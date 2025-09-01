Педагоги раскритиковали вмешательство властей Чечни в вопрос школьной успеваемости

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Передача списков отстающих учеников властям Чечни не повысит успеваемость школьников, а лишь создаст им дополнительные психологические проблемы, уверены опрошенные «Кавказским узлом» педагоги. Предложенная мера не только неэтична, но и противоречит закону, указал юрист.

"Кавказский узел" писал, что списки отстающих школьников по итогам нового учебного года будут направлены в администрацию главы и правительства Чечни. Пользователи соцсети назвали шантажом этот план, призвав внедрять новые методы обучения и заниматься детьми, а не запугивать родителей.

Прогнозируемые последствия передачи списков отстающих школьников в администрацию главы и правительства Чечни «Кавказскому узлу» прокомментировали учителя московских школ Оксана Фимина и Ирина Еременко, а также преподаватель колледжа в Подмосковье Елена Смирнова и юрист в сфере образования Антон Дудин.

Педагог с более чем 20-летним стажем работы в школе Оксана Фимина выразила опасения, что передача списков двоечников властям региона может привести к серьезной стигматизации детей.

«В моей практике я видела, как даже неформальные ярлыки вроде “слабый ученик” или “отстающий” влияют на самооценку ребенка. Дети в подростковом возрасте особенно уязвимы: они могут чувствовать себя изгоями, что приводит к снижению мотивации, депрессии или даже агрессии. Вместо того чтобы мотивировать, это создает барьер, и ребенок начинает ассоциировать школу не с поддержкой, а с наказанием. Я всегда старалась работать индивидуально, фокусируясь на сильных сторонах ученика, а не на публичном выделении слабостей. Это не помогает, а только усугубляет проблемы», - сказала она.

Создание списков отстающих и угроза оставления на второй год не мотивируют учеников, подтверждает Ирина Еременко, проработавшая в школе более 15 лет.

«Такие меры не помогают, а скорее мешают. За годы работы я поняла, что улучшение методов - это вопрос профессионального роста, который требует семинаров, обмена опытом с коллегами, доступа к современным материалам и времени на индивидуальную работу с учениками. Списки и угрозы оставления на второй год создают дополнительный административный груз, потому что учителя тратят время на бюрократию вместо творческого подхода. Это приводит к стрессу не только среди учеников, но и среди педагогов. В моей практике угрозы редко мотивировали - они вызывают страх, но не понимание. Лучше бы ввести программы поддержки, дополнительные занятия или психологическую помощь, чтобы учителя могли реально помогать детям преодолевать трудности, а не просто фиксировать их и пугать учеников», - сказала она.

Еременко согласна с мнением, что чиновники решили шантажировать родителей вместо того, чтобы повышать качество образования и работать над реальным повышением успеваемости детей.

«Это выглядит как попытка обойти системные проблемы через административное давление, а не через настоящую педагогическую работу. Могут быть разные причины отставания учеников, начиная от переполненных классов и нехватки квалифицированных кадров, заканчивая устаревшими программами и отсутствием современных инструментов, таких как цифровые платформы или интерактивные уроки. Шантаж родителей через списки – это попытка перекладывать ответственность на семьи, игнорируя роль системы образования», - указала педагог.

Анонсированная чеченскими властями мера приведет к обратному эффекту - росту напряженности и недоверия между школой и родителями, которые будут видеть в учителях не партнеров, а источник угрозы, полагает Елена Смирнова.

«Успешное образование строится на партнерстве между школой и родителями. Когда учителя вынуждены составлять списки, которые воспринимаются как угроза с возможными последствиями для семьи или ребенка, родители начинают видеть нас не как союзников, а как надзирателей. Все это разрушает доверие, необходимое для совместной работы над успеваемостью, недоверие может привести к тому, что родители переведут ребенку в другую школу. Вместо этого нужна открытая коммуникация в виде родительских собраний, консультаций, где все вместе находят решения», - сказала она.

Смирнова также отметила, что создание любых списков учеников увеличивает коррупционные риски. «Родителям важно, чтобы их дети не были в подобных списках. Ради этого они готовы на многое, - в том числе на то, чтобы как-то отблагодарить учителя за то, чтобы их ребенок не попал в список неуспевающих. У многих родителей физически нет времени заниматься своими детьми, но купить подарок учителю они могут в любой момент. Но здесь есть и другая проблема: семьи с ресурсами выкрутятся, а уязвимые останутся в проигрыше. Я всегда выступала за прозрачность и равенство в образовании, где успех зависит от усилий, а не от манипуляций», - отметила она.

Предлагаемая мера противоречит принципам защиты персональных данных и педагогической этике, ее реализация может причинить вред психическому здоровью детей, Антон Дудин.

«Такая мера входит в противоречие с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". Согласно статье 3 этого закона, образование в России основывается на принципах приоритета прав и свобод человека, гуманизма, единства федерального образовательного пространства и защиты прав ребенка. Передача списков отстающих школьников в администрацию главы региона не предусмотрена как обязательная мера для контроля качества образования и может быть расценена как вмешательство в автономию образовательных организаций, что противоречит статье 29 Закона об образовании. Эта статья требует от школ публиковать общую информацию о деятельности, но не персонализированные данные об успеваемости отдельных учеников. Органы власти могут следить за качеством образования, но не имею права требовать передачи персональных списков отстающих», - сказал он «Кавказскому узлу».

Кроме этого, власти Чечни нарушают Федеральный закон "О персональных данных", отмечает он.

«Статья 3 этого закона гласит, что персональные данные включают любую информацию, относящуюся к физическому лицу, в том числе данные об успеваемости, которые являются специальной категорией, связанной с образованием и несовершеннолетними. Обработка таких данных, включая передачу, возможна только с согласия субъекта, а в случае несовершеннолетних, - с согласия родителей. "Защита школ от претензий родителей" не может быть основанием для распространения подобной информации о детях. Родители, даже если уже подписали какие-то документы и разрешили обработку и передачу данных о своих детях, могут оспорить законность этих действий в суде», - указал он.

