Защита обжаловала арест Логвиненко

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жалоба на арест бывшего мэра Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко поступила в Ростовский областной суд.

Как писал "Кавказский узел", суд в Ростове-на-Дону заключил под стражу на два месяца бывшего главу администрации города Алексея Логвиненко, он подозревается в превышении должностных полномочий.

Глава Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко подал в отставку в январе. Местные жители, собравшиеся у мэрии, возмутились тем, что их не пустили на заседание. Обстановка на входе в мэрию стала напряженной, в здание прибыла полиция. Логвиненко при этом пояснил, что уходит из-за состояния здоровья и новой работы.

Защита бывшего главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко, подозреваемого в превышении полномочий, обжаловала решение о его аресте, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов Ростовской области.

"Защитой Логвиненко была подана апелляционная жалоба на постановление Ленинского районного суда Ростова-на-Дону от 24.10.2025 года об избрании меры пресечения", - процитировало РИА "Новости" слова представителя суда.

Ростовский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу в 14.00 мск 31 октября.

Напомним, в декабре 2021 года сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко разместил в Instagram* отретушированные фотографии из поездки в Грозный, убрав с них свои дорогие наручные часы. Администрация города пояснила, что Логвиненко отредактировал фото из скромности, пользователи соцсети встретили новые публикации мэра ироническими комментариями.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.