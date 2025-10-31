Жительница Абхазии извинилась за сжегшего паспорт подростка

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Маквала Бжалава вынуждена была извиниться после "профилактической беседы" в СГБ Абхазии, возбудившей дело о сожжении ее сыном паспорта. Пользователи соцсети сравнили публичное покаяние женщины с практикой, бытующей в Чечне.

Как писал "Кавказский узел", руководитель Фонда кино Абхазии Александр Басария в своем видеообращении попросил прощения за критические высказывания о туристах.

Служба государственной безопасности Абхазии возбудила уголовное дело "по факту осквернения паспорта и герба". Это произошло после публикации видеоролика, снятого несовершеннолетним "бывшим гражданином и уроженцем Абхазии, 2008 года рождения, проживающим в настоящее время во Франции".

"На видео (несовершеннолетний) умышленно и демонстративно поджигает паспорт гражданина Абхазии и совершает действия, направленные на осквернение государственного герба республики", – отмечается в сообщении ведомства.

Фрагменты видеоролика, где подросток сжигает паспорт и призывает к убийству жителей Абхазии, опубликован, в частности, в телеграм-канале "ЧП-Абхазия", насчитывающего 5,9 тысячи подписчиков. К 17.45 мск 31 октября видео собрало 1,3 тысячи просмотров.

СГБ сообщило, что его сотрудники провели "профилактическую беседу" с матерью обвиняемого, Маквалой Бжалава. На видео женщина говорит, что ее сын "всегда был проблемным, а в подростковом возрасте его состояние ухудшилось".

"Я вывезла его в Грузию к родственникам", – добавила она. Затем, по ее словам, подросток получил грузинское гражданство и уехал в Париж. "Я не смогла его воспитать, как полагается, за что прошу прощения у моего народа", – приводятся слова женщины на видео, опубликованном на странице «Медиа-клуб "Апсны-иахьа" в Facebook*.

К 17.45 мск 31 октября ролик набрал 16 тысяч просмотров и 73 комментария. Авторы многих из них сравнили публичные извинения женщины Бжалава с аналогичной практикой, проводимой властями Чечни.

"Что за кадыровщина у вас? Причем мать, если сын неправильно себя ведёт?" - написал Givi G. Karchava.

"Эти видео напоказ никого не красят… Позвали на допрос, узнали, что хотели, и всё. Представитель (ведомства) заявление пусть сделает, что была проведена беседа. Зачем бедных людей выставляете на всеобщее обозрение?" - возмутилась пользовательница под ником Виктория Лилиановна.

"Бедная женщина! Зачем заставлять женщину такое видео записывать, бессовестные?!" - написала Gogokhia Lela.

Напомним, практика публичных извинений с подачи Рамзана Кадырова вышла за пределы Чечни и распространилась на другие регионы России. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". В самой Чечне жители регулярно публично извиняются за различные проступки и критику властей. "Кавказский узел" также ведет обновляемую "Хронику публичных извинений на Кавказе", в которой публикуется информация об этом явлении в регионах СКФО и ЮФО, начиная с 2005 года.

Не раз публичные извинения приносили и жители Абхазии. Так, в марте 2021 года 19-летняя жительница республики извинилась за опубликованный в соцсети ролик с фразой: "Абхазия - это Грузия", а ее родителей отчитали сотрудники милиции.

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".