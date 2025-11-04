Осужденный журналист Бабалы пожаловался на лишение пенсии

Осужденный в Азербайджане журналист Хафиз Бабалы лишился возможности получать пенсию по инвалидности из-за того, что силовики заблокировали его банковские счета и не сняли ограничения после вступления приговора в силу.

Как писал "Кавказский узел", 20 июня суд в Баку признал журналистов и сотрудников Abzas Media виновными в экономических преступлениях. Директор издания Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, журналист-расследователь Хафиз Бабалы, экономист Фарид Мехрализаде получили по 9 лет лишения свободы, Наргиз Абсаламова и Эльнара Гасымова - по 8 лет, а Мохаммед Кекалов - 7,5 года. 9 сентября апелляционный суд утвердил приговор.

Осужденный по делу Abzas Media журналист-расследователь Хафиз Бабалы обнародовал заявление, в котором потребовал снять запрет на использование им банковского счета для получения пенсии по инвалидности. Он указал, что следствием «незаконно» были заблокированы все его банковские счета, в том числе пенсионный, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

Были заблокированы все мои банковские счета, в том числе пенсионный

«Когда меня арестовали, были заблокированы все мои банковские счета, в том числе пенсионный. Хотя, согласно законодательству, арест пенсионных счетов недопустим, ибо эти средства являются не доходами, а финансами, управляемыми государственным фондом социальной защиты для выплаты лицу, обеспечивающими прожиточный минимум», - говорится в заявлении Бабалы на его странице в Facebook*, которой управляют его близкие.

Журналист отметил, что отказом в получении пенсии его лишили "единственного источника существования".

По словам Бабалы, 14 октября его адвокат обратился в Бакинский суд по тяжким преступлениям и Бакинский апелляционный суд с официальными заявлениями о снятии запрета с пенсионного счета, однако результатов нет. Журналист добавил, что ожидает от судов и других госорганов решения данного вопроса.

Блокирование пенсионного счета Бабалы было изначально незаконным, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Бабалы Расул Джафаров.

Пенсия не относится к доходу лица, а является пособием

"Следственный орган, вводя запрет на использование банковских счетов Бабалы, должен был указать, что это не касается пенсионного счета. Ибо пенсия не относится к доходу лица, а является пособием, выделяемым государством. С другой стороны, в решении о блокировке счетов указывалось, что этот запрет относится к периоду уголовного преследования. Этот период уже закончился – уже вынесен приговор, есть решение апелляционного суда, и вердикт вступил в законную силу. Для Хафиза Бабалы не принципиально разблокирование других банковских счетов, потому что на них и так не было средств. А вот снятие запрета со счета, на который он как инвалид третьей группы по зрению получал пенсию, для него очень важно. Пребывание его в исправительном учреждении сопряжено для его семьи с затратами – доставкой продуктов питания, одежды, лекарств, и его пенсия могла бы покрыть часть этих расходов", - сказал Джафаров.

Он подтвердил, что 14 октября обратился и в Бакинский суд по тяжким преступлениям, и в Бакинский апелляционный суд, чтобы был снят запрет с банковского пенсионного счета Бабалы.

«В банке нам говорят: пусть поступит нам письменное решение из суда или другого полномочного органа, и мы разблокируем счет. Я 14 октября официально, с письменным заявлением обратился в Бакинский суд по тяжким преступлениям и Бакинский апелляционный суд, чтобы был снят запрет с банковского пенсионного счета Бабалы. Но они мне не отвечают и в банк распоряжение не направляют», - отметил Джафаров.

Он выразил надежду, что вопрос все же будет решен, иначе в перспективе, при рассмотрении жалобы Бабалы в Европейском суде по правам человека, будет отдельно дана правовая оценка и фактическому его лишению пенсии.

Получить комментарии в Бакинском суде по тяжким преступлениям и Бакинском апелляционном суде не удалось, передал корреспондент "Кавказского узла".