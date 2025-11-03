×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
04:05, 3 ноября 2025

Тата Перадзе освобождена из зала суда

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активистка "Коалиции за перемены" Тата Перадзе, задержанная накануне за перекрытие проспекта Руставели в Тбилиси, освобождена из зала суда, рассмотрение ее дела перенесено.

Как писал "Кавказский узел", член оппозиционной "Коалиции за перемены" Тата Перадзе была задержана 2 ноября в Тбилиси.

Тату Перадзе освободили из зала суда вечером 2 ноября, судебное заседание по ее делу перенесено, пишет "Грузия-онлайн" со ссылкой на адвоката Теону Закареишвили.

Адвокат также сообщила о нарушениях в деле Перадзе, в частности, по ее словам, в протоколе задержания активистки не было указано время этого задержания. По словам Закареишвили, сотрудник МВД Грузии сослался, что время задержания могут подтвердить свидетели, но, как считает защитник, раз уголовное дело о перекрытии улицы предусматривает лишение свободы, то полагаться на показания свидетелей нельзя.

и.

Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Напомним, после 18 октября силовики массово задерживали участников протестов на проспекте Руставели, большинство из них обвинены в перекрытии проспекта и создании помех движению машин. За три дня 60 участников протестных акций были задержаны по этому обвинению.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Они ежедневно проводят протестные акции на проспекте Руставели. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. Административному преследованию подверглось более тысячи человек.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Анастасия Зиновкина. Скриншот фото из Telegram-канала Николая Кавказского (признан иноагентом) от 03.11.25, https://t.me/NKavkazsky/10162.
02:28, 3 ноября 2025
Активисты анонсировали акцию в поддержку Зиновкиной
Силовики вывели протестующих с проезжей части. Скриншот фото "Интерпрессньюс"от 02.11.25, https://www.interpressnews.ge/ka/article/853537-policiam-rustavelis-gamzirze-gzis-savali-nacili-gaatavisupla
21:40, 2 ноября 2025
Силовики оттеснили протестующих с проезжей части проспекта Руставели
Гедеван Попхадзе у здания парламента Грузии. Скриншот фото "Интерпрессньюс" от 28.10.25, https://www.interpressnews.ge/ru/article/171490-gedevan-popkhadze-i-aktivisty-nachinaiut-golodovku-u-zdaniia-parlamenta
18:45, 2 ноября 2025
Число участников голодовки у парламента Грузии достигло шести
Тата Перадзе. Фото: "Интерпрессньюс" https://www.interpressnews.ge/ru/article/171576-zaderzhana-chlen-koalitsii-za-peremeny-tata-peradze
14:51, 2 ноября 2025
Оппозиционная активистка задержана в Грузии
01:45, 2 ноября 2025
Бывший заместитель главы Службы доходов Грузии арестован заочно
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Въезд в Пригородный район Северной Осетии. Фото: http://vestikavkaza.ru/news/Rezhim-KTO-chastichno-vveden-v-Prigorodnom-rayone-Severnoy-Osetii.html Осетино-ингушский конфликт 1992 года

Последние записи в блогах
Фото
16:45, 22 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Если back in the USSR, тогда уж по-настоящему
Фото
17:56, 16 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Стамбул и Базель в важнейших новостях
Фото
20:21, 23 апреля 2025
Ветер с Апшерона
6
Придворцовство
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Выборы в Сухумское горсобрание пройдут 8 ноября. Скриншот фото "Апсныпресс" https://apsnypress.info/ru/home/novosti/item/17881-41-kandidat-pretenduet-na-19-mest-v-sobranii-sukhuma
01 ноября 2025, 19:39
Избирком Сухума возмутился подкупом избирателей

Салах Межиев отвечает на претензии Берла Лазара. Кадр видео ДУМ Чечни / Telegram
31 октября 2025, 21:46
Межиев прокомментировал претензии Берла Лазара к своим высказываниям об иудеях

Жители Нового Агачауле садятся в маршрутное такси. 31 октября 2025 г. Скриншот видео https://t.me/lifedagestan_05/13087
31 октября 2025, 18:01
Сельчане в Дагестане пожаловались на нехватку транспорта

Ираклий Карселадзе. Фото: https://1tv.ge/
31 октября 2025, 11:56
Грузинские силовики отчитались об аресте бывшего замглавы министерства инфраструктуры

TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Показать больше