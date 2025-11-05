Власти Дагестана оценили в 950 тысяч рублей перевоспитание детей экстремистов

В ходе проекта предполагается прививание традиционных ценностей членам семей боевиков и несовершеннолетних, состоящих на профучете в Дагестане.

Как сообщал "Кавказский узел", подростки, которые участвовали майской в массовой драке в Махачкале, могут попасть на профилактический учет, заявил представитель МВД на встрече с молодежью.

Издание «Ведомости» в ходе анализа государственных закупок по теме проектов, формирующих традиционные ценности, обнаружило проект Дагестанского гуманитарного института по заказу республиканского министерства по национальной политике и делам религий. В рамках проекта за 950 тысяч рублей будет формироваться «антиэкстремистское мировоззрение» у детей, возвращенных из зон боевых действий; детей участников вооруженного подполья; детей осужденных за преступления экстремистского и террористического характера; а также несовершеннолетних, состоящим на профилактическом учете.

Профучет является одним из способов профилактики правонарушений и рецидива преступлений, говорится в справке "Кавказского узла" "Профучет в МВД РФ". В марте 2017 года глава МВД Дагестана сообщил об уничтожении приказов о профучете по категории "экстремист", однако правозащитники заявляли, что эта практика в регионе сохранилась. В марте 2018 года "Новая газета" сообщила, что силовики используют меры отмененного профучета, используя закон "Об оперативно-разыскной деятельности".

В частности, предполагается организация посещения памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы», музея-панорамы «Сталинградская битва» на Мамаевом кургане в Волгограде, а также школы N1 Беслана, где был совершен теракт 1–3 сентября 2004 года.

Целью этих мероприятий названа культивация «убеждения человеколюбия, чести, достоинства, сформировать принципы общероссийской гражданской идентичности», а также укрепить ценностные ориентиры, направленные на сочувствие, сопереживание и «культуру мира», разъясняется в техзадании, которое цитирует издание.

Напомним, профучёт сам по себе не ведет ни к каким юридическим последствиям для человека, заявил ранее адвокат Тимофей Широков. "Профучёт - это чисто внутренняя, ведомственная тема. Логика профучета - облегчить работу правоохранительным органам по контролю за такими людьми. А тот, кто состоит на профучёте, и не должен знать об этом. И юридических последствий для него не может быть. Но это обернули таким образом, что профучёт сам становится видом наказания", - рассказал он.