Боец из Цхинвала убит в зоне спецоперации

В Цхинвале похоронен убитый на Украине боец Вадим Габараев. С начала СВО убиты как минимум 32 бойца из Южной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", в конце сентября был похоронен убитый в зоне СВО житель Южной Осетии Артур Габатов. С начала операции на Украине убит как минимум 31 боец из Южной Осетии.

В Цхинвале 1 ноября состоялись похороны Вадима Габараева, убитого в зоне проведения специальной военной операции, пишет государственное информационное агентство "Рес".

Габараеву было 30 лет, у него осталась маленькая дочь. На прощании с ним присутствовали президент Южной Осетии Алан Гаглоев, посол России в республике Марат Кулахметов, командир отдельного диверсионно-разведывательного отряда "Алания" Руслан Остаев.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды и мемориальные доски не гарантируют семьям убитых поддержку государства после потери кормильцев, отмечается в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.