Тата Перадзе освобождена из зала суда

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активистка "Коалиции за перемены" Тата Перадзе, задержанная накануне за перекрытие проспекта Руставели в Тбилиси, освобождена из зала суда, рассмотрение ее дела перенесено.

Как писал "Кавказский узел", член оппозиционной "Коалиции за перемены" Тата Перадзе была задержана 2 ноября в Тбилиси.

Тату Перадзе освободили из зала суда вечером 2 ноября, судебное заседание по ее делу перенесено, пишет "Грузия-онлайн" со ссылкой на адвоката Теону Закареишвили.

Адвокат также сообщила о нарушениях в деле Перадзе, в частности, по ее словам, в протоколе задержания активистки не было указано время этого задержания. По словам Закареишвили, сотрудник МВД Грузии сослался, что время задержания могут подтвердить свидетели, но, как считает защитник, раз уголовное дело о перекрытии улицы предусматривает лишение свободы, то полагаться на показания свидетелей нельзя.

и.

Напомним, после 18 октября силовики массово задерживали участников протестов на проспекте Руставели, большинство из них обвинены в перекрытии проспекта и создании помех движению машин. За три дня 60 участников протестных акций были задержаны по этому обвинению.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Они ежедневно проводят протестные акции на проспекте Руставели. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. Административному преследованию подверглось более тысячи человек.