ноября в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе ранен один человек
20:49, 31 октября 2025
Улькер Гашимова провела месяц в ШИЗО
Военные на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
04:39, 30 октября 2025
Названы имена двух убитых на Украине военных из Дагестана
01:14, 29 октября 2025
Росавиация закрыла аэропорты Грозного и Владикавказа
Жители микрорайона Учхоз. 28 октября 2025 г. Скриншот видео https://news-dagestan.ru/other/2025/10/28/56471.html
16:57, 28 октября 2025
Махачкалинские чиновники попали под следствие после жалоб жителей на благоустройство
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Вагон для высылки. Скриншот https://www.ekhokavkaza.com/a/2208860.html Депортация карачаевцев

Последние записи в блогах
Фото
13:43, 11 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Забытая эстакада. Как в Дагестане пытаются решать проблемы загрязнения Каспия 
Фото
12:48, 29 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
В Махачкале "реабилитация" закончилась смертью пациента
Фото
12:28, 17 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
14
«Спешили на свадьбу»  
Все блоги
Аналитика
15:19, 4 ноября 2025
В октябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе были ранены пять человек
12:49, 1 октября 2025
4 человека погибли и 2 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
Темы дня
Махмуд-Али Калиматов. Стоп-кадр видео из его Telegram-канала от 01.11.25, https://t.me/MAKalimatovvv/10132
05 ноября 2025, 19:33
Глава Ингушетии заочно осужден на восемь лет на Украине

Бахтияр Гаджиев. Фото: https://www.meydan.tv/
05 ноября 2025, 13:56
Верховный суд Азербайджана счел слишком большим число доводов о невиновности Бахтияра Гаджиева

Больница Казбековского района. Фото: https://kazbekcrb.ru/
05 ноября 2025, 11:04
Три ребенка остаются в больнице после массового отравления в Дагестане

Протестующие на проезжей части проспекта Руставели, 4 ноября 2025 года. Кадр видео Publika.
04 ноября 2025, 22:14
Протестующие на Руставели задержаны после разблокировки движения

Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Показать больше