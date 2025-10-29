×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
13:00, 29 октября 2025

Работа частной школы в Грозном приостановлена после критики от министра

Учительница ударила одного из учеников в частной школе в Грозном. Февраль 2025 г. Скриншот видео https://chechnyatoday.com/news/383167

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ученики нескольких классов частной гимназии в Грозном переведены в другие школы после того, как министр образования Чечни посетил учреждение и обвинил руководство в допущенных нарушениях.

Как писал "Кавказский узел", в феврале 2025 года министр образования и науки Чечни Хож-Бауди Дааев отозвал лицензию у частной гимназии после того, как в сети было опубликовано видео, в котором учительница ударила одного из учеников указкой, а второго рукой по голове. Закрытию частной гимназии предшествовал визит Дааева.

Хож-Бауди Дааев провёл инспекцию в частной общеобразовательной гимназии в Грозном "после поступившей жалобы на её деятельность". По словам министра, он убедился, что образовательный процесс "организован с грубейшими нарушениями", сообщает сегодня государственное ИА "Чечня Сегодня". 

Об итогах визита в гимназию Дааев отчитался поздно вечером 28 октября в своем телеграм-канале. "Проверка показала отсутствие условий для нормального обучения: отсутствуют учебники и необходимая учебная литература; тетради учеников не заполнены, что свидетельствует о формальном подходе к учебному процессу; интерактивные доски не используются, электронные журналы пустуют; предметные кабинеты, включая ОБЗР и труд, не оборудованы должным образом", - перечислил чиновник.

Принято решение - перевести всех детей с 5 по 9 классы в другие школы

Он обвинил администрацию школы в "безответственности", которая, по его мнению, "недопустима и ставит под угрозу качество образования детей". "По итогам проверки мной было принято решение - перевести всех детей с 5 по 9 классы в другие школы. В классах начальной школы в неотложном порядке создать все необходимые условия! Недопустимы халатность и формализм в сфере образования. Дети должны получать качественные знания в соответствии с государственными стандартами, и любые попытки подменить реальное обучение имитацией будут жёстко пресекаться", - написал Дааев.

Публикация проиллюстрирована роликом, смонтированным из видеозаписей, сделанных во время визита министра в гимназию. В начале ролика показана вывеска с названием общеобразовательной гимназии - "Хьафиз" (хафиз - чтец Корана наизусть. – Прим. "Кавказского узла").

Далее в ролике под бодрую музыку показаны кадры перемещения министра по коридорам и классам и его общения с сотрудниками гимназии и учениками. Эти фрагменты перемежаются вставками с репликами Хож-Бауди Дааева, обращенными к педагогам.

В частности, из ролика следует, что недовольство министра вызвало название школы. "Хафиз, слово "хафиз" вообще какое отношение имеет к данному образовательному учреждению? К профилю, к назначению этого учреждения никак не относится!" – говорит Дааев. Ответ педагогов в ролике не приведен.

В следующем эпизоде также показан вопрос министра педагогам. "Покажите мне, сегодня вторник, у них английский язык. Где он?" – говорит на видео Дааев. Ответ педагогов на этот вопрос также не приведен.

Кадр видео из телеграм-канала Хож-Бауди Дааева https://t.me/DaaevMinobr/2627В другом эпизоде Дааев держит в каждой руке по компьютерному монитору без проводов. "Вот это не работает, это что такое?" – требовательно спрашивает он. "У нас [неразборчиво] не работает", - отвечает ему женщина за кадром. "Где они?" – спрашивает Дааев. "Сейчас принесу", - отвечает женщина.

В еще одном фрагменте министр стоит рядом с сотрудницей организации. "Вы меня заверяли, что в каждом помещении у вас есть интерактивное оборудование. Покажите",  - требует он. Женщина, к которой обращается министр, делает шаг, но далее эпизод прерывается, а в следующем кадре она вновь стоит на том же месте, и Дааев снова обращается к ней. "Вот когда вы всё сделаете, всё подготовите, тогда и подумаем о вашей работе", - говорит он.

В конце ролика Дааев стоит около входа в гимназию и, указывая на вывеску, читает ее, после чего произносит несколько фраз на чеченском языке. В его реплике слышны слова "название" и "хафиз". В это время другой мужчина с шуруповертом в руке начинает демонтировать вывеску гимназии.

На видеосюжет об инспекции Дааева обратил сегодня внимание читатель "Кавказского узла" с ником mindy_muller. "На видео министр образования отчитывает руководство и педагогов, выражает недовольство названием учреждения («Хьафиз», что означает чтеца Корана наизусть), которое, по его мнению, никак не относится к профилю и назначению данной школы, указывает на то, что у учащихся согласно расписанию должен быть английский язык, и требует «показать его», а также высказывает иные претензии", - написал он в своем комментарии, отметив, что в этом году в Чечне уже были закрыты по меньшей мере две частные школы.

Напомним, в августе Хож-Бауди Дааев заявил, что списки отстающих школьников по итогам учебного года будут направлены в администрацию главы и правительства республики. По его словам, это защитит школы "от необоснованных претензий" родителей. Передача списков отстающих учеников властям лишь создаст им психологические проблемы, указали педагоги. Предложенная мера не только неэтична, но и противоречит закону, отметил юрист.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
12:02, 29 октября 2025
Боец из Ингушетии убит в военной операции
10:10, 29 октября 2025
Минобороны отчиталось о 18 сбитых дронах в трех регионах юга России
07:27, 29 октября 2025
1
 Аэропорты Владикавказа и Грозного возобновили работу
06:35, 29 октября 2025
Атака беспилотников зафиксирована в Ростовской области
04:35, 29 октября 2025
Несколько беспилотников сбиты над Ставропольским краем
22:32, 28 октября 2025
Жительница Владикавказа арестована по делу об экстремизме
Все события дня
Новости
Айшат Баймурадова. Фото: https://t.me/chebykind/2388
09:11, 29 октября 2025
Петиция с требованием расследовать смерть Баймурадовой собрала более 450 подписей
Блокировка телеграм. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
08:26, 29 октября 2025
Блокировка мессенджеров на юге России создала проблемы авторам и читателям телеграм-каналов
Аэропорт Владикавказа. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
07:27, 29 октября 2025
Аэропорты Владикавказа и Грозного возобновили работу
01:14, 29 октября 2025
Росавиация закрыла аэропорты Грозного и Владикавказа
Суд. Фото пресс-службы Нальчикского гарнизонного военного суда.
23:29, 28 октября 2025
Путинский суд учрежден в Чечне
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Коллаж "Кавказского узла". Фото Елены Синеок, "Юга.ру", https://www.instagram.com*/p/CpvOd_Ooaqf/, скриншот https://www.facebook.com*/photo/?fbid=946507415829604&set=pcb.2721689724815819 Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис

Игорь Нагавкин в суде. Фото корреспондента "Кавказского узла" от 15.01.24 Главное об арестах и выходах на свободу Игоря Нагавкина

Последние записи в блогах
Фото
13:03, 22 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Эльбрус vs Грозный Сити. Как раздуть скандал на ровном месте
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Сотрудники ФСБ во время задержания. Октябрь 2025 г. Скриншот видео https://ria.ru/20251020/fsb-2049306193.html
29 октября 2025, 11:06
Житель Георгиевска арестован по делу о подготовке теракта

Сергей Каплиенко. Фото: Proxodchik Tv / "ВКонтакте".
28 октября 2025, 20:39
Ростовский блогер обвинен по делу о фейках про армию

Мирза Мирзаев. Фото: Росгвардия. Южный округ / Telegram
28 октября 2025, 18:57
Замначальника тыла Росгвардии Мирза Мирзаев осужден на девять лет

Пляж в Анапе. 28 октября 2025 г. Фото: https://t.me/opershtab23/14348
28 октября 2025, 16:01
Выбросы мазута на берег произошли в Анапе

TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Показать больше