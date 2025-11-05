×

22:01, 5 ноября 2025

Суд в Москве продлил до января арест блогера Маркаряна

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Таганский суд Москвы продлил на два месяца срок ареста блогеру Арсену Маркаряну, обвиняемому в оскорблении памяти защитников Отечества. 

Как писал "Кавказский узел", 25 августа суд в Москве арестовал блогера армянского происхождения Арсена Маркаряна, обвиняемого в оскорблении памяти защитников Отечества. Блогер отказался признать вину. 3 сентября Таганский суд Москвы продлил арест блогеру до 9 ноября.

Маркарян - 30-летний блогер и инфобизнесмен из Самары, разработчик своего курса "База". Он утверждает, что помогает мужчинам становиться сильнее, увереннее и энергичнее. Известен негативными высказываниями в адрес женщин (но при этом в его "Базе" есть курс и для них). Также выступал с критикой властей России и военной операции.

"Постановлением Таганского районного суда города удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования о продлении срока содержания под стражей в отношении Маркаряна Арсена Ашотовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), на срок 2 месяца", - информирует агентство РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции города Москвы.

Ранее "Кавказский узел" писал, что по информации МВД России Маркарян прятался в багажнике автомобиля, остановленного возле подмосковной Кубинки. Оперативники установили автомобиль, на котором передвигался Маркарян. На Можайском шоссе возле Кубинки автомобиль, в багажнике которого прятался Маркарян, был остановлен инспекторами ДПС Московской области. Также, прокуратура проверяла пятичасовое интервью Маркаряна, в котором он рассуждал о донатах ВСУ, а также о возможности использовать дроны с флагом Украины.

Автор: "Кавказский узел"

