×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
16:00, 4 ноября 2025

Осужденный журналист Бабалы пожаловался на лишение пенсии

Хафиз Бабалы. Фото: пресс-служба Института свободы и безопасности репортеров https://www.irfs.org/news-feed/real-movement-member-questioned-by-police-over-a-planned-roundtable-event-january-22

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Осужденный в Азербайджане журналист Хафиз Бабалы лишился возможности получать пенсию по инвалидности из-за того, что силовики заблокировали его банковские счета и не сняли ограничения после вступления приговора в силу.

Как писал "Кавказский узел", 20 июня суд в Баку признал журналистов и сотрудников Abzas Media виновными в экономических преступлениях. Директор издания Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, журналист-расследователь Хафиз Бабалы, экономист Фарид Мехрализаде получили по 9 лет лишения свободы, Наргиз Абсаламова и Эльнара Гасымова - по 8 лет, а Мохаммед Кекалов - 7,5 года. 9 сентября апелляционный суд утвердил приговор.

Осужденный по делу Abzas Media журналист-расследователь Хафиз Бабалы обнародовал заявление, в котором потребовал снять запрет на использование им банковского счета для получения пенсии по инвалидности. Он указал, что следствием «незаконно» были заблокированы все его банковские счета, в том числе пенсионный, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла". 

Были заблокированы все мои банковские счета, в том числе пенсионный

«Когда меня арестовали, были заблокированы все мои банковские счета, в том числе пенсионный. Хотя, согласно законодательству, арест пенсионных счетов недопустим, ибо эти средства являются не доходами, а финансами, управляемыми государственным фондом социальной защиты для выплаты лицу, обеспечивающими прожиточный минимум», - говорится в заявлении Бабалы на его странице в Facebook*, которой управляют его близкие.

Журналист отметил, что отказом в получении пенсии его лишили "единственного источника существования".

По словам Бабалы, 14 октября его адвокат обратился в Бакинский суд по тяжким преступлениям и Бакинский апелляционный суд с официальными заявлениями о снятии запрета с пенсионного счета, однако результатов нет. Журналист добавил, что ожидает от судов и других госорганов решения данного вопроса.

Блокирование пенсионного счета Бабалы было изначально незаконным, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Бабалы Расул Джафаров.

Пенсия не относится к доходу лица, а является пособием

"Следственный орган, вводя запрет на использование банковских счетов Бабалы, должен был указать, что это не касается пенсионного счета. Ибо пенсия не относится к доходу лица, а является пособием, выделяемым государством. С другой стороны, в решении о блокировке счетов указывалось, что этот запрет относится к периоду уголовного преследования. Этот период уже закончился – уже вынесен приговор, есть решение апелляционного суда, и вердикт вступил в законную силу. Для Хафиза Бабалы не принципиально разблокирование других банковских счетов, потому что на них и так не было средств. А вот снятие запрета со счета, на который он как инвалид третьей группы по зрению получал пенсию, для него очень важно. Пребывание его в исправительном учреждении сопряжено для его семьи с затратами – доставкой продуктов питания, одежды, лекарств, и его пенсия могла бы покрыть часть этих расходов", - сказал Джафаров.

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж
14:32 31.10.2025
Серийные аресты журналистов в Азербайджане
В Азербайджане с ноября 2023 года прошла серия арестов журналистов независимых СМИ, по схожему сценарию было возбуждено несколько уголовных дел. О том, что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в справке "Кавказского узла".

Он подтвердил, что 14 октября обратился и в Бакинский суд по тяжким преступлениям, и в Бакинский апелляционный суд, чтобы был снят запрет с банковского пенсионного счета Бабалы.

«В банке нам говорят: пусть поступит нам письменное решение из суда или другого полномочного органа, и мы разблокируем счет. Я 14 октября официально, с письменным заявлением обратился в Бакинский суд по тяжким преступлениям и Бакинский апелляционный суд, чтобы был снят запрет с банковского пенсионного счета Бабалы. Но они мне не отвечают и в банк распоряжение не направляют», - отметил Джафаров.

Он выразил надежду, что вопрос все же будет решен, иначе в перспективе, при рассмотрении жалобы Бабалы в Европейском суде по правам человека, будет отдельно дана правовая оценка и фактическому его лишению пенсии.

Получить комментарии в Бакинском суде по тяжким преступлениям и Бакинском апелляционном суде не удалось, передал корреспондент "Кавказского узла".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
15:01, 4 ноября 2025
Суд принял иск "Грузинской мечты" об упразднении оппозиционных партий
13:03, 4 ноября 2025
Названы имена шести убитых в СВО бойцов из Волгоградской области
10:05, 4 ноября 2025
Два беспилотника сбиты в Волгоградской области
08:07, 4 ноября 2025
Боец из Волгоградской области убит на Украине
07:10, 4 ноября 2025
Беспилотники сбиты в двух районах Ростовской области
03:29, 4 ноября 2025
Пожар произошел на электроподстанции в Волгоградской области после атаки БПЛА
Все события дня
Новости
Ульвия Али. Фото предоставлено Ульвией Али "Кавказскому узлу".
11:05, 4 ноября 2025
Ульвия Али столкнулась с запретом на встречу с адвокатом
Вафа Наги. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=FXexK2bMlRc
17:52, 3 ноября 2025
Отец активистки Вафы Наги подвергся нападению в Азербайджане
Бывшие руководители Нагорного Карабаха. Фото: https://jam-news.net/
14:55, 3 ноября 2025
Пользователи из Армении и Азербайджана высказали полярные мнения о суде над карабахскими чиновниками
Фарид Мехрализаде. Фото: Parvana Bayramova (VOA) https://en.wikipedia.org/
13:58, 3 ноября 2025
Осужденный в Азербайджане журналист Мехрализаде удостоен премии Национального пресс-клуба США
Бывшие лидеры Карабаха в суде. Фото Trend.Az от 28.08.25, https://ru.trend.az/azerbaijan/politics/4084873.html
10:59, 1 ноября 2025
Суд в Баку завершил следствие по делу карабахских чиновников
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Вагон для высылки. Скриншот https://www.ekhokavkaza.com/a/2208860.html Депортация карачаевцев

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Последние записи в блогах
Фото
18:43, 3 сентября 2025
Ветер с Апшерона
5
ШОС - покойник
Фото
18:23, 1 сентября 2025
Ветер с Апшерона
12
Спасибо, ШОС, что не принял
Фото
14:27, 30 августа 2025
Ветер с Апшерона
16
Неизменность - порок или достоинство?
Все блоги
Аналитика
15:19, 4 ноября 2025
В октябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе были ранены пять человек
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
Темы дня
Протестующие на проезжей части проспекта Руставели, 3 ноября 2025 года. Кадр видео Publika
03 ноября 2025, 21:45
Протестующие у парламента Грузии перекрыли движение в 341-й день подряд

Акция в защиту Анастасии Зиновкиной. Тбилиси, 3 ноября 2025 г. Скриншот видео https://t.me/Tbilisi_life/43183
03 ноября 2025, 18:04
Активисты в Тбилиси вышли на акцию в защиту Зиновкиной

Выборы в Сухумское горсобрание пройдут 8 ноября. Скриншот фото "Апсныпресс" https://apsnypress.info/ru/home/novosti/item/17881-41-kandidat-pretenduet-na-19-mest-v-sobranii-sukhuma
01 ноября 2025, 19:39
Избирком Сухума возмутился подкупом избирателей

Салах Межиев отвечает на претензии Берла Лазара. Кадр видео ДУМ Чечни / Telegram
31 октября 2025, 21:46
Межиев прокомментировал претензии Берла Лазара к своим высказываниям об иудеях

TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Показать больше