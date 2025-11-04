×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
12:04, 4 ноября 2025

Жители дагестанского села потребовали отменить итоги местных выборов

Кадр видеообращения жителей села Чумли к Путину https://t.me/chernovik_new/5449

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители села Чумли Кайтагского района в обращении к Путину упрекнули местных чиновников в неэффективности и заявили о недоверии к новоизбранным депутатам, потребовав аннулировать итоги выборов.

Как писал "Кавказский узел", с 12 по 14 сентября проходили выборы депутатов шести городов и 581 поселения Дагестана, в 22 селах также проходили выборы глав. В большинстве дагестанских сёл, где прошли выборы глав, победили кандидаты от "Единой России".

В каких регионах СКФО и ЮФО проходили выборы, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Единый день голосования 2025 года на юге России". Материалы об этих выборах "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Выборы-2025: юг России".

Видеообращение жителей села Чумли Кайтагского района к Путину опубликовал сегодня в своем телеграм-канале "Черновик". На кадрах видны около полутора десятков мужчин и женщин, стоящих на сельской улице. Обращение от имени собравшися зачитывает с листа бумаги женщина – как утверждается в субтитре, жительница села Заира Сулейманова.

Авторы обращения указали, что в селе живут около 2000 человек, и их права нарушаются "в течение нескольких десятков лет". Они напомнили, что в мае был задержан глава района Темирбулатов.

16 мая Кайтагский райсуд удовлетворил иск главы Дагестана Сергея Меликова, который требовал досрочно прекратить полномочия главы района Алима Темирбулатова в связи с утратой доверия. 26 мая Темирбулатов был арестован по делу о мошенничестве с земельными участками. 

На сентябрьских выборах "с молчаливого согласия районных властей" был избран глава села, за плечами которого "свыше 20 лет неэффективной работы", заявили на видео сельчане.

Насколько освоены бюджетные средства, выделенные для села Чумли?

По их оценке, "в селе разруха". "С февраля нынешнего года население села Чумли жалуется республиканским властям на неправомерные действия главы администрации села и бездействие районных властей. На днях получили очередную отписку от министерства транспорта и дорожного хозяйства. В ней написано, что дороги находятся в нормативном состоянии. Поэтому мы требуем назначить аудиторскую проверку: насколько освоены бюджетные средства, выделенные для села Чумли?" – говорится в обращении.

По словам сельчан, в Чумли "не установлены зоны санитарной охраны источников водоснабжения, нет строительства очистных сооружений". "Множество заявлений нами поданы в правоохранительные и надзорные органы Кайтагского района. Надзорные органы на словах обещают, а на деле никаких мер не принимают", - заявили жители.

Для эсвэошников нет земли, а для своих депутатов есть гектарами

Кроме того, сельчане сталкиваются с необходимостью покупать воду, при этом "ёмкость стоит 2000 рублей", и с отказами в выдаче земельных участков для постройки домов. В этой ситуации находятся в том числе участники военной операции и их близкие, отметили сельчане. "Для эсвэошников нет земли, а для своих депутатов есть гектарами", - подчеркнули авторы жалобы.

В конце видеообращения сельчане перечислили свои требования. "Мы требуем: 1. Аннулировать результаты выборов, так как все жители выражают недоверие якобы избранным депутатам. Просим их роспуска, также просим провести выборы депутатов открытым голосованием среди жителей села, предварительно назначив дату. 2. Просим роспуска избиркома селения Чумли […] выбрав нейтральных, образованных людей. 3. Требуем назначить аудиторскую проверку. Вместе с тем это обращение адресуется в СК РФ Александру Бастрыкину и главе Республики Дагестан Сергею Меликову", - заявили авторы обращения.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Военные на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
22:51, 3 ноября 2025
Четверо военных из Дагестана убиты в зоне СВО
Мужчины в кипах. Фото: Levi Meir Clancy / Unsplash.com
18:58, 3 ноября 2025
Уроженец Дагестана получил срок за нападение на иудея в Волгограде
Расчистка дороги от оползня в Чародинском районе Дагестана. Фото: https://mintransdag.ru/
18:22, 3 ноября 2025
Восстановлено сообщение между селами в Дагестане после схода селя
Представители властей демонтируют клумбу на проспекте Расула Гамзатова в Махачкале. Кадр видео из телеграм-канала администрации Махачкалы https://t.me/makhachkalaofficial/16653
12:01, 3 ноября 2025
Снос пристроек и цветочных клумб в центре Махачкалы возмутил горожан
Мужчина, задержанный за стрельбу на свадьбе в Махачкале. Кадр видео из телеграм-канала "Криминальная хроника" https://t.me/criminal_chronicle/8300
11:02, 3 ноября 2025
Задержание жителя Дагестана за стрельбу на свадьбе вызвало споры в Telegram
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Вагон для высылки. Скриншот https://www.ekhokavkaza.com/a/2208860.html Депортация карачаевцев

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Последние записи в блогах
Фото
13:43, 11 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Забытая эстакада. Как в Дагестане пытаются решать проблемы загрязнения Каспия 
Фото
12:48, 29 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
В Махачкале "реабилитация" закончилась смертью пациента
Фото
12:28, 17 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
14
«Спешили на свадьбу»  
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Протестующие на проезжей части проспекта Руставели, 3 ноября 2025 года. Кадр видео Publika
03 ноября 2025, 21:45
Протестующие у парламента Грузии перекрыли движение в 341-й день подряд

Акция в защиту Анастасии Зиновкиной. Тбилиси, 3 ноября 2025 г. Скриншот видео https://t.me/Tbilisi_life/43183
03 ноября 2025, 18:04
Активисты в Тбилиси вышли на акцию в защиту Зиновкиной

Выборы в Сухумское горсобрание пройдут 8 ноября. Скриншот фото "Апсныпресс" https://apsnypress.info/ru/home/novosti/item/17881-41-kandidat-pretenduet-na-19-mest-v-sobranii-sukhuma
01 ноября 2025, 19:39
Избирком Сухума возмутился подкупом избирателей

Салах Межиев отвечает на претензии Берла Лазара. Кадр видео ДУМ Чечни / Telegram
31 октября 2025, 21:46
Межиев прокомментировал претензии Берла Лазара к своим высказываниям об иудеях

TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Показать больше