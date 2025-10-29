Работа частной школы в Грозном приостановлена после критики от министра

Ученики нескольких классов частной гимназии в Грозном переведены в другие школы после того, как министр образования Чечни посетил учреждение и обвинил руководство в допущенных нарушениях.

Как писал "Кавказский узел", в феврале 2025 года министр образования и науки Чечни Хож-Бауди Дааев отозвал лицензию у частной гимназии после того, как в сети было опубликовано видео, в котором учительница ударила одного из учеников указкой, а второго рукой по голове. Закрытию частной гимназии предшествовал визит Дааева.

Хож-Бауди Дааев провёл инспекцию в частной общеобразовательной гимназии в Грозном "после поступившей жалобы на её деятельность". По словам министра, он убедился, что образовательный процесс "организован с грубейшими нарушениями", сообщает сегодня государственное ИА "Чечня Сегодня".

Об итогах визита в гимназию Дааев отчитался поздно вечером 28 октября в своем телеграм-канале. "Проверка показала отсутствие условий для нормального обучения: отсутствуют учебники и необходимая учебная литература; тетради учеников не заполнены, что свидетельствует о формальном подходе к учебному процессу; интерактивные доски не используются, электронные журналы пустуют; предметные кабинеты, включая ОБЗР и труд, не оборудованы должным образом", - перечислил чиновник.

Принято решение - перевести всех детей с 5 по 9 классы в другие школы

Он обвинил администрацию школы в "безответственности", которая, по его мнению, "недопустима и ставит под угрозу качество образования детей". "По итогам проверки мной было принято решение - перевести всех детей с 5 по 9 классы в другие школы. В классах начальной школы в неотложном порядке создать все необходимые условия! Недопустимы халатность и формализм в сфере образования. Дети должны получать качественные знания в соответствии с государственными стандартами, и любые попытки подменить реальное обучение имитацией будут жёстко пресекаться", - написал Дааев.

Публикация проиллюстрирована роликом, смонтированным из видеозаписей, сделанных во время визита министра в гимназию. В начале ролика показана вывеска с названием общеобразовательной гимназии - "Хьафиз" (хафиз - чтец Корана наизусть. – Прим. "Кавказского узла").

Далее в ролике под бодрую музыку показаны кадры перемещения министра по коридорам и классам и его общения с сотрудниками гимназии и учениками. Эти фрагменты перемежаются вставками с репликами Хож-Бауди Дааева, обращенными к педагогам.

В частности, из ролика следует, что недовольство министра вызвало название школы. "Хафиз, слово "хафиз" вообще какое отношение имеет к данному образовательному учреждению? К профилю, к назначению этого учреждения никак не относится!" – говорит Дааев. Ответ педагогов в ролике не приведен.

В следующем эпизоде также показан вопрос министра педагогам. "Покажите мне, сегодня вторник, у них английский язык. Где он?" – говорит на видео Дааев. Ответ педагогов на этот вопрос также не приведен.

В другом эпизоде Дааев держит в каждой руке по компьютерному монитору без проводов. "Вот это не работает, это что такое?" – требовательно спрашивает он. "У нас [неразборчиво] не работает", - отвечает ему женщина за кадром. "Где они?" – спрашивает Дааев. "Сейчас принесу", - отвечает женщина.

В еще одном фрагменте министр стоит рядом с сотрудницей организации. "Вы меня заверяли, что в каждом помещении у вас есть интерактивное оборудование. Покажите", - требует он. Женщина, к которой обращается министр, делает шаг, но далее эпизод прерывается, а в следующем кадре она вновь стоит на том же месте, и Дааев снова обращается к ней. "Вот когда вы всё сделаете, всё подготовите, тогда и подумаем о вашей работе", - говорит он.

В конце ролика Дааев стоит около входа в гимназию и, указывая на вывеску, читает ее, после чего произносит несколько фраз на чеченском языке. В его реплике слышны слова "название" и "хафиз". В это время другой мужчина с шуруповертом в руке начинает демонтировать вывеску гимназии.

На видеосюжет об инспекции Дааева обратил сегодня внимание читатель "Кавказского узла" с ником mindy_muller. "На видео министр образования отчитывает руководство и педагогов, выражает недовольство названием учреждения («Хьафиз», что означает чтеца Корана наизусть), которое, по его мнению, никак не относится к профилю и назначению данной школы, указывает на то, что у учащихся согласно расписанию должен быть английский язык, и требует «показать его», а также высказывает иные претензии", - написал он в своем комментарии, отметив, что в этом году в Чечне уже были закрыты по меньшей мере две частные школы.

Напомним, в августе Хож-Бауди Дааев заявил, что списки отстающих школьников по итогам учебного года будут направлены в администрацию главы и правительства республики. По его словам, это защитит школы "от необоснованных претензий" родителей. Передача списков отстающих учеников властям лишь создаст им психологические проблемы, указали педагоги. Предложенная мера не только неэтична, но и противоречит закону, отметил юрист.