Жители дагестанского села потребовали отменить итоги местных выборов

Жители села Чумли Кайтагского района в обращении к Путину упрекнули местных чиновников в неэффективности и заявили о недоверии к новоизбранным депутатам, потребовав аннулировать итоги выборов.

Как писал "Кавказский узел", с 12 по 14 сентября проходили выборы депутатов шести городов и 581 поселения Дагестана, в 22 селах также проходили выборы глав. В большинстве дагестанских сёл, где прошли выборы глав, победили кандидаты от "Единой России".

В каких регионах СКФО и ЮФО проходили выборы, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Единый день голосования 2025 года на юге России". Материалы об этих выборах "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Выборы-2025: юг России".

Видеообращение жителей села Чумли Кайтагского района к Путину опубликовал сегодня в своем телеграм-канале "Черновик". На кадрах видны около полутора десятков мужчин и женщин, стоящих на сельской улице. Обращение от имени собравшися зачитывает с листа бумаги женщина – как утверждается в субтитре, жительница села Заира Сулейманова.

Авторы обращения указали, что в селе живут около 2000 человек, и их права нарушаются "в течение нескольких десятков лет". Они напомнили, что в мае был задержан глава района Темирбулатов.

16 мая Кайтагский райсуд удовлетворил иск главы Дагестана Сергея Меликова, который требовал досрочно прекратить полномочия главы района Алима Темирбулатова в связи с утратой доверия. 26 мая Темирбулатов был арестован по делу о мошенничестве с земельными участками.

На сентябрьских выборах "с молчаливого согласия районных властей" был избран глава села, за плечами которого "свыше 20 лет неэффективной работы", заявили на видео сельчане.

Насколько освоены бюджетные средства, выделенные для села Чумли?

По их оценке, "в селе разруха". "С февраля нынешнего года население села Чумли жалуется республиканским властям на неправомерные действия главы администрации села и бездействие районных властей. На днях получили очередную отписку от министерства транспорта и дорожного хозяйства. В ней написано, что дороги находятся в нормативном состоянии. Поэтому мы требуем назначить аудиторскую проверку: насколько освоены бюджетные средства, выделенные для села Чумли?" – говорится в обращении.

По словам сельчан, в Чумли "не установлены зоны санитарной охраны источников водоснабжения, нет строительства очистных сооружений". "Множество заявлений нами поданы в правоохранительные и надзорные органы Кайтагского района. Надзорные органы на словах обещают, а на деле никаких мер не принимают", - заявили жители.

Для эсвэошников нет земли, а для своих депутатов есть гектарами

Кроме того, сельчане сталкиваются с необходимостью покупать воду, при этом "ёмкость стоит 2000 рублей", и с отказами в выдаче земельных участков для постройки домов. В этой ситуации находятся в том числе участники военной операции и их близкие, отметили сельчане. "Для эсвэошников нет земли, а для своих депутатов есть гектарами", - подчеркнули авторы жалобы.

В конце видеообращения сельчане перечислили свои требования. "Мы требуем: 1. Аннулировать результаты выборов, так как все жители выражают недоверие якобы избранным депутатам. Просим их роспуска, также просим провести выборы депутатов открытым голосованием среди жителей села, предварительно назначив дату. 2. Просим роспуска избиркома селения Чумли […] выбрав нейтральных, образованных людей. 3. Требуем назначить аудиторскую проверку. Вместе с тем это обращение адресуется в СК РФ Александру Бастрыкину и главе Республики Дагестан Сергею Меликову", - заявили авторы обращения.